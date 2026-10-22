Посольство в Черногории уточнило действие визового режима для россиян

Посольство в Черногории: Россиянам с ВНЖ не потребуются визы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Граждане России, документированные ВНЖ в Черногории, смогут беспрепятственно въезжать, выезжать и находиться в стране, передает РИА «Новости» сообщение посольства России в Подгорице.

В диппредставительстве подчеркнули, что черногорский ВНЖ сам по себе является законным основанием для пребывания на территории республики.

По данным МВД Черногории на сентябрь 2026 года, разрешение на временное проживание в стране имели 17,9 тыс. российских граждан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что Черногория уведомила Москву о введении виз для россиян с 1 ноября. Оформить черногорскую визу можно будет в диппредставительствах, консульствах, а также в центрах VFS Global в нескольких российских городах, планируется внедрение электронных виз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Черногория отменила безвизовый режим для россиян.

До этого Сербия задумалась о введении виз для граждан России.

При этом Черногория решила ввести визы для россиян и белорусов.