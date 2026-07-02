  • Новость часаЭксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
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    Казахстан вступил в новую эру
    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота
    Су-57 вооружили для охоты на дроны
    Диетолог дал рекомендации по правильному питанию в жару
    Минобороны рассказало о пораженных целях в Киеве
    Мэр Киева заявил о самой масштабной атаке на город
    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»
    ЕС собрался отменить торговые пошлины для Армении
    Минэнерго предупредило о мошенниках с фейковыми картами заправок
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    23 комментария
    2 июля 2026, 11:22 • Новости дня

    FT: Производитель танков Leopard отложил выход на биржу

    FT: Производитель танков Leopard отложил IPO

    Tекст: Мария Иванова

    Оборонный концерн KNDS приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта из-за отказа инвесторов принять оценку бизнеса выше 12 млрд евро.

    Решение о переносе размещения ценных бумаг продиктовано реакцией рынка, передает РИА «Новости».

    «Германо-французский производитель танков KNDS отложил масштабный выход на биржу до тех пор, пока рыночные условия не станут более благоприятными, поскольку инвесторы негативно отреагировали на целевую оценку компании, превышающую 12 млрд евро», – пишет Financial Times.

    Ранее планировалась продажа до 20% капитала на площадках Парижа и Франкфурта. Активами владеют французская госкомпания GIAT Industries S.A.S. и немецкий холдинг Wegmann & Co GmbH. Немецкие акционеры отказались от сделки при оценке бизнеса ниже 12,5 млрд евро, хотя в начале года обсуждалась сумма до 20 млрд евро.

    Интерес инвесторов остыл из-за волатильности европейского оборонного сектора и возможных производственных ограничений. Представители предприятия заявили о готовности вернуться к планам IPO при улучшении конъюнктуры. Ускорить этот процесс может крупный заказ правительства Германии на бронемашины Boxer, выпускаемые совместно с Rheinmetall.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия руководства концерна KNDS с властями Германии поставили под угрозу первичное размещение акций компании.

    В мае производитель военной техники запланировал покупку завода автомобильного гиганта Mercedes-Benz под Берлином.

    В конце прошлого года предприятие получило 350 заказов от пяти стран на новое поколение танков Leopard-2.

    29 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Названа причина стрельбы с шестью погибшими в немецком Штаде

    Der Spiegel: Личный конфликт спровоцировал стрельбу с шестью погибшими в Штаде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инцидент с применением огнестрельного оружия в немецком городе Штаде произошел из-за выяснения личных отношений, сообщает Der Spiegel.

    Издание подчеркивает, что мотивы преступления не связаны с радикальными взглядами, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. «О политической или экстремистской подоплеке на текущий момент неизвестно», – отмечается в публикации немецкого СМИ.

    Нападение случилось на территории местного центра матери и ребенка. Как уточняется, жертвами атаки стали шесть человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

    Правоохранительные органы оперативно задержали троих подозреваемых. В их числе оказался и предполагаемый преступник, открывший огонь по людям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек.

    В апреле спецназ полиции Дюссельдорфа штурмовал здание сикхского храма в Мёрсе. В январе злоумышленники ранили пятерых человек в многоквартирном доме в центре Берлина.

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    29 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Bloomberg: Китай показал прототип истребителя шестого поколения

    Китайские военные показали перспективный истребитель шестого поколения J-36

    Bloomberg: Китай показал прототип истребителя шестого поколения
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Национально-освободительная армия Китая впервые продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения, способного составить конкуренцию американским стелс-разработкам.

    Китайские военные показали кадры с новым боевым самолетом в видеоролике, посвященном десятилетию транспортника Y-20, передает Bloomberg.

    В опубликованном материале военные обсуждают дозаправку самолетов, упоминая бомбардировщик H-6 и загадочный «Маленький шестой», после чего в кадре появляется аппарат с характерным крылом в форме листа гинкго, напоминающий разрабатываемый J-36.

    «Капитан, кого мы сегодня заправляем? Сначала «Шестого мастера» (H-6), затем «Маленького шестого» (шестое поколение)», – говорится в видео.

    Этот ролик стал первым официальным намеком на реализацию программы создания истребителя следующего поколения, о которой ранее судили лишь по неофициальным материалам из соцсетей. В конце 2024 года появление подобных кадров уже вызвало рост акций оборонных компаний.

    Ожидается, что новые истребители превзойдут пятое поколение благодаря улучшенной малозаметности, увеличенной дальности полета и возможности взаимодействия с беспилотниками. Эксперты полагают, что Китай разрабатывает два прототипа: более крупный J-36 от AVIC Chengdu и компактный J-50 от AVIC Shenyang, хотя официально Пекин не подтверждал существование ни одного из них.

    Прогресс Китая происходит на фоне аналогичных разработок в США и Европе. Американские ВВС планируют поднять в воздух свой F-47 к 2028 году, а европейская программа Future Combat Air System столкнулась с трудностями из-за разногласий между подрядчиками. Тем временем Британия, Япония и Италия продолжают работу над проектом Global Combat Air Program.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Китай продемонстрировал боевую машину шестого поколения Chengdu J-36.

    В том же месяце американская компания Boeing приступила к производству новейшего истребителя F-47 для ВВС США.

    В начале июня лидеры Германии и Франции объявили о прекращении совместного европейского проекта по созданию аналогичного самолета FCAS.

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    2 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны

    The War Zone: Истребитель Су-57 получил вооружение для борьбы с дронами

    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Сети появились снимки российского истребителя Су-57 с необычным внешним вооружением, которое указывает на его адаптацию для перехвата украинских беспилотников и крылатых ракет.

    Фотографии российского истребителя Су-57 с ракетами малой дальности класса «воздух-воздух» и неизвестным подвесным контейнером целеуказания были опубликованы в социальных сетях, передает портал The War Zone.

    Эксперты издания предполагают, что боевая машина оптимизирована для уничтожения украинских дронов-камикадзе и крылатых ракет.

    На снимках под крыльями самолета видны две ракеты серии Р-73 или Р-74, а под левой гондолой двигателя расположен загадочный подвесной контейнер. Военные блогеры отмечают, что подобная конфигурация предназначена именно для охоты на беспилотники. Использование внешних подвесок для ракет малой дальности нехарактерно для Су-57, так как он оснащен внутренними отсеками.

    Истребитель обладает мощными радарами с активной фазированной антенной решеткой и оптико-электронными системами, что делает его крайне эффективным средством обнаружения малозаметных целей на больших расстояниях. Журналисты подчеркивают, что применение высокотехнологичных истребителей для борьбы с дронами не является уникальным: аналогичную тактику используют США, Израиль и Британия со своими F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет-разведчик Saab 340 ракетой «воздух-воздух». Неуловимая машина пятого поколения совершила около 30 успешных пусков по транспортным узлам противника.

    Двухместная версия этого боевого самолета ранее успешно осуществила свой первый полет.

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    1 июля 2026, 18:32 • Новости дня
    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»

    Прокуратура ФРГ предъявила обвинения гражданину Украины по делу «Северных потоков»

    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Прокуратура ФРГ выдвинула первые официальные обвинения в рамках дела о подрыве «Северного потока».

    Генеральная прокуратура Германии выдвинула первые официальные обвинения в рамках расследования диверсий на магистралях «Северный поток», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщает ARD. Главным фигурантом громкого уголовного дела стал гражданин Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд ФРГ арестовал подозреваемого в подрыве газопроводов гражданина Украины Сергея К.

    В сентябре прошлого года польская полиция задержала под Варшавой еще одного фигуранта дела Владимира Ж.

    Летом прошлого года Генпрокуратура Германии обвинила Сергея К. в координации диверсии с борта яхты «Андромеда».

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    30 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия увеличит военный бюджет на 27% до 80 млрд фунтов стерлингов (105 млрд долларов) в год к 2029 году, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Британское правительство представило долгосрочный план финансирования вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Кир Стармер уточнил, что к 2029 году показатель достигнет 80 млрд фунтов стерлингов в год.

    «До того, как мы пришли к власти, то есть два года назад наша страна тратила на оборону 54 млрд фунтов стерлингов в год. К 2029 году мы доведем этот показатель почти до 80 млрд фунтов в год, увеличив его на 27% в реальном выражении», – подчеркнул глава правительства.

    После этого рубежа власти намерены довести долю оборонных трат до 3% от ВВП. Министр финансов Рэйчел Ривз добавила, что в ближайшие четыре года на эти цели дополнительно выделят 15 млрд фунтов стерлингов.

    В июне пост министра обороны покинул Джин Хили из-за недостаточного финансирования ведомства. Ожидается, что рассчитанный на десять лет план обеспечит вливание около 300 млрд фунтов стерлингов в военно-промышленный комплекс страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня британский премьер Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее из-за недостатка денег в военном ведомстве в отставку подал министр обороны страны Джон Хили.

    Вслед за ним свой пост покинул заместитель главы министерства обороны Алистер Карнс.

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    30 июня 2026, 15:34 • Новости дня
    Германия потребовала урезать общеевропейский бюджет

    Германия потребовала урезать бюджет ЕС на 400 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Берлин настаивает на уменьшении общеевропейского бюджета на 400 млрд евро, считая предложенный Брюсселем план на 2028–2034 годы финансово неподъемным.

    Германия настаивает на снижении общеевропейского бюджета на период с 2028 по 2034 год на 400 млрд евро, передает Reuters со ссылкой на внутренний правительственный документ. «Германия требует сократить на 400 миллиардов евро (456 миллиардов долларов) предложенный Европейской комиссией бюджет в размере два триллиона евро на 2028–2034 годы», – говорится в сообщении, пишут РИА «Новости».

    Немецкие власти называют предложенный двухтриллионный бюджет «неподъемным». Германия, являющаяся крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС, подчеркивает, что проект на 2028–2034 годы значительно превышает действующий финансовый план на 2021–2027 годы объемом 1,3 трлн евро.

    Агентство уточняет, что даже при сокращении на 400 млрд евро запланированный бюджет все равно превысит нынешний на 27%. В этом случае ежегодные взносы ФРГ в общий бюджет Евросоюза могут превысить 50 млрд евро. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее называл обсуждаемый в ЕС бюджет слишком большим и призывал лидеров стран выдвинуть новое предложение и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики отложили принятие финансового плана ЕС на 2028–2034 годы из-за разногласий между странами-донорами и получателями.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости фундаментальной модернизации бюджета ЕС для усиления военного и экономического потенциала Европы.

    До этого власти Германии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета ЕС до 2 трлн евро.

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    30 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский опроверг слова Зеленского про отключение ретрансляторов в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Устройства связи на территории Белоруссии, помогающие корректировать полеты российских дронов, продолжают функционировать вопреки предыдущим заявлениям украинских властей.

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский опроверг информацию об отключении оборудования в Белоруссии, пишут СМИМК.

    Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки утверждал обратное. По версии Киева, эта техника используется для наведения российских беспилотников.

    В недавнем интервью главком ВСУ подчеркнул, что аппаратура продолжает работать. «Устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновь», – сообщил военный. При этом он выразил надежду, что власти Белоруссии прекратят использование этих вышек.

    Стоит отметить, что Минск никогда не подтверждал наличие подобных ретрансляторов на своей территории. Информация об их монтаже или последующем демонтаже также осталась без официальных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фабрикации данных об этих устройствах. До этого политолог Владимир Скачко назвал заявления главы киевского режима дешевой театральщиной.

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    30 июня 2026, 05:19 • Новости дня
    В Парагвае объявили выходной в честь победы над Германией в 1/16 ЧМ по футболу
    В Парагвае объявили выходной в честь победы над Германией в 1/16 ЧМ по футболу
    @ REUTERS/Cesar Olmedo

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил национальный выходной после победы футболистов национальной сборной над соперниками из Германии.

    «Объявляю национальный выходной 30 июня, чтобы отпраздновать эпический триумф парагвайской сборной над Германией и исторический выход в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года», – приводит РИА «Новости» выдержку из указа Сантьяго Пеньи в соцсети X.

    Президент Парагвая поблагодарил футболистов за доставленную радость и объединение миллионов соотечественников под одним флагом. Основное время матча в Бостоне завершилось вничью. Голами отметились парагваец Хулио Энсисо и немец Кай Хаверц.

    В серии послематчевых пенальти южноамериканцы оказались точнее, победив со счетом 4:3. Четвертого июля в Филадельфии команда встретится с победителем игры между сборными Франции и Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия и Алжир стали последними участниками плей-офф ЧМ. Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Канады вырвала победу у ЮАР и впервые вышла в 1/8 финала ЧМ. Сборная Бразилии победила Японию и прошла в 1/8 финала.

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    1 июля 2026, 19:38 • Новости дня
    Бронзовую скульптуру Пушкина похитили в немецком городе Хемер
    Бронзовую скульптуру Пушкина похитили в немецком городе Хемер
    @ t.me/RusEmbDeu/Polizei Hemer

    Tекст: Ольга Иванова

    Неизвестные злоумышленники украли бронзовый монумент русскому поэту Александру Пушкину, установленный в немецком Хемере более тридцати лет назад.

    В городе Хемер на территории Германии похитили бронзовую скульптуру Александра Пушкина, сообщает RT. Монумент был передан немецкой стороне в 1994 году российским городом-побратимом Щелково.

    Изначально скульптура задумывалась как важный символ укрепления взаимопонимания и развития дружественных связей между народами двух стран.

    Российское посольство в Германии выразило обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом. Дипломатическое представительство сообщило, что находится в постоянном контакте с местными властями и правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года злоумышленники осквернили мемориал советским воинам в немецком городе Пренцлау.

    В апреле прошлого года вандалы в Одессе накинули петлю на памятник Александру Пушкину.

    В мае текущего года неизвестные повредили надгробия советских солдат на Центральном кладбище Вены.


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    2 июля 2026, 11:30 • Новости дня
    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»

    Германия обвинила украинца в теракте на «Северных потоках»

    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкие власти официально выдвинули обвинения против украинского гражданина Сергея К. в связи с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море.

    Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах гражданину Украины, передает РИА «Новости».

    «Обвиняемый подозревается в том, что он как соучастник совершил военное преступление в виде нападения на гражданские объекты, произвел взрыв, умышленно уничтожил сооружения, а также нарушил работу предприятий общественного пользования», – указали в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд ФРГ арестовал подозреваемого в подрыве газопроводов гражданина Украины Сергея К.

    Немногим ранее Италия передала этого мужчину немецким правоохранительным органам для проведения следственных действий.

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    30 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ

    Bloomberg: Лондон направит 5 млрд фунтов на новые военные беспилотники

    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы подготовить стареющую армию к вероятным конфликтам к 2030 году, Соединенное Королевство радикально пересмотрит свою стратегию оборонных инвестиций, пишет Bloomberg.

    Британия планирует трансформировать свои вооруженные силы, сделав упор на дроны и искусственный интеллект наряду с истребителями и ядерным оружием, сообщает Bloomberg.

    Уходящий премьер-министр Кир Стармер представит план оборонных инвестиций во вторник. Проект предусматривает выделение 5 млрд фунтов стерлингов на развитие беспилотников в течение следующих четырех лет для подготовки военных к возможной войне к 2030 году.

    «Характер ведения войны быстро меняется. На Украине и Ближнем Востоке беспилотные системы определяют ход конфликтов. Эти крупнейшие в истории Британии инвестиции в развивающиеся технологии помогут нашим Вооруженным силам оставаться на шаг впереди наших противников», – заявил новый министр обороны Дэн Джарвис.

    Публикация документа происходит на фоне пристального внимания к военным расходам страны. Предыдущий черновик плана привел к отставке Джона Хили с поста министра обороны. Правительство лейбористов обещало увеличить расходы на оборону до 2.6% от ВВП в следующем году и до 3.5% к 2035 году. Из-за жестких бюджетных ограничений некоторые проекты, такие как эсминец Type 83 и закупка 12 американских истребителей F35-A, будут отменены или отложены.

    Министерство финансов согласилось выделить Минобороны около 15 млрд фунтов стерлингов дополнительного финансирования, чтобы закрыть дефицит в 28 млрд фунтов. Британские власти стремятся извлечь уроки из российско-украинского конфликта. Инвестиции позволят приобрести до 24 вооруженных беспилотников к 2030 году, а также создать гибридный флот из пилотируемых и беспилотных кораблей, включая как минимум шесть новых боевых судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за урезания военного бюджета.

    Британский военно-морской флот приобретет шесть гибридных боевых кораблей для запуска беспилотников.

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    1 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Канцелярия Мерца назвала ошибкой пост о футболе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведомство федерального канцлера Германии Фридриха Мерца объяснило вызвавшую шквал критики публикацию Фридриха Мерца о национальной сборной по футболу технической ошибкой согласования.

    Аппарат главы правительства ФРГ прокомментировал резонансное сообщение Фридриха Мерца о выступлении национальной команды на чемпионате мира, передает ТАСС.

    Спустя полчаса после поражения немецких футболистов от сборной Парагвая и вылета с турнира канцлер опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост с похвалой в адрес команды. Политик восхитился самоотдачей игроков и заявил, что страна ими гордится. Это сообщение вызвало резкую критику общественности, поскольку эксперты сочли игру сборной Германии на чемпионате крайне блеклой.

    «Не тот твит, не то время, не та кнопка», – сообщили источники в ведомстве канцлера газете Der Tagesspiegel.

    Собеседники издания назвали сложившуюся ситуацию очень досадной.

    Позднее глава немецкого правительства разместил новую публикацию. В ней политик подчеркнул необходимость поддерживать команду не только при победах, но и в моменты поражений. Он отметил, что игроки, носящие на футболках федерального орла, заслуживают поддержки, а не насмешек.

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    29 июня 2026, 15:09 • Новости дня
    В результате стрельбы в немецком городе Штаде погибли пять человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В Германии в городе Штаде федеральной земли Нижняя Саксония произошла стрельба, жертвами которой стали до пяти человек.

    Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в немецком городе Штаде, передает РИА «Новости». В результате происшествия несколько человек получили смертельные ранения.

    «В окружном городе Штаде в Нижней Саксонии несколько человек получили огнестрельные ранения и погибли. Представитель полиции сообщил t-online, что погибли до пяти человек. По его словам, ситуация остается динамичной. Было произведено много выстрелов», – отметили в публикации портала.

    В настоящее время на месте происшествия развернута масштабная полицейская операция, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года в результате стрельбы в Мюнхене погиб один человек.

    В апреле 2025 года вооруженный мужчина напал на посетителей дискотеки в нижнесаксонском Ольденбурге.

    В начале прошлого года неизвестный в маске застрелил двух сотрудников машиностроительной фирмы в немецком городе Бад-Фридрихсхалле.

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    30 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Прощание с Сергеем Ивановым прошло с высшими воинскими почестями

    Прощание с Сергеем Ивановым посетили Путин, Медведев, Набиуллина и Володин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Центральной клинической больнице в Москве простились с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, церемония прошла с государственными и воинскими почестями в присутствии первых лиц страны.

    В Москве в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с бывшим министром обороны России и спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, она прошла с государственными и воинскими почестями, передает РИА «Новости». В зале был выставлен почетный караул, играл военный оркестр, у гроба дежурили часовые.

    По уставу гарнизонной и караульной служб сводный расчет роты почетного караула провожает в последний путь видных государственных деятелей и высших офицеров. Процессию сопровождали представители сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота. По бокам стояли венки от министерства обороны, президента, различных ведомств и семьи Иванова.

    Церемонию в ЦКБ посетил президент России Владимир Путин: он возложил цветы и кратко пообщался с родственниками.

    Проститься с Ивановым пришли заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак, помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко.

    Также присутствовали спецпредставитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, министр юстиции Константин Чуйченко, бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, заместитель министра обороны Павел Фрадков, президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков и артист Сосо Павлиашвили.

    Премьер-министр Михаил Мишустин направил на церемонию траурный венок. Венки также прислали министр обороны Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Дмитрий Медведев во время прощания в ЦКБ лично возложил цветы к гробу Иванова.

    На сайте Госдумы сообщили, что Вячеслав Володин простился с бывшим министром обороны и выразил соболезнования его близким. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин простился с Сергеем Борисовичем Ивановым. Он выразил глубокие соболезнования и слова поддержки его родным и близким», – говорится в сообщении. Володин отметил, что Иванов посвятил жизнь служению Родине и внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности страны.

    Согласно траурному ритуалу, перед погребением военный оркестр исполнит государственный гимн России, затем прозвучит троекратный залп холостыми патронами из стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

    Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральную клиническую больницу и возложил цветы.


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    1 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по украинскому конфликту

    Канцлер Германии Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц рассчитывает на скорое участие Москвы в диалоге по урегулированию конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что Россия захочет принять участие в урегулировании украинского кризиса, передает RT. Свое заявление политик сделал на пресс-конференции в Берлине, где также присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    «Мы надеемся, что Россия захочет принять участие в переговорах в скором времени», – сказал Мерц.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом. В качестве основы для обсуждения предлагаются договоренности, которые были достигнуты сторонами в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров также подтверждал готовность российской стороны возобновить переговорный процесс в любой момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее лидеры Британии, Франции и ФРГ обсудили в Лондоне потенциальные переговоры с Россией.


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