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Главком: ВМФ России продолжит демонстрировать флаг в Мировом океане в 2025 году
Главком ВМФ Моисеев сообщил о планах флота сохранить глобальное присутствие в Мировом океане в 2025 году
Военно-морской флот России в 2025 году продолжит демонстрировать Андреевский флаг в мировом океане для обеспечения национальных интересов страны, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.
Военно-морской флот России в 2025 году продолжит демонстрировать Андреевский флаг в дальней морской и океанской зонах, передает ТАСС.
Глава ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявил, что это необходимо для гарантированного обеспечения безопасности национальных интересов государства. Он отметил, что задача военно-морского присутствия и демонстрации флага остается одной из главных.
Адмирал Моисеев подчеркнул: «В 2025 году корабли и суда ВМФ России продолжат выполнять задачу военно-морского присутствия в составе группировок, отрядов боевых кораблей в различных широтах морской и океанской зоны, включая Арктику». Это заявление подчеркивает значимость поддержания присутствия российских сил в различных регионах, включая стратегически важные.
В 2024 году ВМФ России завершил более 50 походов в дальнюю океанскую и морскую зону, а общее нахождение сил в море составило более 8 тыс. суток. Это демонстрирует активное участие флота в обеспечении национальных интересов и подчеркивает важность военно-морского присутствия в глобальном масштабе. География походов охватывает весь мировой океан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия полностью обновила морскую группировку ядерных сил, оставшись верной приоритетам обеспечения глобальной безопасности страны, заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.
Морская авиация Военно-морского флота России в ноябре получила свой первый флаг, который передал адмирал Моисеев начальнику авиации ВМФ генерал-майору Пахомову.