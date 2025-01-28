Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.10 комментариев
Фредериксен анонсировала турне по ЕС ради «европейского единства»
Премьер Дании решила обсудить с лидерами ЕС контроль над Гренландией на фоне угроз Трампа
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о переговорах с лидерами Германии, Франции и Евросоюза в связи с угрозами США присоединить Гренландию.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отправится с визитом в Берлин, Париж и Брюссель. Цель поездки – укрепление «европейского единства» в ответ на геополитические изменения и интерес США к Гренландии, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press.
Фредериксен проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. «Европа находится в серьезной ситуации. На фоне войны на континенте и изменений в геополитической реальности. В такие моменты единство имеет важнейшее значение... Дания – маленькая страна с сильными союзами. И она – часть сильного европейского сообщества, в котором мы можем вместе решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся», – заявила она.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз президента США Дональда Трампа. До этого стало известно, что Трамп в телефонном разговоре с Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Позднее он выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем.