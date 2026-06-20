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Военные Польши предупредили об активизации движения техники возле Калининграда
Вооруженные силы Польши начали масштабные учения у границ Калининградской области
Вблизи российской границы стартовали маневры НАТО, из-за которых на дорогах Польши ожидается резкий рост активности армейских колонн и боевой авиации.
На территории Варминско-Мазурского воеводства начались интенсивные перемещения войск, передает РИА «Новости».
«С сегодняшнего дня до понедельника будет наблюдаться усиленное движение военной техники на дорогах», – сообщила 16-я механизированная дивизия Войска польского.
Маневры проходят в районе Сувальского перешейка в рамках учений НАТО «Храбрый кабан 26». Гражданское население просят не обгонять армейские колонны и отказаться от фотографирования машин.
Представители вооруженных сил добавили, что в приграничной зоне также увеличится число полетов вертолетов и беспилотников. Текущие тренировки выступают частью более крупного проекта «Янтарный защитник 26». Главной целью мероприятий названа проверка боеготовности войск и отработка быстрой переброски крупных формирований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 июня вооруженные силы Польши, Литвы и Франции начали совместные тактические маневры «Отважный кабан – 26» вблизи Калининградской области.
Главной задачей этих тренировок в районе Сувалкского коридора стала отработка военных операций для повышения боеготовности стран.
Месяцем ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил об отработке сценариев захвата данного региона на учениях Североатлантического альянса.