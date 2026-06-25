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Генерал НАТО заявил о наращивании войск возле Калининграда
Генерал Парыляк: НАТО значительно увеличило присутствие около Калининграда
НАТО значительно наращивает число своих военных вблизи Сувалкского коридора около Калининграда, заявил командующий многонациональным корпусом «Северо-Восток» генерал Дариуш Парыляк.
Командующий многонациональным корпусом «Северо-Восток» генерал Дариуш Парыляк сообщил о планах размещения влизи Сувалкского коридора около Калининграда двух соединений войск НАТО вместо одного, передает РИА «Новости».
«Одним из шагов является формирование дивизии литовских сухопутных войск, и Бундесвер решил выделить нам еще одно тактическое соединение. Наши силы растут, и в какой-то момент их было уже достаточно, чтобы их можно было разделить между двумя корпусами», – отметил генерал. Он добавил, что часть полномочий по обороне Латвии и Эстонии передается немецко-голландскому корпусу.
В состав нового соединения войдут эстонская дивизия и Северная дивизия в Латвии, а также подразделения территориальной обороны. По словам Парыляка, общая численность войск составит несколько десятков тысяч солдат, и в будущем она увеличится. В районе уже находятся польско-немецкая и немецкая бригады, а также инженерные части.
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