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    6 июля 2026, 11:34 • В мире

    Страх перед Россией делает Прибалтику невыносимой для немецких военных

    Страх перед Россией делает Прибалтику невыносимой для немецких военных
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Станислав Лещенко

    Германское военное ведомство вынуждено признать: немецкие военнослужащие не хотят выполнять свой «союзнический долг» и воевать за Литву в случае гипотетического конфликта с Россией. Бундесвер никак не может найти добровольцев для формирования немецкой бригады в этой стране. Последствия этого могут затронуть всех граждан Германии.

    «Безопасность Литвы – это и наша безопасность. Защита Вильнюса – это защита Берлина», – так год назад заявлял канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Германия взяла на себя прямое обязательство по военной обороне Литвы.

    Согласно плану, к концу 2027 года в Литве должны быть расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих – членов личного состава 45-й танковой бригады. Это соединение, как высокопарно заявляют в НАТО, должно стать «железобетонным элементом сдерживания на восточном фланге альянса».

    Бригада будет состоять из примерно 4800 солдат и 200 гражданских сотрудников. Основной точкой дислокации станет Руднинкай (Рудницкая Пуща) – лесной массив вблизи границы Литвы с Белоруссией, примерно в 35 км от Вильнюса. Там строятся казармы, склады боеприпасов и ангары для бронетехники.

    На данный момент в Литве дислоцированы около 1800 военнослужащих бундесвера – это авангард будущей полноценной бригады. Однако проблема в том, что больше желающих ехать в прибалтийскую республику не находится.

    Недостаток добровольцев объясняют в первую очередь тем, что военнослужащим бригады и, соответственно, их семьям придется жить в Литве на постоянной основе. Дескать, солдатские жены не хотят ехать в бедную восточноевропейскую страну, где непонятно чем заниматься.

    Но это причина второстепенная, поскольку есть и куда более веская – ведь немецкие СМИ постоянно пишут, что «Россия может проверить НАТО на прочность в Балтии». И пишут настолько убедительно, что немцы действительно поверили в этот политический миф и стали бояться «российской агрессии». Причем не просто немцы – а военнослужащие.

    Мало кто из немецких военных хочет принять участие в настоящих боевых действиях. Этот страх не перекрывается даже пакетом мер, введенных для поощрения солдат литовской бригады бундесвера: разнообразными надбавками, премиями и дополнительными льготами.

    Сложности комплектования литовской бригады признал теперь даже германский министр обороны Борис Писториус. «У нас есть проблемы с рядовым составом (литовской бригады – прим. ВЗГЛЯД) и специалистами. В конечном счете может потребоваться принудительное направление на службу», – сообщил министр.

    В конце июня Писториус лично побывал в Литве на маневрах Freedom Shield 2026. «Для меня решающим является то, чтобы бригада в итоге была создана и могла выполнять свою задачу», – подчеркнул министр. По его словам, его тревожит нехватка специалистов для литовской бригады – по обслуживанию военной техники, по логистике, по обеспечению радиационной, химической и биологической защиты. Количество таких специалистов, желающих поехать в Литву, невелико – и поэтому германскому государству, по словам Писториуса, придется выносить «принудительные предписания».

    При этом проблемы с набором бригады бундесвера для Литвы влекут и более глобальные последствия – они используются в качестве довода сторонниками возвращения военного призыва,

    приостановленного в 2011 году. Необходимо отметить, что речь идет именно о приостановке, а не о полной отмене: сама обязанность служить по-прежнему закреплена в германской конституции и может быть восстановлена в случае «чрезвычайной ситуации». Между тем канцлер Фридрих Мерц ранее заявлял о планах увеличить численность бундесвера с нынешних 185 тысяч до 260 тысяч военнослужащих, а резервистов – с 60 000 до 200 000 человек. Писториус же говорит, что к концу 2035 года Германия должна иметь 460 000 военнослужащих.

    Однако насколько реалистичны эти планы без принудительного призыва – большой вопрос. По этой причине военная стратегия, представленная Писториусом в апреле 2026-го, предполагает в качестве одного из инструментов для достижения этих целей – возвращение к обязательной военной службе. В декабре 2025 года Бундестаг принял «Закон о модернизации военной службы», вступивший в силу с 1 января 2026 года. Этот акт не восстановил обязательную воинскую повинность в ее классическом виде, но заложил механизм, который может к ней привести.

    Закон ввел обязательное анкетирование призывников (хотят ли они служить), их военно-учетную регистрацию и медосвидетельствование, а также целевые показатели численности бундесвера. В частности, на 2026 год численность бундесвера должна составить от 186 000 до 190 000 военнослужащих. Если эти показатели не будут достигнуты на добровольной основе, Бундестаг может принять решение об активации «призыва по потребности».

    Главная причина, по которой Германия рассматривает возвращение к призыву, проста – катастрофическая нехватка добровольцев.

    По словам главы комитета по обороне в немецком Бундестаге Томаса Ревекампа, бундесверу требуется на 50% больше военных контрактной и кадровой службы, чем есть сейчас. Однако молодые люди в армию идти не спешат, а первые результаты анкетирования обнадеживающими не назовешь. Из почти 300 000 разосланных анкет лишь 530 адресатов обязались пройти добровольную военную службу в 2026 году.

    Характерно, что в ФРГ растет число отказников от военной службы по так называемым соображениям совести. Если в 2023 году поступило 1079 заявлений такого рода, то в 2024-м – 2998, а в 2025-м – уже 3867 заявлений. За первый квартал 2026-го их принято 2656, то есть больше, чем за весь 2023 год. Если текущая динамика сохранится, то по итогам 2026 года число отказников может достичь 10 000.

    Значительная часть заявлений поступает как от резервистов, так и от действующих военнослужащих. Люди отслеживают тенденции, заявления политиков и опасаются в один момент оказаться в гуще реальных боевых действий, например, на Украине или в той же Литве.

    Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина говорит, что информационная война, которую власти Германии развязали против России, приводит совершенно не к тем последствиям, которых они ожидали.

    «Скорее всего, все действительно закончится воссозданием принудительного набора в армию. Однако пока они там будут отлаживать все необходимые механизмы, им может понадобиться на это от пяти до десяти лет. Придется преодолевать скепсис, панику, неприятие населения. Простые немцы будут думать, что страна готовится вступить в войну – и многие потенциальные призывники постараются любыми способами отпетлять от армии. Ибо воевать за интересы Украины и Прибалтики большинство немцев явно не готовы», – резюмирует Еремина.

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