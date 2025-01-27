Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз Трампа

Tекст: Максим Попов

Дания объявила о планах потратить 15 млрд датских крон на усиление своего военного присутствия в Арктике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Это решение принято на фоне возросшего интереса президента США Дональда Трампа к Гренландии, которую он намерен включить в состав Соединенных Штатов.

Исторически Гренландия была колонией Дании до 1953 года. В 2009 году остров получил автономию с правом самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, оставаясь частью датского королевства. В последние годы интерес к Гренландии со стороны США усилился, и Трамп неоднократно заявлял о желании контролировать эту территорию.

Впервые зарубежные СМИ сообщили о планах Трампа купить Гренландию в 2019 году. В ходе избирательной кампании 2024 года он вновь подчеркнул важность контроля над островом, особенно в свете международной безопасности. Позднее президент США заявил, что владение Гренландией является стратегически необходимым для защиты от Китая и России. При этом Трамп отказался исключить возможность использования военной силы для установления контроля над стратегическим островом.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Позднее он выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем.