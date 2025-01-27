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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    10 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    5 комментариев
    27 января 2025, 22:14 • Новости дня

    Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз Трампа

    Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз Трампа
    @ REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen

    Tекст: Максим Попов

    Дания намерена инвестировать 15 млрд крон (2,1 млрд долларов) в усиление военного присутствия в Арктике на фоне заявлений президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США.

    Дания объявила о планах потратить 15 млрд датских крон на усиление своего военного присутствия в Арктике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Это решение принято на фоне возросшего интереса президента США Дональда Трампа к Гренландии, которую он намерен включить в состав Соединенных Штатов.

    Исторически Гренландия была колонией Дании до 1953 года. В 2009 году остров получил автономию с правом самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, оставаясь частью датского королевства. В последние годы интерес к Гренландии со стороны США усилился, и Трамп неоднократно заявлял о желании контролировать эту территорию.

    Впервые зарубежные СМИ сообщили о планах Трампа купить Гренландию в 2019 году. В ходе избирательной кампании 2024 года он вновь подчеркнул важность контроля над островом, особенно в свете международной безопасности. Позднее президент США заявил, что владение Гренландией является стратегически необходимым для защиты от Китая и России. При этом  Трамп отказался исключить возможность использования военной силы для установления контроля над стратегическим островом.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Позднее он выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем.

    27 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Стало известно о сборе подписей за выход Калифорнии из США

    The New York Post сообщил о начале сбора подписей за выход Калифорнии из США к 2028 году

    Стало известно о сборе подписей за выход Калифорнии из США
    @ Uwe Kraft/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Калифорнии начался сбор подписей за выход штата из состава США под названием Calexit, петиция получила официальную регистрацию и может быть вынесена на голосование в 2028 году, сообщило издание The New York Post.

    Кампания получила название Calexit, что отсылает к британскому референдуму по Brexit, передает Lenta.ru.

    В случае принятия Calexit, перед избирателями будет стоять вопрос: должна ли Калифорния покинуть Соединенные Штаты и стать независимой страной. Чтобы инициатива была вынесена на референдум, необходимо собрать более 50 процентов подписей от общего числа избирателей.

    Даже если большинство избирателей поддержит выход из США, планируется созвать специальную комиссию. Эта комиссия должна будет проанализировать последствия возможного решения и подготовить официальный отчет. Таким образом, процесс выхода не будет мгновенным и будет нуждаться в дальнейшем анализе и согласовании.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, но не уточнил, каким образом это произойдет.

    Также он предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества и улучшение здравоохранения.

    Кроме того, Трамп требовал от премьера Дании Метте Фредериксен продать Гренландию.

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    27 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Politico: Словакия возглавила борьбу с влиянием супермаркетов в ЕС

    Politico: Словакия возглавила кампанию ЕС по сдерживанию власти супермаркетов

    Politico: Словакия возглавила борьбу с влиянием супермаркетов в ЕС
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач возглавил кампанию Восточной Европы против супермаркетов в ЕС, призывая Европейскую Комиссию ужесточить регулирование, сообщило издание Politico.

    Словакия возглавила усилия по ограничению влияния супермаркетов и международных пищевых гигантов в Европейском Союзе, пишет Politico.

    Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач, поддерживаемый Болгарией, Хорватией, Венгрией, Литвой, Румынией и Словенией, призывает Еврокомиссию пересмотреть предложения о несправедливых торговых практиках, представленные в декабре. Коалиция считает, что реформы не учитывают такие практики, как селективное ценообразование и продажа товаров ниже себестоимости, что особенно негативно сказывается на фермерах и потребителях.

    Восточная Европа зависит от иностранных сетей супермаркетов, таких как Lidl, Tesco, Spar и Auchan, которые прочно закрепились в розничной торговле. Несмотря на то, что в документе не называются конкретные компании, их сильная переговорная позиция давно вызывает напряженность с правительствами, обвиняющими их в снижении цен и вытеснении традиционных магазинов с рынка. Еврокомиссия предложила меры по борьбе с нарушениями через национальные органы и обязательные контракты для обеспечения прозрачности ценообразования.

    В документе также отмечается необходимость усиления защиты не только фермеров, но и переработчиков и производителей продуктов питания, а также конечных потребителей от злоупотреблений со стороны доминирующих структур.

    В Восточной Европе уже предпринимались попытки ограничить влияние супермаркетов, включая налоги, ограничения цен и требования к местной продукции, но они часто сталкивались с правилами единого рынка ЕС.

    В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан особенно активно противодействует иностранным сетям, вводя налоги, что, по мнению критиков, направлено на вытеснение международных игроков.

    Кампания Такача на уровне ЕС отражает его внутреннюю политику в Словакии, где он предложил конституционную поправку, обязывающую ритейлеров иметь минимальную долю местных продуктов, хотя Чехия и Румыния отказались от подобных инициатив из-за возможных юридических проблем с ЕС.

    Ранее в Венгрии ввели ограничения на продажу продовольственных товаров по льготным ценам в супермаркетах Aldi.

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    27 января 2025, 20:33 • Видео
    Новый глава Пентагона – это сенсация

    С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    27 января 2025, 09:29 • Новости дня
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар Кая Каллас заявила, что недавние выборы в Белоруссии были «несвободными и несправедливыми», отметив отсутствие легитимности из-за якобы «репрессий и ограничений политического участия».

    Еврокомиссар Кая Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными», передает официальный сайт Евросоюза.

    Она отметила, что белорусскому народу необходимо дать возможность реально влиять на то, кто управляет страной.

    Каллас подчеркнула, что якобы «непрекращающиеся репрессии против прав человека, политические ограничения и отсутствие доступа к независимым СМИ лишили избирательный процесс легитимности». Она призвала режим немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе сотрудника представительства Евросоюза.

    Также было отмечено, что приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе только за десять дней до выборов не позволило ей наблюдать за ключевыми этапами процесса, что, по словам Каллас, «подтверждает недостоверность выборов».

    Евросоюз продолжит вводить целевые санкции против «белорусского режима», а также оказывать финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и культуре. «Когда страна начнет демократический переход, ЕС готов поддержать ее в стабилизации экономики и реформировании институтов», заключается в заявлении.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

    Между тем МИД Польши выразил недовольство прошедшими 26 января выборами, заявив о нарушениях демократических процедур и отсутствии независимых кандидатов.

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    27 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Рябков: Разговор Путина и Трампа не запланирован

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информации о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Он (разговор – прим. ВЗГЛЯД) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что еще не начались контакты с новой американской администрацией, передает ТАСС. «Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств», – добавил Рябков.

    «Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. Я не стал бы предвосхищать развитие событий в этой сфере, потому что, я еще раз подчеркиваю, никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», – отметил замглавы МИД.

    Ранее Песков отмечал, что Путин и Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, но пока соответствующих запросов из Вашингтона не поступало.

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    27 января 2025, 08:31 • Новости дня
    МИД Польши раскритиковал выборы президента Белоруссии

    МИД Польши заявил о нарушении демократических процедур на выборах в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Польши выразил недовольство выборами президента в Белоруссии, прошедшими 26 января, заявив о нарушениях демократических процедур и отсутствии независимых кандидатов, следует из заявления Министерства иностранных дел Польши.

    Польские власти сочли, что выборы в Белоруссии прошли с нарушением основных демократических процедур, передает канал «360».

    В МИД Польши заявили, что выборы не соответствовали основным демократическим стандартам, поскольку не позволили участвовать независимым кандидатам.

    В Министерстве отметили, что данные факторы лишают выборы доверия и свидетельствуют о несоответствии их результатов волеизъявлению белорусского народа, «который неоднократно демонстрировал зрелость и понимание демократических процессов».

    Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав, по предварительным данным, 86,82% голосов, также Центральная избирательная комиссия сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента по президентским выборам, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.

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    27 января 2025, 01:08 • Новости дня
    В ХАМАС назвали идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой

    Зампред ХАМАСа Муса Абу Марзук назвал идею Трампа переместить 1,5 млн жителей Газы в арабские страны этнической чисткой

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред ХАМАСа Муса Абу Марзук назвал идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой, отметив, что это предложение не найдет поддержки среди палестинцев и арабов.

    Президент США Дональд Трамп предложил расселить жителей сектора Газа в арабских странах, о чем он заявил 25 января в беседе с журналистами. По его словам, из-за военных действий Израиля 1,5 млн палестинцев потеряли жилье, и для них необходимо найти новое место жительства за пределами Газы. Трамп уже обсудил эту идею с королем Иордании Абдаллой II и намерен обсудить с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

    Как передает ТАСС, заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что предложение Трампа является актом этнической чистки и не будет принято ни палестинцами, ни арабами. «Идея президента США о перемещении [жителей Газы] означает этническую чистку населения сектора,» – подчеркнул он. «Ни один палестинец или араб не примет идею Трампа о перемещении. Она не увенчается успехом,» – добавил Абу Марзук.

    Предложение Трампа вызывает опасения, что оно может привести к дальнейшему напряжению в регионе, уже подверженному длительному конфликту. При этом международное сообщество пока не дало официальной реакции на инициативу американского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для расселения беженцев из сектора Газа, предложив строить для них жилье за пределами региона. Также Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, обсуждая вопросы регионального мира и стабильности. Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, который был введен при Байдене.

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    27 января 2025, 09:52 • Новости дня
    Депутат: Трамп приостановил помощь Украине в знак недовольства Зеленским

    В Верховной раде приостановку помощи Украине назвали сигналом Трампа Зеленскому

    Tекст: Ольга Иванова

    Приостановка финансовой помощи Украине со стороны администрации президента США Дональда Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

    Администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить помощь Украине, что, по мнению депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, стало сигналом для президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Дубинский, который в настоящее время находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, высказал мнение, что это решение демонстрирует недовольство Трампа курсом, которого придерживается Зеленский.

    Дубинский отметил: «Остановка финансовой помощи и проектов по Украине – это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда». Он полагает, что таким образом Трамп выражает свое несогласие с текущей политикой украинского лидера.

    Кроме того, Дубинский предсказал, что запланированный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным станет еще одним сигналом. По его мнению, это будет второй важный шаг, который укажет на изменение отношения США к Украине и ее лидеру.

    Ранее газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи. Документ предполагает исключения для военного финансирования Израиля и Египта, однако может затронуть помощь Украине, Иордании и Тайваню.

    Агентство Reuters добавило, что USAID уже приостановило проекты, связанные с Украиной. Решения по продолжению или изменению программ будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.

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    27 января 2025, 19:30 • Новости дня
    Глава Пентагона Хегсет: Трамп подпишет указ о создании «Железного купола» над США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен подписать указ о создании системы противоракетной обороны «Железный купол», сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

    «И сегодня ожидается еще больше указов президента, которые мы полностью поддерживаем: о ликвидации программы разнообразия, равенства и инклюзивности в Пентагоне... о «Железном куполе» для Америки», – цитирует Хегсета РИА «Новости».

    Он отметил, что на службу будут восстановлены военные, ранее уволенные за отказ делать прививки от COVID-19.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что представляет собой программа Трампа «Железный купол» и что у нее общего с программой Рональда Рейгана, известной как «Звездные войны».

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    27 января 2025, 09:23 • Новости дня
    Колумбия согласилась принять нелегалов из США после ввода пошлин

    МИД: Колумбия разрешила кризис в отношениях с США после запрета рейсов с депортированными

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Колумбии объявил о снятии напряженности в отношениях с США, которая возникла после запрета на посадку самолетов с депортированными колумбийцами, следует из официального сообщения дипведомства.

    Министерство иностранных дел Колумбии заявило о разрешении тупиковой ситуации в отношениях с США, передает ТАСС.

    Согласно официальному сообщению, правительство Колумбии преодолело кризис, возникший в воскресенье, и планирует отправить главу внешнеполитического ведомства Луиса Хильберто Мурильо в Вашингтон для проведения рабочих встреч и обмена дипломатическими нотами.

    Колумбийский МИД также отметил, что страна продолжит принимать своих граждан, возвращающихся домой в качестве депортированных, обеспечивая им достойные условия.

    Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро заявило, что готово использовать президентский самолет для возвращения соотечественников, которые должны были прибыть в воскресенье утром депортационными рейсами из США.

    Колумбия подчеркнула, что сохранит дипломатические каналы общения для защиты национальных интересов и прав своих граждан.

    Ранее колумбийский президент Густаво Петро запретил посадку самолетов из США с депортируемыми мигрантами из-за неподобающего обращения американских властей с гражданами Колумбии. В ответ США ввели пошлины в размере 25% на колумбийские товары.

    Также власти Мексики отказали в посадке американскому военному самолету, перевозившему нелегальных мигрантов, направлявшихся в страну после депортации из США.

    Администрация Дональда Трампа задействовала военно-транспортные самолеты для депортации мигрантов из Техаса и Калифорнии в Гватемалу, отправив два рейса C-17 с 160 нелегалами на борту.

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    27 января 2025, 20:04 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против трех «офицеров ГРУ»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз наложил санкционные ограничения на троих российских граждан, их обвиняют в кибератаках на страны ЕС, по мнению объединения, эти лица якобы работают офицерами ГРУ.

    В опубликованных нормативных актах Официального журнала ЕС значатся Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов, передает ТАСС. Эти лица были названы «офицерами ГРУ» и включены в черный список.

    В документах ЕС отмечается, что данные лица ответственны или вовлечены в кибератаки, которые представляют внешнюю угрозу странам – членам Евросоюза. Указывается, что проведенные кибератаки якобы обладали «существенным эффектом». Санкции подразумевают замораживание активов и запрет на въезд на территорию стран Евросоюза.

    В декабре Евросоюз расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов. В списке также значилось некое «подразделение ГРУ».

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    27 января 2025, 14:32 • Новости дня
    Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности

    Сийярто: Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия получила от Еврокомиссии необходимые гарантии энергобезопасности перед голосованием по продлению санкций против России на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Эти гарантии были запрошены перед голосованием по вопросу о продлении санкций против России, передает ТАСС.

    Сийярто уточнил, что ЕК выразила приверженность защите газо- и нефтепроводов, которые обеспечивают энергоснабжение стран – членов ЕС. Министр заявил, что Еврокомиссия ясно дала понять: целостность энергетической инфраструктуры является вопросом безопасности всего ЕС.

    Он добавил, что ЕК добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в страны ЕС.

    Ранее Сийярто потребовал от ЕС и Украины гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии, а также заявил, что Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины, подчеркнув его значение для энергетической безопасности Европы.

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    27 января 2025, 03:48 • Новости дня
    Perplexity AI предложила создать холдинг для управления TikTok

    Perplexity AI предложила слияние с TikTok и создание холдинга NewCo

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская компания Perplexity AI предложила создать холдинг NewCo для совместного управления TikTok с правительством США, планируя ввести его в долю 50%.

    Как сообщает CNBC, компания Perplexity AI предложила создать холдинговую компанию NewCo для управления TikTok. Это предложение предусматривает, что правительство США будет владеть 50% акций платформы. Новые условия предложения уже направлены компании ByteDance и потенциальным инвесторам. Это шаг направлен на сохранение TikTok для американских пользователей.

    Ранее Perplexity AI впервые выразила желание приобрести TikTok 19 января. Первоначальное предложение предполагало сохранение долей текущих акционеров TikTok и предоставление Perplexity AI доступа к видеоконтенту. Теперь акционеры TikTok рассматриваются как потенциальные участники нового холдинга.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших 30 дней примет решение о TikTok в США. Он отметил, что сохранение платформы в стране будет экономически выгодно. Трамп уже ведет переговоры с влиятельными лицами по этому вопросу.

    Предыдущий президент Джо Байден подписал закон в 2024 году, требующий от ByteDance продажи TikTok или прекращения его работы в США. Однако TikTok временно возобновил работу благодаря указу Трампа, отсрочившему блокировку приложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа разрабатывает план, при котором Oracle и сторонние инвесторы возьмут под контроль TikTok, уменьшив китайскую долю до минимума. Пользователи TikTok в России столкнулись с массовыми сбоями, оставив более 13 тыс. жалоб на портале сбой.рф, сообщили СМИ. Американские пользователи TikTok выразили недовольство изменениями в алгоритмах и цензурой, возникшими после 12-часовой блокировки и возобновления работы приложения в США.

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    27 января 2025, 04:37 • Новости дня
    Куба осудила депортацию нелегалов из США как политическое давление

    МИД Кубы обвинил США в нарушении прав человека при депортации нелегальных мигрантов

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о неприемлемости депортации нелегалов из США, называя это политическим давлением на страны Латинской Америки.

    Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что неизбирательная депортация нелегальных иммигрантов из США является нарушением прав человека и используется как средство политического давления на страны Латинской Америки, передает РИА «Новости». Родригес Паррилья подчеркнул, что Куба поддерживает инициативы Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, направленные на борьбу с такими злоупотреблениями.

    Президент Колумбии Густаво Петро 26 января запретил американским самолетам с депортируемыми гражданами доступ в страну, объяснив это неподобающим обращением с мигрантами. В свою очередь, власти Бразилии осудили США за депортацию своих граждан в наручниках, называя это нарушением их прав.

    В ответ на отказ Колумбии принимать депортированных, США ввели санкции и 25-процентные пошлины на товары из этой страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что это только начало, и предупредил о дополнительных мерах, включая визовые ограничения для колумбийских чиновников и их семей. Трамп также анонсировал усиленные проверки для колумбийцев на границе США.

    В своей первой речи после вступления в должность, Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегальных мигрантов в США и начать процесс экстрадиции миллионов людей. Он также объявил чрезвычайное положение на южной границе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции и пошлины США на колумбийский кофе могут усугубить рост цен, что отразится на потребителях. Колумбийский президент Густаво Петро запретил посадку самолетов из США с депортируемыми мигрантами из-за неподобающего обращения американских властей с гражданами Колумбии. На севере Мексики в муниципалитете Касас-Грандес были обнаружены десятки тайных захоронений, из которых извлечены останки 56 человек, что стало результатом совместной операции прокуратуры и поисковой команды.

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    27 января 2025, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин и Трамп обсудят возможность встречи

    Песков: Президенты России и США обсудят возможность личной встречи в будущем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Это станет возможным, когда лидеры двух стран сочтут целесообразным организовать переговоры, передает ТАСС.

    Песков отметил, что обсуждение такого рода вопросов обычно происходит между самими главами государств. Пока что Россия остается открытой к контактам с США на уровне президентов, однако соответствующих запросов из Вашингтона не поступало. Песков подчеркнул, что «пока мы не получали от американцев никаких сигналов».

    Тем не менее, согласно словам Пескова, готовность к взаимодействию сохраняется с обеих сторон, а также требуется определенное время для организации таких встреч. Представитель Кремля подчеркнул, что работы ведутся по установленному графику, готовность обсуждать подобные вопросы сохраняется как со стороны России, так и со стороны США.

    Ранее Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Кремль ожидает сигнала от США для начала переговоров.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что заявления Трампа фиксируются, но важны реальные шаги для урегулирования отношений с Россией и по украинскому вопросу.

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    27 января 2025, 14:22 • Новости дня
    Министры ЕС согласовали продление санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить еще на полгода санкции против России, срок действия которых истекает 31 января.

    Главы МИД 27 стран – членов Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России на полгода, передает ТАСС. Срок действия ограничительных мер, действующих из-за конфликта на Украине, должен был истечь 31 января. Теперь санкции продлены до июля.

    Источник в делегации одной из европейских стран подтвердил эту информацию, отметив: «Да, министры одобрили продление».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Венгрия угрожала отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа, а Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, выразила готовность поддержать эту инициативу.

    Польский премьер-министр Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях блокировки санкций против России.

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