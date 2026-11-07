Устроившим стрельбу в Кракове оказался гражданином Польши

  • Новость часаСилы ПВО перехватили за день 28 беспилотников над четырьмя регионами
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    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия
    Эксперт рассказал о новой тактике в ходе массированных ударов России по Украине
    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России
    Названа причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    Медведев с иронией прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты
    IIHF отстранила взрослую и молодежную сборные Белоруссии от ЧМ по хоккею
    Захарова сравнила со сказкой штраф Буданову за русский язык
    Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    7 ноября 2026, 20:40 • Новости дня

    Устроившим стрельбу в Кракове оказался гражданином Польши

    Полиция: Открывший стрельбу в Кракове поляк действовал в одиночку

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция опровергла информацию о втором нападавшем в польском Кракове, где злоумышленник открыл огонь по случайным прохожим.

    Стрелявший на Главном рынке в Кракове оказался гражданином Польши и действовал в одиночку, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Малопольского воеводства.

    «Мы опровергаем информацию о гибели полицейского, а также о втором виновнике. Единственный известный виновник инцидента находится в руках полиции», – говорится в сообщении правоохранителей.

    В прокуратуре уточнили, что злоумышленник открыл огонь по случайным прохожим. Там также подтвердили, что нападавшему 24 года, хотя ранее в полиции заявляли, что ему 25 лет. Стрелок задержан, он получил ранение и находится в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу число погибших в результате стрельбы в центре Кракова увеличилось до шести человек.

    Полиция ранее сообщила о задержании двух подозреваемых.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом.

    7 ноября 2026, 07:24 • Новости дня
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.

    «Don’t worry, be happy [Не волнуйтесь, будьте счастливы]», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Таким образом спецпредставитель прокомментировал публикацию Financial Times, что европейские столицы неприятно удивились заявлению спецпосланника президента США Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу FT сообщила о неготовности европейских стран к заявлению Кушнера о переговорах с Россией.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Москвой и Вашингтоном архитектуру безопасности.

    В четверг Кушнер назвал создание такой архитектуры целью переговоров по украинскому конфликту.

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    7 ноября 2026, 11:09 • Новости дня
    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров

    The Telegraph: Власти стран Европы начали массово сокращать пенсионные выплаты

    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров
    @ REUTERS/Christian Hartmann

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства приступили к урезанию расходов на пенсионное обеспечение и повышению возраста выхода на заслуженный отдых из-за старения населения и дефицита бюджетов.

    Европейские государства начали сокращать финансирование пенсионных систем из-за бюджетных трудностей и старения населения. По данным газеты The Telegraph, это происходит даже несмотря на угрозу потери голосов пожилых избирателей.

    Британский премьер Энди Бернэм выступил с инициативой об изменении с 2030 года схемы индексации пенсий, которая исключит учет роста зарплат. Для пенсионеров эти меры обернутся потерями около 1,6 тыс. фунтов в год.

    В Румынии под давлением Евросоюза на фоне двузначной инфляции пенсии заморожены на два года, начиная с 2025-го. Правительство Франции также планирует ограничить индексацию для выплат, превышающих 1260 евро в месяц. Повышение пенсионного возраста до 64 лет в стране было отложено до выборов 2027 года на фоне протестов.

    Чехия урезала дополнительную индексацию выплат, а власти Словакии привязали возраст выхода на пенсию к ожидаемой продолжительности жизни – к 2030 году он достигнет 64 лет.

    По словам эксперта Организации экономического сотрудничества и развития Эндрю Рейли, средний пенсионный возраст не менялся с 1970-х годов. По оценкам аналитиков, в дальнейшем странам Европы потребуются новые реформы для финансирования выплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году испанская газета El Pais сообщила о риске остановки выплаты пенсий на Украине без финансовой поддержки ЕС.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил направить часть европейских пенсий и социальных выплат на военные расходы.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 12:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новой тактике в ходе массированных ударов России по Украине

    Эксперт Гагин: Россия применила новую тактику массированных ударов по Украине

    Эксперт рассказал о новой тактике в ходе массированных ударов России по Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Андрей Резчиков

    Переход на использование баллистических ракет преследует цель наносить такие повреждения, которые невозможно восстановить на скорую руку, это позволяет гарантированно разрывать транспортные артерии на длительный срок, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Ян Гагин. В ночь на субботу Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и области, среди целей оказался Северный мост.

    «Северный мост в Киеве – это серьезная логистическая артерия. По ней передвигаются в первую очередь военные грузы, поставку которых российская армия стремится пресечь», – отметил военный эксперт Ян Гагин, член Совета по внешней и оборонной политике.

    Главное отличие нынешних ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Раньше по мосту наносились удары беспилотниками, что приводило лишь к «перфорации» дорожного покрытия.

    «Такие повреждения противник мог быстро отремонтировать или временно перекрыть железными щитами для пропуска техники, как это было в свое время на Антоновском мосту. Переход на использование баллистических ракет преследует цель нанести мосту такие повреждения, которые невозможно восстановить на скорую руку. Это позволяет гарантированно разорвать данную транспортную артерию на длительный срок», – пояснил собеседник.

    В рамках комплексного уничтожения тылового снабжения ВСУ удары наносятся не только по мостам, но и по железнодорожным хабам, веткам и придорожным складам.

    «Особое место в этой системе занимают украинские порты и суда, доставляющие грузы. Поскольку водный транспорт позволяет перевозить огромные объемы материальных средств одной единицей, Киев делал на него ключевую ставку. Систематическое огневое поражение портовой инфраструктуры лишает противника тылового обеспечения (боеприпасов, оружия, ГСМ, запчастей), поступающего от стран НАТО», – отметил спикер.

    По словам Гагина, без этих поставок воевать практически невозможно, и ВСУ вынуждены расходовать ограниченные оперативные запасы, которые не восполняются извне. «Это классический пример успешной войны на истощение, позволяющей обескровливать группировку врага по всей линии соприкосновения без лобовых наскоков и лишних потерь личного состава», – считает эксперт.

    Гагин особо отметил, что среди целей ночного удара вновь были мощности компании Fire Point. «Слухи о самостоятельной оборонной промышленности Украины сильно преувеличены. Компания Fire Point и ее ракетная программа (включая ракеты FP-7) – это во многом созданный миф о боеготовности Украины. На территории Украины эти ракеты фактически не производятся с нуля. Процесс устроен по принципу отверточной сборки (как с китайскими автомобилями): в страну завозятся готовые фрагменты и детали изделий из Британии, Франции, Германии и США. То же самое касается и большинства беспилотных систем», – рассказал собеседник.

    Точечные удары по сборочным цехам существенно затрудняют пополнение ракетного арсенала Украины. «На уничтоженных мощностях Fire Point гарантированно находились критически важные импортные комплектующие, и теперь противник лишен их на время ожидания новых поставок. Кроме того, на подобных объектах часто присутствуют иностранные консультанты или специалисты по сборке и шефмонтажу. Вероятность того, что кто-то из них попал под удар, высока, хотя официального подтверждения от украинской стороны мы вряд ли получим», – добавил эксперт.

    Успешный прилет баллистических ракет по столь защищенным объектам в Киеве наглядно подтверждает острейший дефицит средств противовоздушной обороны у противника.

    «Ярким штрихом к этой картине является недавнее поражение цели в Сумской области при помощи тяжелой авиабомбы ФАБ с модулем планирования. Такая бомба – это большая, тихоходная и заметная цель на радарах, которую технически несложно сбить. Тот факт, что она беспрепятственно долетает за сотни километров и поражает объект, прямо указывает на дыры в украинской ПВО», – подчеркнул Гагин.

    Этот дефицит имеет под собой две основные причины. «Американские комплексы ПВО, которые могли бы быть переданы Украине, США перенаправили своим союзникам в регион Персидского залива из-за обострения местной геополитической обстановки. Европейские страны предпочли оставить имеющиеся системы противовоздушной обороны для собственной защиты, отказавшись передавать их Киеву», – пояснил Гагин.

    По оценке эксперта, российская армия эффективно пользуется возникшим дефицитом ПВО, поскольку «пустоты на войне не бывает».

    В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и области.

    По данным Минобороны, успешно поражены объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетики и транспортной инфраструктуры. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все атакованные цели использовались для обеспечения нужд ВСУ.

    В Киеве в очередной раз был поражен автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, движение транспорта по мосту перекрыто в обе стороны.

    Еще одной целью стало промышленное предприятие (ООО «Меридиан» им. С. П. Королева), производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго» (FP-5). Сборкой этих ракет занимается украинская оборонная компания Fire Point.

    В Киевской области были поражены тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт, электроподстанция Киевская и производственное предприятие Бровары, выпускающее компоненты ракетного топлива. Также в Житомирской области ударили по электроподстанции. А в Черном море юго-восточнее Одессы был поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество.

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    7 ноября 2026, 05:19 • Новости дня
    Киев получил от замороженных Западом российских активов почти 50 млрд долларов
    Киев получил от замороженных Западом российских активов почти 50 млрд долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Общая сумма средств, переданных Киеву за два года за счет доходов от замороженных Западом российских активов, составила почти 50 млрд долларов, свидетельствуют данные украинского министерства финансов.

    Общая сумма средств, переданных Киеву за два года действия программы ERA, которая предусматривает финансирование за счет доходов от замороженных российских активов, достигла 49,4 млрд долларов, передает ТАСС.

    С начала 2026 года Украина получила от стран Группы семи (G7) почти 10,5 млрд долларов финансовой поддержки за счет доходов с замороженных активов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов.

    В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

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    7 ноября 2026, 13:30 • Новости дня
    Названа причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

    Причиной смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность

    Названа причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Причиной смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность, сообщили в ее семье.

    Причиной смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность, передает ТАСС.

    «Только что врач мне сообщил: причиной смерти стала сердечная недостаточность», – рассказала дочь артистки.

    Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября.

    Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году она окончила мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе. В кино актриса дебютировала в 1955 году в фильме Владимира Венгерова «Два капитана». Первую главную роль она исполнила в 1959 году в мелодраме Василия Ордынского «Сверстницы».

    Широкую известность артистке принесли роли в картинах ее супруга, писателя и режиссера Василия Шукшина, таких как «Печки-лавочки» (1972) и «Калина красная» (1973). После ухода мужа из жизни в 1974 году она взяла двойную фамилию. В 1970-х годах Федосеева-Шукшина продолжила играть героинь из народа в фильмах «Трын-трава» и «Позови меня в даль светлую».

    Актриса активно снималась в исторических картинах, среди которых «Юность Петра», «Демидовы», «Виват, гардемарины», а также в экранизациях классики – «Мертвые души», «Маленькие трагедии», «Крейцерова соната». Всего она исполнила около 100 ролей.

    С 1974 по 1993 год Федосеева-Шукшина работала в Театре-студии киноактера. В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР. Она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и рядом других премий и медалей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила о месте и дате прощания с матерью.

    В среду в семье актрисы назвали тяжелым ее состояние в реанимации.

    На прошлой неделе Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной.

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    7 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    IIHF отстранила взрослую и молодежную сборные Белоруссии от ЧМ по хоккею

    IIHF заявила о недопуске молодежной и взрослой сборных Белоруссии на ЧМ-2027

    IIHF отстранила взрослую и молодежную сборные Белоруссии от ЧМ по хоккею
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Совет Международной федерации хоккея (IIHF) постановил не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году, сообщила организация.

    «Принимая решение, совет IIHF учел существующие спортивные и организационные аспекты обоих чемпионатов, включая структуру соревнований, расписание, билетную программу и операционное планирование. С учетом этих обстоятельств совет постановил, что национальные сборные Белоруссии не будут участвовать в этих двух чемпионатах мира в сезоне 2027 года», – заявила пресс-служба IIHF.

    Отмечается, что организация по-прежнему не согласна с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных. IIHF предпринимает необходимые шаги, требуемые постановлением суда, и рассматривает условия для обеспечения безопасности чемпионатов и финансовой стабильности.

    Организация планирует обсуждения с национальными ассоциациями, включая Федерацию хоккея России, для поиска «конструктивного пути, отвечающего интересам мирового хоккея», отмечает РИА «Новости».

    В конце июля совет IIHF не допустил белорусские команды к турнирам, и Федерация хоккея Белоруссии подала апелляцию. Дисциплинарный комитет частично удовлетворил ее, но не нашел правовых оснований для немедленного возвращения команд. 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27. В суде отметили, что федерация не представила достаточных доказательств для недопуска российских команд.

    Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Канаде, а взрослый – в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел недостаточными доказательства наличия правовых оснований для отстранения российских команд.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о недооценке трудностей в связи с постановлением Спортивного арбитражного суда о возвращении российских команд.

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    7 ноября 2026, 14:47 • Новости дня
    Военкор Котенок показал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве

    Военкор Котенок опубликовал фото пробитого ударом баллистики Южного моста в Киеве

    Военкор Котенок показал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве
    @ Hennadii Minchenko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве после атаки Вооруженных сил России.

    На фотографии, опубликованной в Telegram-канале, зафиксировано сквозное пробитие фрагмента полотна моста, ставшее результатом детонации боевой части ракеты. «Непогано. Треба ещё», – написал Юрий Котенок.

    Военный корреспондент Александр Коц уточнил, что на снимке изображен именно Южный мост. «Просвет опор у Северного моста круглый, а у южного в виде стрелки. Снимок сделан снизу, с берега, из-под Южного моста», – объяснил он.

    Центральный короб конструкции, по которому двигаются поезда метро, оказался пробит насквозь. Нижняя плита сооружения выпала, а арматура свисает вниз. Журналист добавил, что мост получил повреждения от удара баллистической ракеты в ночь на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста через Днепр.

    Также Министерство обороны сообщило о поражении объекта в украинской столице.

    Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов назвал повреждение вантов переправы причиной резкого ограничения движения транспорта.

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    7 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии

    Адвокат Юнгберг назвал немыслимым приговор российскому капитану в Финляндии

    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приговор российскому капитану и азербайджанскому боцману из экипажа судна Fitburg в Финляндии немыслим, заявил адвокат судовладельца Герман Юнгберг.

    «Командиру судна – 3,5 года, боцману – 2 года 10 месяцев. Немыслимо!» – заявил Юнгберг.

    Ранее посольство России в Финляндии выразило недоумение по поводу решения суда. По словам дипломатов, рассмотрение дела в финском суде противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву, его вряд ли можно назвать объективным и непредвзятым на фоне царящей в стране антироссийской истерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Посольство России в Хельсинки заявило о противоречии рассмотрения дела Конвенции ООН по морскому праву.

    Ранее финская береговая охрана задержала судно из-за подозрений в повреждении телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

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    7 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    ВВС Индии посадили Ил-76МД на рекордной высоте в Ладакхе

    Транспортник Ил-76МД ВВС Индии совершил самую высокогорную посадку в мире

    ВВС Индии посадили Ил-76МД на рекордной высоте в Ладакхе
    @ @IAF_MCC

    Tекст: Мария Иванова

    Транспортный самолет российского производства Ил-76МД Военно-воздушных сил Индии совершил историческую посадку на авиабазе Ньома в Ладакхе.

    Это самая высокогорная посадка, когда-либо выполненная воздушным судном данного типа в мире, передает ТАСС.

    «Самолет Ил-76МД ВВС Индии вошел в историю, успешно приземлившись в Ньоме. Это самая высокогорная посадка, когда-либо выполненная воздушным судном этого типа в мире», – сообщили в военно-воздушных силах Индии.

    В ВВС добавили, что это событие стало «выдающейся демонстрацией надежности и возможностей самолета, подкрепленной исключительным мастерством, точностью и профессионализмом его экипажа». Успешная посадка укрепляет стратегические возможности Индии по осуществлению воздушных перевозок.

    Авиабаза Ньома расположена на высоте около 3960 м примерно в 25 км от линии фактического контроля с Китаем. В настоящее время ВВС Индии располагают 17 самолетами Ил-76МД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минпромторг заявил о заключении контрактов с индийскими авиакомпаниями на поставку 105 самолетов Ил-114-300.

    В феврале телеканал NDTV сообщил о рассмотрении Нью-Дели возможности покупки у России до 40 истребителей пятого поколения Су-57.

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    7 ноября 2026, 12:23 • Новости дня
    ФСБ рассекретила данные о готовности адмирала Колчака служить Британии и США

    В Омске обнародовали архивы ФСБ о готовности Колчака служить Британии и США

    ФСБ рассекретила данные о готовности адмирала Колчака служить Британии и США
    @ Public domain

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Омске впервые обнародовали рассекреченные документы ФСБ, которые раскрывают ранее неизвестные детали биографии адмирала Александра Колчака, в том числе его готовность служить Британии и США.

    Остававшиеся десятилетиями под грифом «секретно» материалы посвящены Гражданской войне. В них содержатся данные о судьбе золотого запаса Российской империи и свидетельства о готовности адмирала пойти на сотрудничество с зарубежными державами, передает «Царьград».

    Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Елена Малышева отметила, что главная ценность бумаг заключается в возможности услышать историю от непосредственного участника событий. Она указала на наличие в документах множества противоречий, включая фактический отказ адмирала от родины ради службы британской короне и американскому флоту.

    «Готов служить на любых условиях, возьмите меня даже солдатом», – привела Малышева дословную фразу Колчака.

    Отдельный блок обнародованных материалов касается легенды о «золоте Колчака». Согласно мифу, около 500 т драгоценного металла спрятали возле железной дороги после ограбления омских банков. Однако документы не подтвердили эту версию, доказав, что история о кладе является вымыслом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу отказ военного суда Забайкальского военного округа реабилитировать Александра Колчака в 1999 году объяснили свидетельствами массовых расправ над красноармейцами и мирными гражданами.

    Ранее адмирала назвали человеком, до конца жизни сохранившим качество русского офицера.

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    7 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей

    МВД: Мошенники выманили у москвички 450 млн рублей под видом сотрудников ФСБ

    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Столичная полиция зафиксировала рекордное хищение средств дистанционными аферистами, которые выманили у жительницы Москвы 450 млн рублей под предлогом защиты от утечки данных.

    Злоумышленники похитили сбережения женщины, убедив ее в необходимости перевести деньги на безопасные счета из-за якобы произошедшей утечки информации с ее места работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

    Аферисты начали общение с потерпевшей в Telegram, написав ей с аккаунта, замаскированного под профиль ее коллеги. Они предупредили москвичку о скором контакте с куратором из правоохранительных органов. После этого женщине звонили неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ и Банка России, угрожая уголовной ответственностью за разглашение деталей их беседы.

    Под предлогом спасения денег от компрометации счетов лжесотрудники убедили жертву обналичить все средства и передать их курьеру. В полиции подчеркнули, что пострадавшая полностью подходит под типичный профиль жертвы телефонных аферистов: это одинокая жительница города старше 45 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко рассказал о выманивании телефонными мошенниками денег у жителя Москвы на протяжении рекордных полутора лет.

    Также правительство Москвы сообщило о звонках злоумышленников столичным пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда.

    Кроме того, жителям столицы напомнили об опасности передачи личных данных при телефонных обращениях от лжесотрудников медицинских учреждений.

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    7 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Медведев с иронией прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты

    Медведев иронично прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты

    Медведев с иронией прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал планы жителей Киева возродить уличные туалеты из-за коллапса энергосистемы.

    Медведев отреагировал на заявления из Киева о необходимости уличных туалетов.

    «С учётом коллапса энергосистемы киевляне задумались о том, чтобы возродить уличные сортиры. Нет света, значит, скоро выйдет из строя канализация. Помнится, кто-то из хохлобандеровцев нёс пургу, что русские воруют унитазы из прекрасных украинских квартир и домов. Жизнь переменчива…», – сообщил Дмитрий Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил о необходимости оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды и электроснабжения.

    Эксперт в энергетике Алексей Анпилогов предупредил о риске возвращения крупных украинских городов к бытовым условиям прошлого из-за остановки работы энергосистемы.


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    7 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Гретцки похвалил премьера Канады за недопуск России на молодежный ЧМ

    The Globe and Mail: Гретцки поддержал запрет на участие России в МЧМ по хоккею

    Гретцки похвалил премьера Канады за недопуск России на молодежный ЧМ
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни запретить российским игрокам участвовать в молодежном чемпионате мира в Альберте.

    Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни запретить российским игрокам участвовать в молодежном чемпионате мира в Альберте вопреки решению спортивного суда, пишет The Globe and Mail.

    «Я понимаю позицию, которую занял премьер-министр, и молодец, что он занял эту позицию и четко ее обозначил. И я думаю, что многие игроки и жители Канады чувствуют то же самое», – заявил Гретцки на мероприятии в Зале хоккейной славы в Торонто.

    Ранее на этой неделе Карни заявил, что Канада проигнорирует решение Спортивного арбитражного суда, предписывающее Международной федерации хоккея включить мужские и женские сборные России в пять предстоящих турниров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

    В среду премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею в Альберте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение канадских властей не выдавать визы российским хоккеистам грубым нарушением Олимпийской хартии.

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    7 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве

    Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении Северного моста и закрытии движения

    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве
    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении Северного моста в украинской столице в результате атаки и полном закрытии движения по нему.

    Движение транспорта по Северному мосту в украинской столице перекрыто в обе стороны из-за полученных объектом повреждений, передает RT.

    «В результате атаки… поврежден Северный мост», – заявил мэр города Виталий Кличко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о критических проблемах с обеспечением города электричеством, водоснабжением и отоплением.

    В пятницу ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетической инфраструктуры.

    Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов российских войск по украинской инфраструктуре.

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    7 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Актер сериала «Ранетки» умер из-за застрявшей в горле куриной кости

    Актер Иван Скицан скончался в 39 лет из-за застрявшей в горле куриной кости

    Актер сериала «Ранетки» умер из-за застрявшей в горле куриной кости
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Актер театра и кино Иван Скицан скончался в возрасте 39 лет после повреждения пищевода при попытке самостоятельно извлечь застрявшую в горле куриную кость.

    Причиной гибели 39-летнего актера стало серьезное повреждение пищевода. Мужчина пытался самостоятельно протолкнуть застрявшую в горле куриную кость с помощью проволоки, пишет URA.RU со ссылкой на новостные каналы.

    «Он подавился костью и снова воспользовался своим методом. После сильной боли в груди актера госпитализировали. Врачи извлекли осколки и обнаружили глубокую рану», – сообщил канал Mash.

    Известно, что спасти жизнь артиста врачам не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду семья российского актера театра и кино Ивана Скицана сообщила о его смерти в больнице в возрасте 39 лет.

     Семья артиста заявила о намерении похоронить его на родине в поселке Сява Нижегородской области.

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