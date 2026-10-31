В Госдуме напомнили о вступающих в силу 1 ноября законах

Депутат Госдумы Говырин рассказал о перерасчете пенсий с 1 ноября

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Госдуме напомнили об изменениях в ряде законов, которые вступают в силу с 1 ноября. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

В частности, с 1 ноября в российской торговле появится больше сведений о происхождении отдельных товаров, а пенсионные выплаты пересчитают по индивидуальным основаниям.

«Для молочной продукции со сроком годности свыше 40 суток начнут указывать номер производственной партии. В одну партию входят товары с одинаковым кодом и датой выпуска, произведенные или ввезенные одним участником оборота. Связь партии с упаковками позволит проследить конкретный выпуск на пути к магазину», – заявил Говырин.

Он отметил, что для продукции со сроком годности до 40 суток этот порядок начнет действовать весной 2027 года. Кроме того, для растворимых кофейных напитков введут новый ГОСТ, а маркировка растительных масел перейдет на поэкземплярный учет.

Депутат добавил, что для граждан, достигших 80 лет, общеустановленная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится с 9584 до 19169 рублей. К ней назначается надбавка на уход в размере 1413,86 рубля, причем наличие оформленного ухаживающего лица не требуется, а перерасчет проводится автоматически со дня рождения. Также пересчитают профессиональные доплаты для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности.

Парламентарий уточнил, что пенсионерам, которым банк обычно перечисляет деньги 4 ноября, выплата автоматически поступит 3 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца некоторым категориям граждан назначили автоматическую прибавку к пенсии в ноябре.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила о включении в состав пенсии выплаты по уходу за гражданами старше 80 лет. До этого период ухода за человеком старшего возраста разрешили зачесть в страховой стаж ухаживающего.