Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.14 комментариев
Трамп заявил о возможном увеличении территории США
Трамп предсказал значительное расширение территории США в ближайшем будущем
Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти.
Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о возможном значительном увеличении территории США в ближайшем будущем, передает ТАСС. Выступая в Лас-Вегасе, Трамп подчеркнул: «В недалеком будущем наша страна может очень значительно увеличиться». Он добавил, что это может произойти «довольно скоро», однако не уточнил, каким образом.
Ранее Трамп неоднократно высказывал идею о вступлении Канады в состав США, обещая ей военные и экономические преимущества. Однако власти Канады неизменно отвергали такую возможность. Также Трамп подчеркивал необходимость присоединения Гренландии к США, угрожая Дании высокими торговыми пошлинами в случае отказа от острова. Уже в первый президентский срок он предлагал купить Гренландию, но это предложение было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен требовал продать Гренландию. Также Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения. Арктика становится ключевым геополитическим регионом, и Россия должна усилить свои позиции, чтобы защитить национальные интересы, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.