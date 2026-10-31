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Власти США допустили «венесуэльский сценарий» для Кубы
Власти США допустили смену власти на Кубе по венесуэльскому сценарию
Президент США Дональд Трамп предрек смену власти на Кубе в ближайшие два с половиной года и допустил развитие событий по венесуэльскому сценарию.
Трамп в интервью консервативному журналисту Бенни Джонсону заявил о возможной смене руководства на Кубе и охарактеризовал ее как потерпевшую крах страну, передают «Вести».
«Я бы сказал, что это продлится недолго. Послушайте, это потерпевшая крах страна. Мы очень скоро вернем туда людей. Посмотрите, что мы сделали с Венесуэлой, и там все сложится очень хорошо. Сначала мы доведем дело до конца там, а потом, возможно, займемся другим», – заявил Трамп.
Американский лидер добавил, что администрация США внимательно следит за кубинским направлением, а курирующий этот вопрос госсекретарь Марко Рубио занимается ситуацией весьма тщательно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Китай призвал Вашингтон снять санкции с Кубы.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о стремлении США установить контроль над Кубой.
Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к США снять блокаду с Кубы.