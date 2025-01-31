«Пьяные матросы» стали для США переходящей ценностью

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Команда Джо Байдена тратила бюджет, как пьяные матросы».

Эту фразу нового пресс-секретаря президента США Каролины Ливитт процитировали многие мировые СМИ, включая российские. И экспрессивная подача, и сама Ливитт как новое лицо Белого дома будто символизируют новую эпоху и радикальную смену политического стиля в США.

Там будут жить теперь по-новому, и нынче не то, что давеча: неприятная правда-матка, острый язычок и свобода слова по заветам отцов-основателей. Ливитт объявила, что пропуска 440 (!) представителей СМИ, аннулированные при Байдене, будут восстановлены, более того, Белый дом начнет приглашать на свои брифинги новые медиа (блогеров и так далее).

У нее лишь одно условие: говорить и писать только правду.

Как будто заключая некий пакт с собравшейся в Белом доме прессой, Ливитт первой клятвенно пообещала никогда не врать на рабочем месте.

В такую женщину можно влюбиться, бесповоротно поверив в благотворность пришедших вместе с ней и с Трампом перемен. А если кто-то не считает, что они благотворные, все равно не сможет отрицать самого факта перемен: имеющий глаза их видит, а консерватор сердцем чувствует.

Последний пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер – дочь чернокожих мигрантов и представительница запрещенных в России ЛГБТ. Ливитт – блондинка из католической школы, мать и жена миллиардера-застройщика, который на 32 года ее старше (как в «старые добрые» патриархальные времена).

Как говорится, какие еще вам нужны доказательства того, что началась совсем другая жизнь, а Америка снова-заново будет великой?

Но горе тем, у кого хорошая память: им сложнее верить в перемены к лучшему.

Когда Байден переехал в Белый дом, туда вернулась и Джен Псаки – самый известный в России пресс-секретарь американского президента. Известна Псаки главным образом своим русофобским настроем, наглыми предъявами и многочисленными ляпами – в общем, запомнилась. Карин Жан-Пьер стала ее преемницей, а сама Псаки ушла в «эксперты», пишет книги, критикует Россию и отстаивает право спортсменов, называющих себя женщинами, соревноваться с настоящими женщинами.

В 2021 году, заново осваиваясь на старом месте, Псаки заявила, что команда президента Трампа распоряжалась бюджетом, как… пьяные матросы. А в начале следующей президентской гонки главная соперница Трампа на праймериз Никки Хейли заявила, что как пьяные матросы в отношении бюджета ведут себя и демократы, и республиканцы.

Так уж вышло, что в Америке и ее идиомах пьяные матросы – это те, кто тратит много денег (а могли бы революции устраивать).

Получается, это не новый стиль, а чистый плагиат: быть может, республиканские «пьяные матросы» тратят деньги как-то рациональнее или патриотичнее, чем демократы? Та же Ливитт заявила о пятидесяти миллионах долларов, выделенных при Байдене на презервативы для сектора Газа по программам USAID.

Но те журналисты, чей профиль – копаться в документах, вскоре выяснили, что трат на презервативы для Газы в программах не зафиксировано. Есть траты на презервативы (в основном для Африки и не такие значительные), есть траты на Палестинскую автономию, но не то и другое сразу. Сейчас Трамп эти программы приостановил, но на первом президентском сроке они вполне себе действовали и тоже исчислялись десятками миллионов долларов.

Иными словами, опять вранье. Вот и заключай после этого пакты о честности с официальными представителями Белого дома.

Излюбленным методом Трампа при работе с информацией является перенос с частного на общее для красного словца, но в ущерб фактам. Ливитт, как показала практика, тоже любит так делать.

Ее назначение не обозначило сущностные перемены, а напомнило о личных вкусах Трампа и консервативности его кадрового подхода: секретарша должна быть молодой и привлекательной блондинкой. Предыдущий представитель Белого дома при президенте Трампе Кейли Макинани тоже соответствовала этим качествам. У нее в свое время стажировалась Ливитт.

Согласно официальной биографии, она большая поклонница Трампа со времен учебы в католической школе и колледже. В прежние времена католики были ущемляемым меньшинством, поддерживающим Демпартию, поскольку консервативное протестантское большинство не доверяло им из-за «двойной лояльности» (США и папе Римскому). В наши дни, наоборот, именно католические школы производят в Америке молодых республиканцев-трампистов.

Но впоследствии запросто выяснится, что сакральное и идейное тут вовсе ни при чем, а просто муж Ливитт играет с Трампом в гольф, благо тоже миллиардер-застройщик, и весь политический путь юной «трампистки» – по кумовству через «вась-вась». Вот и весь «ветер перемен».

Новые люди даже «карточки» с заготовкой про пьяных матросов менять не стали, а кто-то рассчитывает на фундаментальные реформы в Белом доме и его подходах к стране и миру. Кажется, все-таки зря.

Не важно, черная лесбиянка или белая католичка. Главное, что звездно-полосатая чиновница. Добра и правды от них не жди.