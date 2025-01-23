Ковальчук заявил об Арктике как о полигоне будущего

Ковальчук заявил о необходимости укрепления позиций России в Арктике перед лицом США

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Арктика приобретает все большее значение как геополитический «полигон будущего», и Россия должна занять сильные позиции в этом регионе, передает ТАСС. На совещании в Петербурге, которое провел помощник президента России Николай Патрушев, обсуждалось участие российских вузов в обеспечении технологического суверенитета в судостроении.

Ковальчук подчеркнул, что после распада Советского Союза Ялтинско-Потсдамская модель мира утратила свою актуальность. Он отметил, что сейчас формируется новая модель, в которой Арктика играет ключевую роль. Россия, обладая крупнейшим в мире ледокольным флотом, имеет значительное преимущество в этом регионе. Это преимущество подчеркивает и президент Владимир Путин, сделавший уже множество шагов в этом направлении.

США, по мнению Ковальчука, также стремятся занять позиции в Арктике. Упоминание Гренландии и Канады указывает на их планы стать равными России в этом регионе. Он выразил обеспокоенность возможностью исключения России из Арктического совета и отметил, что борьба за влияние в этом регионе идет на всех уровнях. В связи с этим Ковальчук подчеркнул необходимость сверхсильной позиции России в Арктике.

Морская коллегия РФ, под руководством Патрушева, может консолидировать усилия и мнения для создания новой концепции, направленной на защиту и продвижение национальных интересов России в Арктике. Это позволит России занять позиции, которые будет трудно догнать другим странам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил использовать военную мощь для сокращения отставания США от России в Арктике, а Дуглас Макгрегор предупреждал о возможной конфронтации между США и Россией из-за контроля над Канадой и Гренландией. В то же время ВМФ России продолжит демонстрировать флаг в Мировом океане в 2025 году, усиливая свое присутствие в Арктике.