Главком ВМФ сообщил об обновлении морской ядерной группировки России

Главком ВМФ Моисеев сообщил об обновлении морской группировки ядерных сил РФ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская морская группировка ядерных сил полностью обновлена, о чем сообщил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что обновление ядерных сил является приоритетом для России, поскольку они остаются гарантом глобальной безопасности страны.

На пленарном заседании XIV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» Моисеев отметил сложную военно-политическую обстановку в Арктическом регионе. Он обратил внимание на то, что Арктика становится регионом возможного конфликта, где ведущие мировые государства соперничают за ресурсы Северного Ледовитого океана и контроль над стратегическими коммуникациями.

Моисеев указал на приостановку сотрудничества с Россией в рамках региональных международных организаций, таких как Арктический совет, и рост иностранного военного присутствия в Арктике. Он также отметил усилия коллективного Запада по затруднению экономической деятельности России в этом регионе, наличие территориально-экономических претензий и стремление зарубежных государств разрешать их без учета интересов России.

Главком добавил, что в последние годы другие страны, включая США, обновили свои арктические стратегии, в которых закреплена антироссийская направленность и недопустимость национализации Россией Северного морского пути, а также усиливают военное присутствие в Арктике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшая атомная подводная лодка «Архангельск» вышла на ходовые испытания, а ранее стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» также выходил на испытания. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что срок передачи ВМФ стратегической АПЛ «Князь Олег» был определен в марте 2021 года.