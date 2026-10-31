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В Пермском крае бойцы подразделения «БАРС» сбили более 100 беспилотников
Бойцы подразделения «БАРС» в Пермском крае уничтожили свыше 100 беспилотников
В Перми отличившимся при отражении атак противника военнослужащим мобильных огневых групп подразделения «БАРС» вручили награды за уничтожение более 100 беспилотных аппаратов.
Торжественная церемония награждения особо отличившихся бойцов состоялась в субботу, передает ТАСС со ссылкой на министерство территориальной безопасности Пермского края.
Министр территориальной безопасности Альберт Марданов вручил военнослужащим благодарственные письма губернатора за заслуги в отражении атак противника. По словам министра, региональные власти продолжат развивать и всесторонне поддерживать подразделения «БАРС».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате атаки беспилотников на промышленный объект в Пермском крае пострадали пять человек.