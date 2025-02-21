Самые грязные тайны элиты США станут достоянием мира

Tекст: Евгений Крутиков

После долгих споров и скандалов Сенат США все-таки подчинился воле президента Дональда Трампа и утвердил Кэша Пателя в должности директора ФБР со счетом 51 голос против 49. Это грозит Бюро революцией.

Новый директор обещает уволить всех, кто вел расследования против Трампа и его сторонников, «осушить болото», построить на месте знаменитого «здания Гувера» Музей глубинного государства, создать службу рассекречивания, в первый же день на работе обнародовать «досье Эпштейна» (поставщик педофилов мировой элиты) со всеми именами-фамилиями – и много еще чего. Скучно не будет.

Кашьяп Прамод Винод «Кэш» Патель – серьезный адвокат и убежденный «трампист», пусть даже его слова и дела иногда выглядят чистым эпатажем.

Например, он написал детскую сказку про доброго короля Дональда, у которого работает главным волшебником мудрый индус. Это, конечно, перебор, но Патель-юрист свое дело знает.

Именно он сыграл ключевую роль в дискредитации обвинений против Трампа в период первой предвыборной кампании и действий ФБР в тот же период. Ему приписывают так называемый доклад сенатора Нуньеса, помощником которого работал Патель, – в этом документе камня на камне не оставили от всей стратегии по дискредитации Трампа. Причем сделано это было не приемами риторики, а через выявление множества юридических ошибок и нарушений со стороны ФБР.

Ранее Патель в свое время работал в печально известном округе Майами-Дейд адвокатом по особо тяжким преступлениям. Такое учит жизни.

Его планы обнародовать «досье Эпштейна», разрушить здание ФБР, довести до ума дело об убийстве Кеннеди, найти заговорщиков в СМИ и правительстве, разоблачить так называемый рашагейт – это не такая уж популистская утопия, как может показаться.

Трамп и Патель в состоянии такую революцию произвести.

Их идеи кажутся конспирологическими только на контрасте с устоявшимся фоном «вашингтонского болота». На протяжении десятилетий в США и Европе из каждого утюга (от «самых свободных в мире СМИ» до Голливуда) транслировался леволиберальный нарратив как единственно верное учение, а иные точки зрения с ходу объявлялись «маргинальными» и «конспирологическими».

На выборах 2024 года неожиданно выяснилось, что носителей альтернативных взглядов в США больше, чем мейнстримных леволибералов. И они победили, вследствие чего получили неограниченную возможность транслировать уже свою точку зрения на мировую политику. Но общественное сознание оказалось настолько травмировано десятилетиями левацкой пропаганды, что теперь удивляется происходящему. «А что, так можно было?»

Оказывается, можно и, по мнению победителей из команды Трампа, нужно.

Противники нового президента называют Пателя «катастрофой» и «палачом», но его взгляды вполне укладываются в рамки так называемого возвращения к нормальности. То есть устранения из общественной жизни надуманных леволиберальных идей и, как следствие, тех государственных структур, которые их транслируют.

Если для этого надо кого-то уволить, то тогда Патель – «палач». Если нужно снести здание ФБР, то Патель – за рычагами трактора.

Есть мнение, что Трамп таким образом мстит тем, кто портил ему жизнь во время предвыборных кампаний и первого президентского срока. Возможно, так оно и есть. Но его месть укладывается в более широкий контекст: без слома действующей системы в ФБР оздоровление общественной жизни в США невозможно.

Примерно этим же занимается столь же «неприемлемый» Пит Хегсет в Пентагоне, а ЦРУ, по сути, расформировано. Иначе никак.

ФБР десятилетиями наводило ужас на общественную мысль в США, причем ужас этот опирался не на интеллигентские фобии, а на конкретные дела.

Другой разговор, что тотальное рассекречивание всего секретного, начиная с дела об убийстве Кеннеди, мало что даст в практической сфере, о чем уже писала газета ВЗГЛЯД. Но увидеть «досье Эпштейна», узнать подробности истории об испытании ЛСД на людях (из нее и без рассекречивания торчат уши ФБР) и другие грязные тайны элит и «глубинного государства» – кто ж не хочет? Весь мир будет «за».

Если инициативы Пателя будут реализованы в полном объеме (грубо говоря, если он выживет), американское общество ждут перемены куда более радикальные, чем перестройка экономики в связи с введением пошлин.

Искоренить левацкую «повесточку» возможно, лишь реформировав инструменты ее поддержки – от академической тусовки до ФБР. И само Бюро – это не только главная цель, но и ключевой технический инструмент.

Например, Трамп пообещал возбуждать уголовные дела против тех представителей академической среды, кто активно поддерживал в кампусах ХАМАС и третировал студентов-евреев. Кто это будет расследовать?

Реформы Пателя в ФБР представляют собой не техническое улучшение типа оптимизации расходов, а изменение всей парадигмы.

Оппоненты вменяют Пателю отсутствие у него значительного административного опыта. Но зато у него есть опыт в деле борьбы с наркотиками и организованной этнической преступностью, ибо округ Майами-Дейд – рассадник и того, и другого.

Переориентация «нового» ФБР на борьбу с особо тяжкими уголовными преступлениями означает и переосмысление самой сути этих преступлений. Этническая преступность существует, это придется признать, а движение BLM отправить на свалку истории. Педофилия – часть организованной преступности высокого уровня, это тоже придется признать, хотя до последнего времени такая точка зрения официально считалась опасной конспирологией, а ее сторонников было принято высмеивать.

Такое «возвращение к нормальности» действительно может сработать и стабилизировать общественную ситуацию в стране, где последние десятилетия занимались чем угодно, только не реальными проблемами.

Многое из скандальных высказываний нового директора ФБР действительно выглядит эпатажем. Но пройдет немного времени, ажиотаж уляжется, и ФБР из общефедерального монстра, обслуживающего интересы элит, вернется к своему первичному состоянию: инструменту расследования преступлений, имеющих федеральное значение. То есть к нормальности. Если для этого нужен человек, пишущий сказки про короля Дональда и мудрого волшебника, пусть будет. Может, только такой и справится.