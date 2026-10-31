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Задержанный в Польше якобы за шпионаж россиянин оказался споттером
Задержанный в Польше по обвинению в шпионаже гражданин России оказался известным в своих кругах железнодорожным споттером.
Задержанный в Польше по обвинению в шпионской деятельности гражданин России является обычным железнодорожным споттером, пишет РИА «Новости» со ссылкой на знакомого с ситуацией фаната железных дорог.
В пятницу польская полиция сообщила о задержании в Нижнесилезском воеводстве россиянина, который якобы фотографировал железнодорожную инфраструктуру.
«В кругах любителей железнодорожного транспорта сразу удалось установить, о ком идет речь – кто это такой. Это просто фанат железной дороги. Он также увлекается другими видами транспорта, но больше всего – железной дорогой», – рассказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина давно известен коллегам как фотограф. В его социальных сетях опубликовано множество снимков транспорта из России, Германии и других стран.
Задержанный в Польше россиянин долгое время жил в Германии и часто ездил в Западную Европу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о задержании слушателя Военно-медицинской академии с украинским гражданством по подозрению в ведении разведки военных объектов.
Летом польские правоохранительные органы засекретили разбирательства в отношении агентов Киева. Весной польские правоохранители арестовали троих местных жителей по подозрению в сборе данных о войсках НАТО по заданию Москвы.