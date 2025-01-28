  • Новость часаПутин поставил задачу к 2030 году вывести Россию в мировые лидеры по беспилотникам
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Оператор «Северного потока – 2» допустил продажу трубопровода
    Страны ОПЕК+ проигнорировали призыв Трампа увеличить добычу нефти
    В европейской части России впервые обнаружили азиатскую тлю
    Путин рассказал, как РФ предлагала Киеву в 2002 году уйти из ДНР и ЛНР и избежать конфликта
    Путин заявил о «почти нулевом» суверенитете Украины
    Путин объяснил отвод войск из-под Киева весной 2022 года
    Спецслужбы Молдавии задержали спикера парламента Гагаузии
    «Часы Судного дня» приблизили к ядерной полуночи
    Мнения
    Юлия Басова Юлия Басова «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать..

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    6 комментариев
    28 января 2025, 21:45 • В мире

    Трамп стал для Дании новым Гитлером

    Трамп стал для Дании новым Гитлером
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Дания срочно увеличивает расходы на оборону и пытается заручиться поддержкой стран ЕС в защите от натиска Дональда Трампа. Для нового президента США контроль над Гренландией стал навязчивой идеей – и ему все равно, насколько услужливым союзником Копенгаген был прежде. За страхом и унижением датчан приятно наблюдать. Но есть нюанс.

    «Очень важно, чтобы все в США помнили, каким хорошим союзником была Дания. Дания была хорошим союзником, мы и сейчас являемся хорошим союзником, и мы намерены оставаться им и впредь».

    Этот крик души премьер-министр Дании Метте Фредериксен раздался в эфире одного из датских телеканалов. Она как будто взывает к Дональду Трампу – «мы верные, мы хорошие, не бейте нас», потому что ситуация оказалась значительно серьезнее, чем считали (и надеялись) в Копенгагене, когда Трамп впервые поднял тему контроля над Гренландией.      

    Точнее, когда поднял ее впервые с 2019 года. Фредериксен в 2019-м уже была премьером, а Трамп досиживал свой первый президентский срок и впервые предложил ей продать Гренландию. Вежливый отказ стоил ей бойкота: обидчивый президент США отменил встречу с датским премьером, так что последовавшее за этим избрание Джо Байдена в Копенгагене восприняли с облегчением. Тогда датчане даже не успели испугаться как следует. А вот теперь наконец-то испугались.

    Недавний телефонный разговор между Трампом и Фредериксен продлился 45 минут, был посвящен Гренландии и, по свидетельству «источников» всех СМИ, которые об этом писали, прошел отвратительно. Трамп непреклонен – подавай ему Гренландию. И что теперь делать, совершенно непонятно, но отдавать Гренландию никак не хочется: 90% датчан против этого. Наряду с Фарерскими островами, это у датской империи-неудачника последний символ былой мощи.

    Но еще важнее то, что нынешней конфликт с Трампом – это фактический крах датской геополитической стратегии, которую там исповедовали десятилетиями. Стратегия простая: во всем подчиняться США.

    Датчане консервативны в своих геополитических стратегиях. Но все их стратегии рано или поздно терпели крах.

    Датская (тогда еще данов) империя очень рано и бодро начала: ее государственный флаг – старейший в мере, ее королевская династия – старейшая в Европе. В XI веке датчане владели даже Англией, а в период расцвета (Кальмарской унии) – всей Скандинавией (кроме севера современной Швеции), югом Финляндии, частью Прибалтики и множеством островов.

    Но начиная с XVI века, Дания стала проигрывать в эволюционной гонке, и «великой северной империей» уже никогда больше не была, хотя старалась. Сначала пришлось отпустить Швецию, потом отдать Норвегию (причем Швеции же). Стремление вернуть утраченное на севере предопределило Лондон, Стокгольм и периодически Петербург как главных исторических врагов, а с великими державами юга датчане старались не ссориться и при необходимости подписывались под «правом сильного», не имея собственных сил для сопротивления в обе стороны.

    Присоединение к политике Наполеона по блокаде Британии обернулось для Дании британским десантом и проигранной, несмотря на некоторую поддержку России, войной (именно тогда она потеряла Норвегию, а заодно и остров Гельголанд, который британцы забрали себе). Но в стремлении любым путем избежать конфронтации с континентальной Европой датчане остались тверды. От Первой мировой войны они уклонились и пытались уклониться от Второй, сперва подписав с гитлеровской Германией договор о ненападении (единственной из стран Скандинавии), а потом и антисоветский Антикоминтерновский пакт.

    От нацистской оккупации это Данию не уберегло, что стало для датской нации шоком. Нас-то, мол, за что, таких хороших и послушных?

    Пряничная история о датской королевской семье, из солидарности с евреями носившей одежду с желтыми звездами, – это миф. Вместо этого власти в Копенгагене разнообразно способствовали формированию датской дивизии СС.

    Попав на Восточный фронт, четверо из пяти датских эсэсовцев были вбиты в русскую землю где-то между озерами Ильмень и Селигер.

    Впрочем, это было при оккупации, которая Данию, повторимся, травмировала. Несмотря на готовность к сотрудничеству в борьбе с историческими обидчиками (Британией, Россией и Швецией), Гитлер поступил с датчанами так, как хотел.

    Трамп тоже намерен поступать с датчанами, исходя из своего «хочу», а на мнение Копенгагена по этому поводу ему наплевать. Как и в случае с Гитлером, датчане не понимают, что делать, ведь их обворовывают, невзирая на верную службу.

    Слепая ориентация на Вашингтон сложилась в Дании после Второй мировой войны, в ходе которой американцы увели у нее еще и Исландию: местные сепаратисты провозгласили независимость, пользуясь «крышей» США и их военным присутствием на острове. Гренландию американцы тогда же подумывали забрать (не «отпустить на свободу», как Исландию, а именно забрать себе), поэтому Копенгаген стал задабривать Вашингтон исполнением любых других желаний.

    Так они и жили. Дания выступила основателем НАТО, пустила в Гренландию американскую базу, отправила своих солдат в Ирак, годами настраивала ЕС против России и стала мировым лидером по затратам на Украину в пересчете на душу населения. Своего скандинавского вассала американскому сюзерену и впрямь не в чем упрекнуть, если не считать истории с «Северным потоком – 2» (США были категорически против этого проекта, но датчане, максимально затянув согласование и долго колеблясь, все-таки одобрили его под нажимом Берлина).

    От ЕС, будучи его членами, датчане пытались держаться наособицу, как британцы, избегая валютного, миграционного и что особенно важно – оборонного союза. Многое упиралось как раз в Гренландию и в то, что им очень хотелось оставаться любимой женой хана, не затерявшись в толпе прочих наложниц из Евросоюза.

    А теперь, когда Трамп подтерся датскими стратегиями, Копенгаген пребывает в прострации. На первое время там решили ходить на цыпочках, чтобы не провоцировать Трампа, и потратить побольше денег – вдруг поможет.

    Это для Дании, между прочим, тяжелое решение – тратить деньги. Наряду с немцами, голландцами и шведами, датчане были главными монетаристами ЕС и твердо выступали с позиций бюджетной экономии. Поэтому предновогоднее обращение Фредериксен к нации с заявлением о значительном повышении расходов на оборону наделало внутри страны много шума.

    Деньги нужны не для того, чтобы оборонять Гренландию от США, а для того, чтобы задобрить Трампа. Он требует у всех стран НАТО увеличить расходы на армию до колоссальных (по меркам ЕС) 5% от ВВП и заявляет, что Дания не удержит Гренландию под натиском России и Китая.

    Однако задобрить Трампа не получилось. Когда датский министр обороны неосторожно упомянул, что дополнительный транш в 1,5 млрд долларов на оборону острова потратят на два инспекционных корабля, два беспилотника и две собачьи упряжки, Трамп высмеял упряжки и вновь пообещал забрать Гренландию.

    Тогда Копенгаген выделил на оборону еще 2,1 млрд долларов, а также 5 млн евро на «преодоление последствий расизма» в отношении гренландских эскимосов. В прежние годы датчане обходились с ними отвратительно – как настоящие колонизаторы, а теперь эскимосы хотят независимости и уже выбрали себе правительство идейных сепаратистов. Вашингтон может сыграть на этой ситуации, если Трамп не уймется.

    В конце прошлой недели Фредериксен принимала у себя коллег из Скандинавии, чтоб испросить совета (СМИ обошло совместное фото за скромным столом с бутербродами). На этой неделе совершает большой вояж по большим евростолицам – Берлин, Париж, Брюссель – с той же целью.

    Как утверждает издание The Financial Times, Фредериксен особо просила европейцев не поднимать шума вокруг спора о Гренландии и по возможности никак его не комментировать, чтобы дополнительно не злить Трампа. Это похоже на правду, поскольку и гости Фредериксен, и принимающие стороны этой темы избегают, а бюрократы в Брюсселе как будто воды в рот набрали, хотя скандал беспрецедентный – главная страна западного альянса покушается на территориальную целостность члена НАТО и ЕС.

    Молчать, когда нужно, в Брюсселе умеют, но с Трампом Фредериксен помогут вряд ли. Относительно руководства ЕС она находится даже в более выигрышном положении, поскольку с ней Трамп хотя бы общается, а евробюрократов принципиально игнорирует и планирует продолжать так делать, выстраивая отношения с Европой через национальные правительства.

    «Мы должны усилить нашу поддержку Украины. Мы должны противостоять влиянию Китая и России», – распиналась Фредериксен в Германии.

    Она пытается сохранить идентичность главного антироссийского штыка в Скандинавии и умасливает Трампа обещанием вредить также Пекину. Случайному человеку может показаться, будто отнять у датчан Гренландию пытаются Россия и Китай, а не та же самая страна, перед которой Дания опять пытается выслужиться.

    На то, как шеф хам пинает своего шакала Табаки – подлизу и русофоба, приятно посмотреть. С другой стороны, расширение США на Гренландию априори противоречит геостратегическим интересам России и угрожает ее позициям в Арктике, не говоря уже о том, что поведение Трампа – та еще отрыжка американского империализма.   

    Поэтому остается только пожелать удачи обеим сторонам.

    Пусть схлестнутся и пусть грызут друг друга. Как это отразится на Гренландии – будущее покажет, но центробежные тенденции внутри НАТО в первую же неделю президентства Трампа – это то, что точно не хотелось бы сглазить.

    Главное
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал их переговоры о транзите газа
    В НАТО обвинили Россию в покушении на главу Rheinmetall
    Патрушев: Британия хочет создать колонию на Украине
    Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение в Карском море
    Германия закупила российский СПГ через Францию и Бельгию
    Патриарх Кирилл сообщил о возвращении ОДНКР в школы
    ФТС опровергла рассылку требований о доплате таможенных пошлин за автомобили

    Тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам

    Начатая Трампом восемь лет назад тарифная война не решила тех проблем, которые должна была решить. США не получили ожидаемых новых производств и рабочих мест. Наоборот, они получили кучу негативных последствий, тогда как пострадавшие страны завязали новые торговые альянсы и союзы. Если тарифы не сработали, зачем же Трамп снова угрожает ими? Подробности

    Перейти в раздел

    Абхазские избиратели попросили Сухум учесть размеры России

    Проживающие в России граждане Абхазии попросили открыть дополнительные участки для голосования на выборах президента Абхазии, которые пройдут в середине февраля. Сейчас им предлагается проголосовать только в Москве или Черкесске, куда многим избирателям добираться долго и дорого. Почему для этнических абхазов важно получить более широкие возможности для участия в голосовании? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский подпирает отступающие ВСУ генералом

    Новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Но поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров? Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония забирает у русских последнее достояние

    «Это вызовет взрыв ненависти со стороны русского населения Эстонии. Своя церковь – это последнее, что у них осталось». Такими словами политологи предсказывают возможные последствия беззакония, которое прямо сейчас готовит по отношению к русской церкви эстонское государство. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    • Юлия Басова Юлия Басова
      «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

      Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать..

      4 комментария
    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
      Как русский гиперзвук оглушил Америку

      Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

      7 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      «Ландыши» – это фильм про новых героев

      Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............