Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.10 комментариев
Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз Трампа
Дания намерена инвестировать 15 млрд крон (2,1 млрд долларов) в усиление военного присутствия в Арктике на фоне заявлений президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США.
Дания объявила о планах потратить 15 млрд датских крон на усиление своего военного присутствия в Арктике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Это решение принято на фоне возросшего интереса президента США Дональда Трампа к Гренландии, которую он намерен включить в состав Соединенных Штатов.
Исторически Гренландия была колонией Дании до 1953 года. В 2009 году остров получил автономию с правом самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, оставаясь частью датского королевства. В последние годы интерес к Гренландии со стороны США усилился, и Трамп неоднократно заявлял о желании контролировать эту территорию.
Впервые зарубежные СМИ сообщили о планах Трампа купить Гренландию в 2019 году. В ходе избирательной кампании 2024 года он вновь подчеркнул важность контроля над островом, особенно в свете международной безопасности. Позднее президент США заявил, что владение Гренландией является стратегически необходимым для защиты от Китая и России. При этом Трамп отказался исключить возможность использования военной силы для установления контроля над стратегическим островом.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Позднее он выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем.