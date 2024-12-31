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    Новый год – время веры в лучшее
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

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    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

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    31 декабря 2024, 23:23 • Новости дня

    Главком: ВМФ России продолжит демонстрировать флаг в Мировом океане в 2025 году

    Главком ВМФ Моисеев сообщил о планах флота сохранить глобальное присутствие в Мировом океане в 2025 году

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-морской флот России в 2025 году продолжит демонстрировать Андреевский флаг в мировом океане для обеспечения национальных интересов страны, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

    Военно-морской флот России в 2025 году продолжит демонстрировать Андреевский флаг в дальней морской и океанской зонах, передает ТАСС.

    Глава ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявил, что это необходимо для гарантированного обеспечения безопасности национальных интересов государства. Он отметил, что задача военно-морского присутствия и демонстрации флага остается одной из главных.

    Адмирал Моисеев подчеркнул: «В 2025 году корабли и суда ВМФ России продолжат выполнять задачу военно-морского присутствия в составе группировок, отрядов боевых кораблей в различных широтах морской и океанской зоны, включая Арктику». Это заявление подчеркивает значимость поддержания присутствия российских сил в различных регионах, включая стратегически важные.

    В 2024 году ВМФ России завершил более 50 походов в дальнюю океанскую и морскую зону, а общее нахождение сил в море составило более 8 тыс. суток. Это демонстрирует активное участие флота в обеспечении национальных интересов и подчеркивает важность военно-морского присутствия в глобальном масштабе. География походов охватывает весь мировой океан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия полностью обновила морскую группировку ядерных сил, оставшись верной приоритетам обеспечения глобальной безопасности страны, заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

    Морская авиация Военно-морского флота России в ноябре получила свой первый флаг, который передал адмирал Моисеев начальнику авиации ВМФ генерал-майору Пахомову.

    30 декабря 2024, 06:34 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира»

    Лавров заявил об отказе России участвовать в «саммите мира» и следить за Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Россия не будет принимать участие в «саммите мира», передает ТАСС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что даже в случае получения приглашения, Россия не планирует участвовать.

    «Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», – заявил Лавров.

    Глава МИДа также подчеркнул, что российская сторона не следит за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, считая их несерьезными.

    «Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить, – отметил российский министр.

    Лавров отметил, что Киев не отменил задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 года и вывода российских войск. «Эта задача фигурирует в «формуле Владимира Зеленского», – пояснил он. Министр добавил, что Россия не верит заявлениям, а опирается на факты, особенно касающиеся киевского режима.

    Первая конференция по Украине прошла в Швейцарии в июне, где Россия не была приглашена. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция завершилась провалом, а итоговое коммюнике не поддержала ни одна из стран БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что конференция по Украине, организованная в Швейцарии, не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при этом Россия даже не была приглашена.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором он использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung написала, что странам Европы следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, предполагающую проведение конференции с участием обеих сторон конфликта.

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    30 декабря 2024, 02:14 • Новости дня
    Вучич рассказал о задержании украинца в Сербии за шпионаж

    Украинский гражданин задержан в Сербии за съемку объектов военной инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании украинца, который ранее занимался съемкой оборонных объектов страны, используя дроны, в 2022 году.

    Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил о задержании украинского гражданина, подозреваемого в шпионаже за съемку объектов оборонной инфраструктуры страны, сообщает ТАСС. По словам Вучича, украинец вместе с двумя другими гражданами Украины в 2022 году фотографировал с использованием дронов важнейшие объекты, после чего оказался под арестом. Вучич подчеркнул, что этот инцидент вызвал давление со стороны иностранных послов с целью освобождения задержанного.

    Вучич также прокомментировал участие студентов в протестах, обратившись к ним с призывом вернуться к учебе и не позволять использовать себя в политических целях. Он отметил, что студенты показали свою силу и энергию, но могут быть использованы для дестабилизации.

    Ранее главный редактор телеканала Informer Драган Вучичевич заявил о наличии доказательств заговора между украинскими и хорватскими агентами против Сербии. Вучичевич сообщил, что группа агентов прибыла в Белград для дестабилизации страны и свержения Вучича с помощью студенческих протестов.

    Протесты в Белграде, проходившие 22 декабря, собрали до 30 тыс. человек. Они были направлены против властей из-за обрушения на вокзале Нови-Сада, где погибли 15 человек. Протесты сопровождались нарушением порядка в центре города, включая парализацию движения и отключение связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госпогранохрана Латвии арестовала двух граждан Украины по подозрению в организации маршрута по транспортировке мигрантов на автомобилях, замаскированных под полицейские.

    Гражданин Украины был задержан в Тбилиси за участие в радикальных акциях протеста против решения правительства Грузии не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года. Пять украинских граждан были задержаны на границе при попытке пересечь реку Тиса на надувной лодке, чтобы избежать мобилизации в Венгрию, заплатив за место от 8 до 11 тыс. долларов.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    29 декабря 2024, 22:05 • Новости дня
    СМИ сообщили о невозможности забрать тело погибшего на СВО футболиста Бугаева

    Тело погибшего на СВО футболиста Бугаева невозможно забрать из-за боев

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело Алексея Бугаева, погибшего на СВО, пока не удается вернуть родным из-за активных боевых действий в зоне его гибели.

    Как передает РИА «Новости», футбольный агент Антон Смирнов сообщил, что тело Алексея Бугаева, погибшего на СВО, невозможно забрать и передать родственникам, так как в районе его гибели продолжаются боевые действия. Агент выразил надежду, что вскоре удастся извлечь тело, чтобы провести захоронение.

    Алексей Бугаев, бывший игрок сборной России, погиб в возрасте сорока трех лет. В сентябре он был осужден на 9,5 лет за покушение на незаконный сбыт наркотиков после задержания с 500 граммами мефедрона в Сочи. Бугаев планировал отправиться на СВО после получения тюремного срока.

    Его защита утверждала, что полиция подбросила наркотики и требовала взятку, однако следствие не нашло этому доказательств. В телефоне Бугаева были найдены фото, подтверждающие его намерения по сбыту. Бугаев ранее играл за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар» и завершил карьеру в 2010 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-футболист сборной России Алексей Бугаев был признан виновным в попытке сбыта наркотиков и приговорен к 9,5 года в колонии строгого режима. Прикубанский районный суд Краснодара ранее арестовал Бугаева по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков и сопротивлении полиции. Футбольный агент Антон Смирнов сообщил о гибели Бугаева в зоне СВО.

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    31 декабря 2024, 02:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал Путину и россиянам великой победы в 2025 году

    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году
    @ KCNA/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын высказал пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу на 2025 год, выразив надежду на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства между странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину и российскому народу, чтобы 2025 год стал годом великой победы, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. В своей новогодней телеграмме Ким Чен Ын выразил надежду, что российская армия одержит победу над неонацистами, а страна достигнет великой победы в войне XXI века.

    Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и подчеркнул свою приверженность укреплению стратегического партнерства между КНДР и Россией. Поздравление, по словам лидера КНДР, выражает пожелания всего корейского народа, а также солдат и офицеров вооруженных сил страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Ранее отмечалось, что команда Дональда Трампа изучает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы снизить риск вооруженного конфликта, но окончательное решение пока не принято.

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    31 декабря 2024, 07:50 • Новости дня
    Губернатор сообщил о массовом уничтожении дронов в Брянской области

    ПВО уничтожили 19 дронов над Брянской областью, сообщил губернатор

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО в Брянской области перехватили и уничтожили 19 дронов самолетного типа, сообщил губернатор Богомаз, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

    Как передает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа. Это произошло в результате массированной атаки на регион.

    Богомаз подчеркнул, что благодаря профессионализму российских военных пострадавших и разрушений в регионе удалось избежать. Все атаки были успешно отражены. «Враг совершил очередную массированную атаку по территории нашей области. Силами ПВО министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написал он.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства российской ПВО сбили 68 украинских беспилотников. Из них 25 были уничтожены над Брянской областью, 17 над Крымом и 11 над Краснодарским краем. Также сбиты дроны над Смоленской, Тверской, Ростовской, Курской и Калужской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорания на топливно-энергетическом комплексе в Ярцевском районе были вызваны атакой украинских беспилотников, что привело к работе экстренных служб на месте происшествия. В результате атаки дрона были повреждены постройки в локомотивном депо в Сальске, однако никто не пострадал, как сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

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    31 декабря 2024, 06:26 • Новости дня
    Апелляционный суд утвердил приговор Панину за оправдание терроризма

    Апелляционный суд подтвердил заочный приговор Панину за оправдание теракта

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор Алексею Панину, обвиняемому в оправдании терроризма, оставив приговор без изменения, включая шесть лет колонии.

    Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актеру Алексею Панину, передает РИА «Новости». Панин обвиняется в публичном оправдании терроризма. Как сообщил источник агентства, «приговор оставлен без изменения».

    Ранее Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима. Также на три года ему запретили администрировать интернет-ресурсы. Срок его наказания связан с размещением в октябре 2022 года в Telegram-канале сообщений, оправдывающих теракт на Крымском мосту.

    Панин находится в международном розыске. Его имя внесено в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом. Максимальное наказание по его статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг включил актера Алексея Панина в список террористов и экстремистов. Расследование дела в отношении Панина об оправдании терроризма завершено, о чем сообщили в прокуратуре Москвы. Во 2-м Западном окружном военном суде вынесен заочный приговор Панину по этому делу.

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    29 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

    Украинские войска выпустили пять 155-миллиметровых снарядов по Горловке

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике сообщили о пяти снарядах калибра 155 миллиметров, выпущенных украинской артиллерией по Горловке, где находятся химический концерн и угольные предприятия.

    Как передает РИА «Новости», украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов калибра 155 миллиметров, о чем сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации. Обстрел начался в 19.40 с направления Дылеевка, а в 20.50 продолжился с Плещеевки.

    Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка, является одним из крупнейших городов ДНР с населением, которое до начала конфликта превышало 250 тыс. человек. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

    Известно, что артиллерийские системы калибра 155 миллиметров активно используются странами НАТО. США поставили Украине гаубицы M777, которые активно применяются для обстрелов территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Украинская армия также располагает немецкими САУ PzH 2000, польскими Krab и французскими CAESAR, использующими такие снаряды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон атаковал автомобиль в Новой Каховке Херсонской области, в результате чего ранены четыре человека; сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР) 11 раз, ранив двух гражданских; также сообщалось, что за сутки украинские войска совершили шесть обстрелов в ДНР, причинив ущерб жилому дому и автомобилю, но без пострадавших.

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    29 декабря 2024, 22:45 • Новости дня
    Израиль нанес удары по складу в Дамаске

    Израиль атаковал оружейный склад в Дамаске, погибли сирийские бойцы

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских ударов по оружейному складу в Дамаске погибли пятеро бойцов новых сирийских властей, а также пострадали гражданские, работавшие в близлежащих магазинах.

    Израильские беспилотники нанесли авиаудары по оружейному складу в районе Адра Эль-Умалия в провинции Дамаск, сообщает ТАСС. В результате атаки погибли по меньшей мере пятеро бойцов, охранявших склад, принадлежащий новому сирийскому правительству. Кроме того, в числе погибших и пострадавших оказались гражданские лица, работавшие в магазинах поблизости.

    Телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате обстрела беспилотником, предположительно израильской армии, погибли около 17 человек, однако точное число жертв до сих пор не подтверждено. Сирийская газета Al Watan заявила, что жертвами удара стали не менее 10 человек.

    Ситуация в Сирии остается напряженной после того, как вооруженные оппозиционные формирования начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. 8 декабря президент Башар Асад покинул страну, а новым руководителем сирийского кабинета министров стал Мухаммед аль-Башир, который возглавил переходное правительство до марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что при ударе по складу в провинции Дамаск погибли не менее 17 человек, и атака, вероятно, была проведена израильским беспилотником.

    После израильского удара по сирийскому Тартусу уровень радиации на Кипре вырос до 468 МБк/кубометр, что указывает на наличие серьезного источника радиоактивности.

    В районе портов Эс-Салиф и Рас-Иса нанесены авиаудары по объектам хуситов, включая казарму у нефтеналивного терминала.

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    30 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    В ЛНР семеро подростков пострадали от подрыва устройства

    В Лисичанске от подрыва устройства пострадали семеро подростков 12-14 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лисичанске семеро подростков получили минно-взрывные травмы из-за подрыва устройства около завода «Стекольный».

    Семеро подростков пострадали в результате подрыва неустановленного взрывного устройства в Лисичанске, сообщает РИА «Новости». Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что все пострадавшие получили минно-взрывные травмы около завода «Стекольный».

    Трое детей госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, остальные четверо находятся в других медицинских учреждениях региона. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко постоянно докладывает Пасечнику о состоянии здоровья пострадавших подростков.

    По словам источника РИА «Новости», возраст детей составляет от 12 до 14 лет. Пасечник отметил, что инцидент находится под его личным контролем, и уточняются подробности происшествия. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЛНР двое военных ВСУ погибли, подорвавшись на собственном минном поле при перевозке боеприпасов на гражданском грузовике. В Стаханове Луганской народной республики подросток получил травмы, подобрав заминированную детскую игрушку, оставленную у памятника Пушкину. Также сообщалось, что в результате падения украинского беспилотника в ЛНР и последующего пожара погиб пожарный, еще двое спасателей ранены.

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    30 декабря 2024, 23:12 • Новости дня
    ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Льгове

    Многоквартирный дом во Льгове поврежден обстрелом ВСУ, жители расселяются

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела ВСУ во Льгове Курской области поврежден многоквартирный дом, жители разместились у родственников.

    В ходе ракетного обстрела ВСУ в Льгове Курской области серьезные повреждения получил восьмиквартирный двухэтажный дом, передает РИА «Новости». Все жители этого дома отказались от размещения в пунктах временного размещения (ПВР) и предпочли расселиться по родственникам. В нескольких домах выбиты окна, повреждены стены.

    Александр Хинштейн, врио губернатора, поручил местным властям оказать помощь всем пострадавшим жителям, обеспечив их продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами. По его словам, одна пожилая женщина обратилась за медицинской помощью из-за ранений осколками стекол. Ей оказали медицинскую помощь, но она отказалась от госпитализации. Ее лечение будет проводиться амбулаторно.

    Из-за обстрела пострадали две линии электропередач, что привело к отключению электроэнергии на двух улицах. В настоящее время в большинстве домов электричество восстановлено. Газоснабжение поврежденного дома временно отключено, ремонт начнется после обследования территории саперами.

    На месте обстрела произошло возгорание двух зданий, которые были потушены силами МЧС. Аварийные и коммунальные службы работают на месте, стекла в домах временно затянуты пленкой. Завтра коммунальные службы начнут уборку улиц и засыпку воронок от взрывов. Хинштейн заверил, что ни один житель не останется без поддержки, несмотря на новогодние праздники, объявив, что региональное правительство будет работать без выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Каховке Херсонской области украинский дрон атаковал автомобиль, что привело к ранению четырех человек. В 2024 году в Запорожской области произошло более 800 атак на гражданские объекты со стороны ВСУ, что вызвало более 240 пожаров из-за взрывоопасных предметов. Бывшим главам администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану предъявлены обвинения за организацию обстрелов в Донбассе.

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    30 декабря 2024, 23:51 • Новости дня
    Пентагон до ухода Остина назначил заседание по Украине

    Остин перед уходом запланирова провести 25-е заседание контактной группы по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    До своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины.

    Министр обороны США Ллойд Остин намерен провести заседание контактной группы по поддержке Украины до своего ухода с поста в 2025 году, передает РИА «Новости». В мероприятии планируется участие главы украинского министерства обороны Рустема Умерова. Это будет двадцать пятая встреча контактной группы по обороне Украины, на которой западные союзники собираются представить дорожные карты по «эффективной и устойчивой» помощи Вооруженным силам Украины.

    Смена власти в США ожидается 20 января 2025 года, когда пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Вместе с действующим президентом Джо Байденом свои посты покинут и все члены его команды, включая Остина. Между тем, власти США объявили о новой военной помощи Украине на сумму около 2,5 млрд долларов. Средства будут включать списания со складов американской армии в размере 1,25 млрд долларов и закупку новых вооружений на сумму 1,22 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

    Россия крайне негативно относится к поставкам вооружений Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта и «игрой с огнем». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия для Украины будут рассматриваться как законная цель для российской армии. Кремль утверждает, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, из которых 65,4 млрд были предоставлены с начала российской спецоперации.

    Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов. Администрация США планирует предоставить Украине военную помощь в 1,25 млрд долларов до января 2025 года, включая боеприпасы для NASAMS и HAWK.

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    30 декабря 2024, 06:54 • Новости дня
    ПВО ДНР сорвала почти 170 атак ВСУ за неделю

    ПВО ДНР за неделю сорвала 168 атак беспилотников ВСУ над Донецком и Макеевкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы противовоздушной обороны ДНР за неделю сорвали почти 170 атак беспилотников ВСУ, включая попытку атаки на Макеевский машиностроительный завод.

    Как сообщает ТАСС, за последнюю неделю системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно обнаружили и перехватили 168 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, оставив атаки безуспешными. Инциденты произошли над территориями Донецка и Макеевки.

    Особое внимание было уделено ситуации в Макеевке, где был подавлен беспилотник самолетного типа. Он представлял угрозу Макеевскому машиностроительному заводу, но был успешно нейтрализован средствами ПВО ДНР.

    Кроме того, в УФСБ ДНР подчеркнули рост активности разведывательных беспилотников противника. Эти аппараты активно действовали над техническими водными узлами в двух районах Донецка, что потребовало усиленного контроля и оперативного реагирования системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над различными регионами страны, включая Брянскую и Тульскую области.

    В поселке Борисовка Белгородской области вооруженные силы Украины атаковали территорию школы, однако здание не пострадало, а среди людей нет пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Три мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак украинских дронов, повреждены автомобили и здания в разных районах региона.


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    30 декабря 2024, 05:26 • Новости дня
    Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ в Курской области

    Вертолет Ка-52М атаковал опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет Ка-52М нанес авиационный удар по опорному пункту ВСУ в приграничной Курской области, уничтожив цели и личный состав.

    По информации, переданной ТАСС, экипаж вертолета Ка-52М успешно выполнил авиационный удар по опорному пункту ВСУ в приграничной Курской области. В ходе операции, летчики армейской авиации использовали авиационные ракеты для уничтожения целей и личного состава. Атака проводилась в рамках поддержки подразделений группировки «Север».

    После удара вертолетный экипаж провел маневры для предотвращения атак противника, используя противоракетное маневрирование и отстрел тепловых ловушек. Успешное выполнение задачи было подтверждено передовым авиационным наводчиком.

    Ка-52М представляет собой модернизированную версию вертолета Ка-52 «Аллигатор». Он оснащен гиростабилизированной оптико-электронной системой с улучшенной дальностью, новым цифровым приводом для точности прицеливания и улучшенной бортовой обороной. Вертолет также может взаимодействовать с беспилотниками и другими воздушными средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж вертолета Ми-28нм уничтожил ракетным ударом личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Российские вертолеты Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ, выполнив при этом противоракетные маневры. Армейская авиация ранее нанесла успешный удар по силам ВСУ, уничтожив бронированную технику и живую силу противника в том же районе.

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    31 декабря 2024, 01:04 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Черным морем

    Севастополь сообщил об уничтожении двух БПЛА над Черным морем силами ПВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны Севастополя перехватили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря, предотвратив возможные угрозы.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об уничтожении двух беспилотников над Черным морем,сообщает ТАСС. Инцидент произошел благодаря действиям дежурных средств противовоздушной обороны. Развожаев уточнил, что было слышно громкий звук, что свидетельствует о срабатывании ПВО.

    Развожаев также подчеркнул, что обстановка в регионе находится под постоянным контролем. Это мероприятие стало частью усиленной работы по обеспечению безопасности в воздушном пространстве над Черным морем.

    Подобные инциденты уже случались ранее, и власти Севастополя продолжают принимать меры для защиты региона от возможных угроз с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО успешно сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в Орловской области, жертв и разрушений не зафиксировано. В Усть-Донецком районе около полудня был сбит вражеский беспилотник, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. В результате атаки украинского беспилотника пострадал водитель грузового автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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    30 декабря 2024, 23:35 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотник ВСУ в Орловской области

    Силы ПВО уничтожили беспилотный аппарат ВСУ в Орловской области, повреждений нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО успешно сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в Орловской области, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор региона.

    Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в Орловской области, передает ТАСС. По информации губернатора региона Андрея Клычкова, инцидент произошел над территорией Орловщины, однако никаких разрушений или пострадавших не зафиксировано.

    Губернатор сообщил об инциденте в своем телеграм-канале. Он отметил: «В результате очередной вражеской атаки в небе над Орловской областью сбит один БПЛА. Информации о повреждениях или пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия».

    На данный момент службы безопасности проводят оперативные мероприятия на месте инцидента для выяснения всех обстоятельств и обеспечения безопасности населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки дрона были повреждены постройки в локомотивном депо в Сальске, но никто не пострадал.

    Системы ПВО России перехватили и сбили четыре украинских беспилотника в Ростовской, Брянской и Орловской областях, сообщили в Министерстве обороны России.

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