Воронежский суд приговорил американца Гилмана к семи годам строгого режима

Суд в Воронеже приговорил американца Роберта Гилмана к семи с лишним годам строгого режима

В Воронеже Центральный районный суд вынес приговор гражданину США Роберту Гилману, сообщает ТАСС. Его приговорили к семи годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, суд удовлетворил иск о взыскании с Гилмана 300 тыс. рублей.

Причинами нового приговора стали инциденты, произошедшие в колонии и следственном изоляторе. Гилман применил физическое насилие к сотрудникам: он несколько раз ударил следователя, а затем в СИЗО также напал на инспектора. В результате было возбуждено новое уголовное дело по ч. 2 ст. 321 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса РФ.

История Гилмана началась с задержания в январе 2022 года, когда его доставили в дежурную часть полиции в Воронеже за нарушение порядка в пассажирском поезде. Находясь в полиции, он ударил полицейского, что привело к уголовному делу по статье о применении насилия к представителю власти. Первоначально Гилман был осужден на четыре с половиной года, однако апелляция снизила срок до трех с половиной лет колонии общего режима.

Кроме того, Гилман был оштрафован за мелкое хулиганство и нарушение режима пребывания в России. Ему назначили штраф в размере 500 рублей и пять суток ареста. После освобождения его вновь арестовали по обвинению в насилии в отношении полицейского.

Суд Центрального района Воронежа в 2022 году признал виновным гражданина США Роберта Гилмана и приговорил его к четырем с половиной годам колонии за удар полицейского. До этого сообщалось, что Центральный райсуд Воронежа ранее продлил арест Гилмана до 22 апреля, в связи с возбужденным уголовным делом о применении насилия к сотруднику полиции.



