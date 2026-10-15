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Части российских пенсионеров назначили прибавку в ноябре
Отдельным категориям пенсионеров утвердили ноябрьскую прибавку к выплатам
В ноябре текущего года некоторые категории граждан получат автоматическую прибавку к пенсии без необходимости подавать заявления в профильные ведомства.
Для отдельных категорий российских пенсионеров в ноябре предусмотрен персональный беззаявительный перерасчет выплат, при этом о всеобщей индексации речь не идет, передает RT.
Автоматический характер предстоящего повышения означает, что гражданам не потребуется лично обращаться в государственные инстанции для получения прибавки.
Социальный фонд России уже располагает всей необходимой информацией о получателях и произведет соответствующий перерасчет полностью самостоятельно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Социальный фонд объявил о досрочной выплате пенсий из-за Дня народного единства.
В понедельник глава Минфина Антон Силуанов объяснил причины двойной индексации пенсий.
Глава Минцифры Максут Шадаев объявил о повышении комиссии «Почте России» за доставку выплат.