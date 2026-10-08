Как оформить уход за пожилым человеком в 2026 году: условия, стаж, пенсионные баллы и выплаты

Tекст: Ольга Никитина

Главное – кратко

В 2026 году уход за человеком, достигшим 80 лет, или инвалидом I группы может быть учтен в страховом стаже трудоспособного неработающего человека.

За полный год такого ухода начисляются:

один год страхового стажа;

1,8 индивидуального пенсионного коэффициента.

Родство с пенсионером для пенсионного учета ухода не требуется. Ухаживающий и пожилой человек также не обязаны жить вместе, однако при раздельном проживании потребуется подтверждение факта ухода.

Отдельную ежемесячную компенсацию в размере 1 200 рублей ухаживающему с 2025 года больше не перечисляют.

В 2026 году надбавку получает сам пенсионер:

1 413,86 рублей в месяц – к страховой пенсии;

1 470,64 рублей в месяц – к пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2026 года.

Надбавка назначается пенсионеру автоматически.

Для периодов ухода, имевших место до 1 января 2027 года, действует нынешний порядок: их подтверждают в Социальном фонде за уже прошедшее время.

С 1 января 2027 года правила изменятся: начало ухода нужно будет оформлять заранее, потребуется согласие человека, за которым ухаживают, а продолжение ухода придется подтверждать ежегодно.

Периоды ухода, которые были до 2027 года, нужно оформить не позднее 31 декабря 2027 года, то есть до 1 января 2028 года.

Как оформить уход за пожилым человеком в 2026 году

В 2026 году неработающий трудоспособный человек, который фактически ухаживает за пенсионером старше 80 лет, может подтвердить этот период в Социальном фонде России и зачесть его в страховой стаж.

Заранее регистрировать начало ухода по действующему в 2026 году порядку не требуется.

Человек сначала фактически осуществляет уход, а затем обращается в СФР для подтверждения уже прошедшего периода.

Например, если уход начался в январе 2026 года и продолжается весь год, подтвердить этот период можно позднее.

После установления периода сведения будут отражены на индивидуальном лицевом счете ухаживающего.

За полный год ухода учитываются один год стажа и 1,8 пенсионного коэффициента.

За кем можно оформить уход для пенсионного стажа

В рамках этой пенсионной схемы учитывается уход прежде всего за двумя категориями граждан:

человеком, достигшим возраста 80 лет;

инвалидом I группы.

Возраст здесь имеет принципиальное значение.

Если человеку, например, 75 лет, сам по себе пожилой возраст еще не дает ухаживающему права получить 1,8 ИПК и страховой стаж по этой конкретной схеме.

Исключением может быть наличие I группы инвалидности.

При этом в других программах социальной поддержки понятие человека, нуждающегося в уходе, может определяться иначе. Поэтому правила разных пособий и пенсионного учета не следует смешивать.

Кто может ухаживать за пенсионером старше 80 лет

Для учета периода ухода в страховом стаже ухаживающий должен быть трудоспособным и неработающим.

Он не обязан состоять с пенсионером в родстве.

Ухаживать может, например:

сын или дочь;

внук;

другой родственник;

сосед;

знакомый;

человек, который вообще не является родственником пенсионера.

Главное – уход должен осуществляться фактически, а при необходимости его нужно подтвердить.

Есть еще одно важное условие для включения нестрахового периода в страховой стаж: у человека должен быть страховой период работы до ухода или после него. Достаточно хотя бы одного дня официальной работы до или после периода ухода.

Нужно ли быть родственником пенсионера

Нет.

Для учета периода ухода за человеком старше 80 лет в страховом стаже родственные связи не обязательны.

Это означает, что пенсионеру не обязательно оформлять уход именно на ребенка, внука или другого родственника.

Ухаживающим может быть другой трудоспособный неработающий человек, если он действительно осуществляет уход.

При этом правила пенсионного стажа не следует путать с условиями других социальных выплат. Для некоторых пособий могут действовать отдельные требования к родству и составу семьи.

Можно ли жить отдельно от пожилого человека

Да.

Совместная регистрация и постоянное проживание в одной квартире не являются обязательным условием для пенсионного учета периода ухода.

Однако при раздельном проживании в 2026 году потребуется письменное подтверждение того, что уход действительно осуществлялся.

Такое подтверждение составляет сам пенсионер или его законный представитель.

В документе указывают:

ФИО человека, осуществлявшего уход;

период, в течение которого он ухаживал за пенсионером.

Если человек, за которым осуществлялся уход, не может подтвердить его из-за состояния здоровья или смерти, факт ухода в определенных случаях могут подтвердить члены семьи. СФР также может установить обстоятельства с помощью акта обследования.

Можно ли работать и одновременно оформить уход для стажа

Для начисления стажа и 1,8 ИПК именно по этой схеме ухаживающий должен быть трудоспособным неработающим человеком.

Период ухода относится к так называемым нестраховым периодам.

Если человек официально работает и за него уплачиваются страховые взносы, его пенсионные права формируются уже в связи с трудовой деятельностью.

Поэтому рассчитывать одновременно на дополнительные 1,8 ИПК за тот же период ухода как за нестраховой период не следует.

Если статус человека менялся – например, часть года он работал, а затем уволился и начал постоянно ухаживать за пенсионером, – для учета будет иметь значение конкретная продолжительность соответствующего периода.

Идет ли стаж за уход за пенсионером старше 80 лет

Да.

Полный год ухода за человеком старше 80 лет дает один год страхового стажа.

Это не означает, что ухаживающий становится работником пенсионера или между ними возникает трудовой договор.

Период относится к нестраховым: страховые взносы за него в обычном порядке не уплачиваются, но государство разрешает учитывать такое время при формировании пенсионных прав.

Стаж может иметь значение не только для размера будущей пенсии, но и для выполнения требований к продолжительности страхового стажа.

Сколько пенсионных баллов дают за уход

За полный год ухода начисляется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента – ИПК.

Одновременно учитывается один год страхового стажа.

Таким образом:

один полный год ухода – 1 год стажа и 1,8 ИПК;

два полных года – 2 года стажа и 3,6 ИПК;

три полных года – 3 года стажа и 5,4 ИПК.

Если уход продолжался меньше полного года, стаж и пенсионные коэффициенты учитываются пропорционально фактическому периоду.

Что такое 1,8 ИПК

ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, который часто называют пенсионным баллом.

Количество накопленных ИПК влияет на право человека на страховую пенсию и на ее будущий размер.

Период ухода за человеком старше 80 лет позволяет человеку, временно не работающему из-за ухода, не потерять полностью пенсионные права за это время.

За каждый полный год государство учитывает 1,8 ИПК.

При этом такой период засчитывается только при соблюдении установленных условий.

Сколько платят за уход за пожилым человеком в 2026 году

Здесь в 2026 году действует принципиально другая система, чем несколько лет назад.

Сколько получает ухаживающий

Отдельной федеральной компенсационной выплаты в размере 1 200 рублей ухаживающему больше нет.

С 1 января 2025 года прежнюю систему изменили.

Поэтому информация о том, что неработающий человек после оформления ухода будет ежемесячно получать 1 200 рублей, в 2026 году уже неактуальна.

Основная пенсионная выгода для человека, который фактически ухаживает за пенсионером, – страховой стаж и ИПК.

Сколько получает пенсионер

Надбавку теперь получают сами граждане старше 80 лет и соответствующие получатели пенсий с инвалидностью I группы.

В 2026 году ее размер составляет:

1 413,86 рублей в месяц – для получателей страховой пенсии;

– для получателей страховой пенсии; 1 470,64 рублей в месяц – для получателей пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2026 года.

Надбавка ежегодно индексируется вместе с соответствующим видом пенсии.

В районах, где применяются районные коэффициенты, сумма может быть выше.

Кому перечисляют надбавку на уход

Деньги перечисляют самому пенсионеру, а не ухаживающему человеку.

Надбавка входит в состав пенсии.

Для ее получения пенсионеру не требуется находить человека, который официально оформит уход.

То есть две процедуры с 2025 года фактически разделены.

Для пенсионера:

надбавка к пенсии назначается автоматически;

отдельного заявления на нее не требуется;

наличие конкретного официально зарегистрированного ухаживающего не является условием для выплаты.

Для человека, который ухаживает:

отдельные 1 200 рублей не выплачиваются;

зато можно учесть время ухода в стаже;

за полный год начисляется 1,8 ИПК.

Нужно ли пенсионеру подавать заявление на надбавку после 80 лет

Нет.

При достижении 80-летнего возраста надбавка на уход назначается Социальным фондом без заявления на основании имеющихся сведений.

Пенсионеру не нужно отдельно подтверждать, что кто-то помогает ему по дому или фактически осуществляет уход.

Наличие конкретного ухаживающего на право самого пенсионера на надбавку не влияет.

Это одно из главных отличий нынешней системы от действовавшего ранее порядка.

Как оформить период ухода через СФР в 2026 году

В 2026 году действует порядок подтверждения уже осуществленного ухода.

Алгоритм выглядит так.

Шаг 1. Фактически осуществлять уход

Ухаживающий помогает человеку старше 80 лет или инвалиду I группы.

Заранее подавать заявление о начале ухода в 2026 году не требуется.

Шаг 2. Определить период ухода

Это может быть полный год, несколько лет или более короткий срок.

Шаг 3. Подать заявление в СФР

Для периодов до 1 января 2027 года заявление подается в клиентскую службу Социального фонда по месту жительства человека, за которым осуществлялся уход.

Шаг 4. Предоставить необходимые подтверждения

Если пенсионер и ухаживающий жили отдельно, потребуется письменное подтверждение факта ухода.

Шаг 5. Проверить индивидуальный лицевой счет

После учета периода стоит получить выписку и убедиться, что сведения о стаже и пенсионных коэффициентах появились в ИЛС.

Какие документы нужны для оформления ухода

Для установления периода ухода, который имел место до 1 января 2027 года, понадобятся прежде всего:

заявление об установлении периода ухода;

документ, подтверждающий возраст человека, за которым осуществлялся уход;

сведения об инвалидности I группы, если речь идет об инвалиде и необходимых данных нет в государственной информационной системе;

письменное подтверждение ухода, если ухаживающий и пенсионер проживали отдельно.

Часть сведений СФР может получить самостоятельно через государственные информационные системы.

Поэтому окончательный набор документов зависит от конкретной ситуации.

Нужно ли пенсионеру подтверждать уход

При совместном проживании отдельное письменное подтверждение в рамках действующего порядка может не потребоваться.

Если пенсионер и ухаживающий проживают или проживали раздельно, письменное подтверждение требуется.

В нем пенсионер либо его законный представитель подтверждает, кто именно осуществлял уход и в течение какого периода.

Если пенсионер умер или по состоянию здоровья не может подготовить документ, предусмотрены другие способы подтверждения, включая сведения членов семьи или акт обследования.

Когда можно подать заявление

В 2026 году заявление подается за уже осуществленный период ухода.

Не обязательно обращаться ровно через 12 месяцев.

Подтвердить период можно:

после прекращения ухода;

после полного года;

после нескольких лет ухода.

Например, если человек ухаживал за пенсионером весь 2025 и 2026 годы и не обращался в СФР, эти периоды еще можно установить позднее.

Но в связи с переходом на новые правила появился предельный срок.

Старые периоды необходимо успеть оформить до 1 января 2028 года.

Можно ли оформить уход задним числом

Да, для периодов, которые имели место до 1 января 2027 года.

Действующий в 2026 году порядок как раз предусматривает подтверждение уже состоявшегося ухода.

Например, если человек начал ухаживать за пенсионером в 2025 году, но не обращался в Социальный фонд, он может подтвердить этот период позднее.

Однако возможность оформлять старые периоды не будет бессрочной.

После перехода на новые правила все периоды ухода, имевшие место до 2027 года, нужно установить в течение 2027 года.

До какого срока можно оформить уход за 2026 год

Крайний срок – до 1 января 2028 года.

Иными словами, обратиться за установлением периода ухода, который имел место в 2026 году или ранее, нужно не позднее 31 декабря 2027 года.

После этой даты подтвердить периоды ухода, относящиеся к времени до 1 января 2027 года, уже не получится.

Поэтому людям, которые фактически ухаживали за пенсионерами старше 80 лет в 2025–2026 годах, не стоит откладывать оформление на более позднее время.

Как проверить, что уход учтен в стаже

Проверить сведения можно по индивидуальному лицевому счету.

Для этого нужно получить выписку о состоянии ИЛС.

В ней отражаются сведения о:

страховом стаже;

пенсионных коэффициентах;

периодах работы;

отдельных нестраховых периодах.

Получить сведения можно через личный кабинет на Госуслугах.

Если период ухода после рассмотрения заявления не появился, следует обратиться в СФР и уточнить причину.

Что делать, если период ухода не учли

Сначала следует проверить, соблюдены ли основные условия:

ухаживающий был трудоспособным;

в период ухода он не работал;

человек, за которым осуществлялся уход, достиг 80 лет или относился к предусмотренной категории инвалидов;

факт ухода подтвержден;

заявление подано в установленном порядке.

Если необходимые сведения отсутствуют на индивидуальном лицевом счете, можно обратиться в Социальный фонд за разъяснением и при необходимости представить недостающие документы.

Дополнительное заявление о корректировке ИЛС после установления самого периода ухода подавать не требуется – сведения должны быть отражены фондом.

Можно ли оформить уход за двумя пенсионерами

Сам по себе уход за несколькими пожилыми людьми возможен, однако пенсионные коэффициенты не должны восприниматься как автоматически умножающиеся на число подопечных за один и тот же календарный период.

Базовое правило устанавливает 1,8 ИПК за полный год соответствующего нестрахового периода.

Поэтому при одновременном уходе за несколькими людьми нельзя рассчитывать, что один календарный год автоматически превратится в несколько лет страхового стажа.

Для сложных ситуаций с совпадающими периодами лучше заранее получить индивидуальное разъяснение СФР.

Что изменится с 1 января 2027 года

С 2027 года порядок учета ухода существенно меняется.

Главное отличие – уход нужно будет оформлять при его начале, а не только подтверждать спустя время.

Ухаживающий подаст заявление

Человек должен будет сообщить СФР, что начинает осуществлять уход.

Потребуется согласие пенсионера

Человек старше 80 лет или его законный представитель должен будет подтвердить согласие на осуществление ухода конкретным гражданином.

Уход придется подтверждать ежегодно

Если уход продолжается долго, ухаживающий должен будет подавать заявление о продолжении ухода.

Такое подтверждение потребуется до истечения 12 месяцев с месяца подачи первоначального заявления или предыдущего подтверждения.

Появится больше способов подачи документов

С 2027 года заявления можно будет подавать:

в территориальный орган СФР;

через МФЦ;

через Госуслуги.

Таким образом, новая система станет больше похожа на регистрацию периода ухода в режиме текущего времени.

Почему порядок меняют с 2027 года

По нынешней системе СФР может узнать об уходе уже спустя значительное время после того, как он происходил.

С 2027 года сведения будут формироваться более оперативно.

Ухаживающий заявляет о начале ухода, пенсионер подтверждает согласие, а при длительном уходе информация ежегодно актуализируется.

Это позволит своевременно отражать соответствующие периоды на индивидуальном лицевом счете.

Для самого права на стаж и 1,8 ИПК принципиальная основа сохраняется.

Что будет с уходом, который начался в 2026 году и продолжится в 2027-м

Период до 1 января 2027 года относится к старому порядку.

Его нужно подтвердить в течение 2027 года.

Для ухода, продолжающегося после 1 января 2027 года, уже будут применяться новые правила: заявление об осуществлении ухода, согласие пенсионера и последующее ежегодное подтверждение.

То есть длительный период, который пересекает границу двух режимов, фактически придется оформлять с учетом обоих порядков.

Можно ли оформить уход через Госуслуги в 2026 году

Основной действующий порядок для установления периода ухода до 1 января 2027 года предусматривает обращение в территориальный орган СФР по месту жительства человека, за которым осуществлялся уход.

С 2027 года новый порядок прямо предусматривает возможность направлять соответствующие заявления через Госуслуги, а также обращаться в МФЦ.

При этом отдельные электронные сервисы СФР уже позволяют получать сведения о пенсионных правах и индивидуальном лицевом счете.

Чем уход за пенсионером отличается от официальной работы

Уход не является трудоустройством.

Пенсионер не становится работодателем, а ухаживающий – его работником.

За этот период нет обычной заработной платы и трудовых страховых взносов.

Но государство признает, что постоянный уход за нетрудоспособным человеком может объективно мешать работе, поэтому определенные периоды включаются в пенсионный стаж как нестраховые.

Именно поэтому за год начисляется фиксированное количество пенсионных коэффициентов – 1,8 ИПК.

Влияет ли уход на будущую пенсию

Да.

И страховой стаж, и индивидуальные пенсионные коэффициенты используются при определении пенсионных прав.

Период ухода может помочь человеку:

увеличить продолжительность страхового стажа;

получить дополнительные ИПК;

выполнить необходимые условия для назначения страховой пенсии;

увеличить количество пенсионных коэффициентов, влияющих на размер пенсии.

При этом итоговая пенсия зависит от всех пенсионных прав человека, а не только от периода ухода.

Получит ли ухаживающий деньги от государства

По этой федеральной схеме в 2026 году – нет отдельной ежемесячной выплаты ухаживающему.

Существовавшие ранее 1 200 рублей больше не перечисляются человеку, который осуществляет уход.

С 2025 года соответствующая сумма была преобразована в надбавку к пенсии самого нетрудоспособного гражданина и индексируется вместе с пенсией.

Поэтому при оформлении ухода в 2026 году ухаживающий получает не ежемесячную выплату, а пенсионные права – стаж и ИПК.

Получит ли пенсионер надбавку, если никто не оформил уход

Да.

Надбавка самому пенсионеру не зависит от того, оформил ли конкретный человек период ухода для своего страхового стажа.

Она назначается автоматически при наличии соответствующего основания – например, достижении 80-летнего возраста.

Поэтому пенсионеру не нужно специально искать неработающего родственника только ради сохранения этой доплаты.

Кратко: уход за пенсионером старше 80 лет в 2026 году

В 2026 году трудоспособный неработающий человек, который фактически ухаживает за пенсионером старше 80 лет, может зачесть этот период в свой страховой стаж.

За один полный год начисляются:

1 год стажа;

1,8 ИПК.

Быть родственником пенсионера необязательно.

Совместное проживание также не требуется, но при раздельном проживании нужно подтвердить факт ухода.

Отдельную выплату 1 200 рублей ухаживающему больше не перечисляют.

Вместо нее надбавку получает сам пенсионер. В 2026 году это 1 413,86 рублей к страховой пенсии и 1 470,64 рублей к пенсии по государственному пенсионному обеспечению после апрельской индексации.

Периоды ухода до 1 января 2027 года можно оформить по нынешним правилам до конца 2027 года.

С 1 января 2027 года начнет действовать новый порядок: уход нужно будет заявлять при его начале, получать согласие пенсионера и ежегодно подтверждать продолжение ухода.

Вопросы и ответы

Сколько платят за уход за пенсионером старше 80 лет в 2026 году?

Отдельную ежемесячную компенсацию ухаживающему больше не платят. Надбавку получает сам пенсионер: 1 413,86 рублей к страховой пенсии и 1 470,64 рублей к пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2026 года.

Платят ли ухаживающему 1 200 рублей в 2026 году?

Нет. С 2025 года прежняя отдельная компенсационная выплата ухаживающему отменена. Надбавка теперь включается в пенсию самого гражданина старше 80 лет или соответствующего получателя пенсии с инвалидностью.

Идет ли стаж за уход за человеком старше 80 лет?

Да. За полный год ухода учитывается один год страхового стажа.

Сколько пенсионных баллов дают за уход?

За полный год начисляется 1,8 ИПК.

Нужно ли быть родственником пенсионера?

Нет. Для пенсионного учета периода ухода родство не требуется.

Нужно ли жить вместе с пенсионером?

Нет. Однако при раздельном проживании для периодов до 2027 года потребуется письменное подтверждение того, что уход действительно осуществлялся.

Можно ли работать и оформить уход за пенсионером?

Для зачета периода ухода в качестве нестрахового периода с начислением 1,8 ИПК ухаживающий должен быть трудоспособным неработающим человеком.

Можно ли оформить уход задним числом?

Да, периоды ухода, имевшие место до 1 января 2027 года, можно подтвердить позднее. Сделать это нужно до 1 января 2028 года.

Можно ли оформить уход за 2025 год в 2026 году?

Да. Если период соответствует требованиям, его можно подтвердить в СФР по действующему порядку.

До какого срока можно оформить уход за 2026 год?

До 1 января 2028 года. Фактически обратиться нужно в течение 2027 года.

Какие документы нужны для оформления?

Понадобится заявление об установлении периода ухода. В зависимости от ситуации также могут потребоваться документы о возрасте или инвалидности и письменное подтверждение ухода при раздельном проживании.

Куда обращаться?

Для периодов до 1 января 2027 года – в клиентскую службу СФР по месту жительства человека, за которым осуществлялся уход.

Можно ли оформить через Госуслуги?

С 2027 года новый порядок прямо предусматривает возможность подачи заявлений через Госуслуги, МФЦ и СФР.

Как проверить, засчитали ли стаж?

По выписке из индивидуального лицевого счета. Получить ее можно через Госуслуги.