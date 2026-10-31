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    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    6 комментариев
    31 октября 2026, 15:26 • Новости дня

    Друг рассказал о погибшем на мине-ловушке сапёре в Алешках

    Друг рассказал о погибшем на мине-ловушке сапёре в Алешках
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе разминирования дорог перед проведением гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области погиб российский сапер Андрей Ведерников из-за срабатывания оставленной украинскими военными мины-ловушки, у него остались жена и две дочери, сообщил товарищ погибшего с позывным «Физрук».

    Сапер Андрей Ведерников погиб в Алешках из-за срабатывания оставленной украинскими военными мины-ловушки на одном из перекрестков, сообщает WarGonzo.

    «Это был опытный военнослужащий. Он прослужил в войсках четыре года. У него остались жена и две дочери», – рассказал товарищ погибшего с позывным «Физрук».

    По его словам, дороги в Алешках были полностью заминированы вооруженными силами Украины. До объявления режима тишины в городе сохранялась высокая плотность огня, а украинские дроны-разведчики постоянно вели наблюдение за местностью.

    Дороги были завалены сгоревшими автомобилями, поэтому быстро и безопасно преодолеть опасные участки было невозможно. Кроме того, противник устанавливал на все предметы датчики движения и звука, что превратилось в настоящий террор для местных жителей.

    В субботу самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, решившими выехать на Украину, приземлились в аэропорту Гомеля.

    В пятницу Министерство обороны подтвердило гибель российского сапера Андрея Ведерникова при разминировании дороги в Алешки. В четверг российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» провели разминирование ведущих к населенному пункту дорог.

    31 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Военнослужащий рассказал о новой тактике применения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новую тактику использования беспилотников, подвешивая их на линиях электропередачи, сообщил военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон.

    По словам Софона, беспилотники противника виснут на проводах ЛЭП вдоль дорог и маршрутов, ожидая цели.

    «Зачастую цель – это грузовые машины, на мобильные огневые группы стали тоже охотиться. Они автоматически активируются при обнаружении цели», – сообщил военнослужащий ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группировка войск «Север» применила новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники ВСУ в Харьковской области.

    В тот же день экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые ПУ дронов ВСУ в Днепропетровской области.

    Бойцы «Севера» уничтожили более 35 роботов-курьеров ВСУ в октябре.


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    31 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева

    Лавров призвал западные СМИ не верить Киеву о контактах с Москвой

    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел «Группы двадцати» посоветовал западной прессе не доверять украинским чиновникам в вопросах возможных контактов Москвы и Киева.

    «Не верьте им», – ответил Лавров западному журналисту, передает РИА «Новости».

    Представитель прессы заявил, что некие «украинские официальные лица» сообщили о стремлении Киева организовать встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. При этом Москва якобы предпочитает телефонный разговор.

    Когда Лавров попросил уточнить источник информации, журналист лишь снова упомянул «украинских официальных лиц». Ответ российского министра вызвал смех в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Лавров предложил Владимиру Зеленскому приехать в Москву для встречи с российским президентом Путиным.

    В пятницу помощник президента Ушаков заявил о решающем значении планируемых трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

    Путин заявил о работе России над урегулированием кризиса на Украине.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    31 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы

    Минобороны: Российские военные поразили ТЭЦ в Киеве и сухогруз под Одессой

    Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары беспилотниками по теплоэлектроцентрали в Киеве, цехам сборки дронов в Харькове и сухогрузу южнее Одессы, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России продолжили удары беспилотниками по логистической и энергетической инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины, а также судам, работающим на нужды украинской армии, сообщает Минобороны.

    В результате атаки в Киеве поражена ТЭЦ-6, обеспечивавшая электричеством объекты военной логистики и места хранения техники. В Харькове удары пришлись на цеха промышленной зоны «Протон», где производились комплектующие для военной техники, и склады сборки беспилотников.

    Кроме того, в 18 км южнее Одессы поражен сухогруз, перевозивший грузы для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением в украинской столице после трех попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.

    В пятницу Минобороны заявило о массированном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины, портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море.

    Во вторник Министерство обороны сообщило об ударах беспилотниками по предприятиям украинского ВПК, портовой инфраструктуре и морским судам.

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    31 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
    ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и БПЛА, и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 604 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 276 332 беспилотника, 672 ЗРК, 31 467 танков и других бронемашин, 1 794 боевые машины РСЗО, 36 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 019 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    ВС России за неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов.

    В пятницу сообщалось, что российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине.

    На этой неделе Южный мост в Киеве был поражен в результате массированного удара ВС России.

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    31 октября 2026, 04:15 • Новости дня
    Профсоюзы анонсировали отправку второго грузовика с гумпомощью в Алешки

    Профсоюзы анонсировали новую отправку гумпомощи жителям Алешек

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев сообщил о планах направить второй грузовик с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей города Алешки.

    Груз будет распределяться по местам временного размещения граждан в Херсонской и Ростовской областях, передает ТАСС.

    «Мы соберем конвои и точно так же будем поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Надеюсь, что второй грузовик с гуманитарной помощью отправится совсем скоро. Пока что мы не знаем, где будут размещаться эвакуированные, поэтому мы сейчас задействуем и Херсонскую область, и Ростовскую область. Наши грузовики поедут туда. Дальше помощь будет распределяться по местам временного размещения граждан», – заявил Черногаев.

    Председатель ФНПР отметил, что в состав гуманитарной помощи войдут продукты питания, бытовые предметы, средства гигиены и вещи первой необходимости.

    Ранее профсоюзы уже направили первый грузовик с гуманитарным грузом для жителей Алешек. Эту машину встретили в Федерации профсоюзов Ростовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области.

    Омбудсмен предложила ежемесячно организовывать передачу гуманитарной помощи местным жителям.

    Для реализации этих задач и обеспечения безопасности эвакуации российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» разминировали дороги к Алешкам.

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    30 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мэр Алешек рассказал о доставке гуманитарной помощи в город

    Мэр Алешек: Режим тишины позволил доставить гумпомощь и вывезти жителей города

    Мэр Алешек рассказал о доставке гуманитарной помощи в город
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Благодаря соблюдению режима тишины в Алешки смогли доставить весь необходимый гуманитарный груз, сообщил глава города Руслан Хоменко. Одновременно из города вывезли людей, которые ранее хотели, не могли безопасно уехать.

    «В городе была очень сложная ситуация, но благодаря режиму тишины удалось завезти все необходимое. Обстановку оцениваю позитивно. Обе стороны выполняют обязательства», – цитирует Хоменко РИА «Новости».

    Вместе с гуманитарной колонной из Алешек в Армянск выехал житель города Евгений. Он рассказал, что дальше планирует отправиться в Скадовск, продолжить учебу и жить в России. «Учиться, потом как-то развиваться, жить, как обычно люди живут», – поделился он планами, уточнив, что профессию пока не выбрал.

    Раньше Евгений опасался покидать город из-за отсутствия безопасного маршрута. По его словам, российские военнослужащие помогали жителям с продуктами, гуманитарными грузами и медицинской помощью.

    В составе колонны также вывезли пенсионерку из села Солонцы Алешковского района. Она решила поехать в Симферополь. «Вывезли нас в безопасную зону и привезли сюда. Все нормально», – рассказала женщина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что координирующую роль в организации гуманитарной миссии сыграла первая леди США Мелания Трамп. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 23 октября объявил о введении режима тишины на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о выезде из Алешек всех желавших покинуть город. Она объявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

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    31 октября 2026, 00:13 • Новости дня
    Лавров: Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому следует приехать в Москву, если он хочет провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Москва готова гарантировать его безопасность.

    «Президент Путин говорил, если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву. Мы гарантируем его сохранность и безопасность, которые, как я понимаю, в Киеве гарантировать нельзя», – заявил Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что позиция Москвы при подготовке трехсторонней встречи в Абу-Даби остается понятной, однако ежедневные рассуждения Зеленского о получении дальнобойного оружия для ударов по России не помогают продвижению к диалогу.

    Глава МИД указал и на испорченную репутацию Франции и Германии как гарантов прошлых договоренностей. Он подчеркнул, что за последние 12 лет у европейцев было достаточно шансов.

    «Они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

    Помощник президента Ушаков назвал планируемые переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение.

    В среду официальный представитель МИД Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании конфликта.

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    31 октября 2026, 07:35 • Новости дня
    «Северяне» под Харьковом узнали, как командиры ВСУ мотивируют солдат воевать

    ВС России узнали о методах мотивации солдат ВСУ под Харьковом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях и узнали, как командиры ВСУ борются с массовыми случаями членовредительства среди личного состава, пытающегося спастись от боев.

    «В 127 отмбр ВСУ командование бригады записывает военнослужащих, находящихся в госпиталях, как самовольно оставивших часть. Таким образом командиры пытаются бороться с массовыми случаями членовредительства среди личного состава, который отказывается идти на позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Харьковском направлении за сутки «Северяне" продвинулись на Липцовском направлении на двух участках по лесопосадкам. Общее продвижение составило до 300 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях идут ожесточенные стрелковые бои в районе Приколотного. Есть продвижение в районе Гарбузовки.

    В Черниговской области расчеты БПЛА «Герань» ударили по позициям 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ в районе Березна и Мена.

    В Сумском районе штурм-группы «Северян» с тяжелыми боями продвигаются в районе Хотени и Великой Рыбицы. В Шосткинском районе позиционные бои идут в районе поселения Коренек. В Краснопольском районе артиллерия и расчеты FPV разбили позиции ВСУ в направлении Турьи, поддерживая продвижение штурмовиков.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу операторы беспилотников «Северян» уничтожили более 35 наземных роботизированных комплексов ВСУ в Харьковской области. Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» применили новую тактику двойного удара для уничтожения техники ВСУ.


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    30 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары

    Песков назвал целью спецоперации лишение Киева возможности наносить удары

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью лишить киевские власти возможности атаковать российскую территорию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, целью боевых действий является обеспечение безопасности российских объектов, передает РИА «Новости». «Мы ведем СВО, чтобы лишить киевский режим возможности вообще наносить удары. И мы достигаем таким образом своих целей», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об атаках на нефтеперерабатывающие заводы.

    Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что попытки Вооруженных сил Украины наносить удары по российским НПЗ не ставят под вопрос проведение трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта.

    Представитель Кремля также добавил, что российская делегация не планирует поднимать тему ударов по НПЗ на предстоящих переговорах в Абу-Даби. Песков пояснил, что Москва не станет инициировать обсуждение этого вопроса, так как российские военные самостоятельно противодействуют подобным атакам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков назвал планируемые трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной решающими для судьбы происходящих событий. Он заявил об отсутствии точной даты проведения встречи.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на необходимость продолжения спецоперации после попытки массированной атаки украинских беспилотников на Москву.

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    30 октября 2026, 22:34 • Новости дня
    Врачи в Симферополе начали осмотр эвакуированных жителей Алешек

    Врачи в Симферополе приступили к осмотру эвакуированных жителей Алешек

    Tекст: Вера Басилая

    В пункте временного размещения в Симферополе медики приступили к обследованию жителей города Алешки Херсонской области, которых вывезли в рамках гуманитарной миссии.

    Эвакуированные проходят диагностику, в том числе с применением мобильного флюорографа, на каждого человека заводят медицинскую карту, передает ТАСС.

    Одна из женщин в первые минуты пребывания в пункте попросила измерить ей давление, чтобы принять таблетку. Она прибыла в Симферополь вместе с супругом и собакой по кличке Миша.

    В Алешках прошла гуманитарная миссия по поддержке гражданского населения. Временное прекращение огня на херсонском направлении действует с 27 октября до 1 ноября. Для всех желающих организована добровольная эвакуация, а решившим остаться в городе доставили продукты, медикаменты и вещи первой необходимости.

    Подготовка миссии велась с мая при содействии уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. В состав посетившей Алешки делегации вошли представители мировых СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

    Пожелавших покинуть город жителей доставили в пункт временного размещения в Симферополе.

    Глава Алешек Руслан Хоменко рассказал о доставке необходимого гуманитарного груза благодаря соблюдению режима тишины.

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    30 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    FT: США согласовали с Киевом формат для участия в переговорах «евротройки»

    FT: Команда Трампа согласовала с Киевом формат Е3 для участия Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства в возможных переговорах, пишет FT.

    В прошлом месяце Джаред Кушнер и другой представитель американской команды Стив Уиткофф достигли договоренности с официальными лицами в Киеве о том, что инструментом для европейского представительства в переговорах по украинскому вопросу станет формат Е3. Внутри Европы по этому вопросу до сих пор ведутся споры, пишет Financial Times со ссылкой на дипломата.

    «Пока мы постараемся придерживаться формата E3», – заявил источник издания. По его словам, в случае начала серьезных переговоров об отношениях Украины с ЕС и снятии санкций к процессу должны будут подключиться европейские институты, для чего потребуется найти подходящий способ.

    Четыре европейских дипломата заявили, что США и Украина рассматривают так называемую «Е3» – Великобританию, Францию ​​и Германию как наиболее вероятную группу, способную сыграть роль в переговорах по урегулированию конфликта. Однако, по словам дипломатов, перспектива того, что три наиболее значимые страны Европы будут представлять весь континент, рискует оттолкнуть более мелкие европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности участия представителей Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине. Песков назвал условием поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза его искреннюю заинтересованность в мирном процессе.

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    31 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Лавров сообщил, когда назовут дату встречи России, США и Украины в Абу-Даби

    Лавров: Дату встречи России, США и Украины назовут после подтверждения

    Tекст: Катерина Туманова

    Конкретную дату возможной встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби объявят сразу после ее окончательного подтверждения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, что ориентировочной датой проведения переговоров считается середина ноября.

    «Но конкретные даты, конечно, будут объявлены, как только они окончательно будут подтверждены», – передает РИА «Новости» слова Лаврова журналистам по итогам совещания глав МИД стран G20.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы по ситуации на Украине остается неизменной с начала специальной военной операции.

    «Цели были объявлены. Мы не можем принять, что Украина будет угрозой легитимным интересам Российской Федерации в сфере безопасности», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Газета FT заявила, что США согласовали с Киевом формат для участия в переговорах «евротройки».

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    31 октября 2026, 08:53 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь уничтожили 433 дрона над 19 регионами

    Силы ПВО за ночь перехватили 433 украинских беспилотника над 19 регионами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 433 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями 19 субъектов России, сообщило Минобороны.

    Дроны самолетного типа перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобороны сообщило об уничтожении 1425 украинских беспилотников за сутки.

    В среду российские силы противовоздушной обороны уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов над семью регионами.

    Во вторник системы ПВО перехватили 222 украинских дрона над рядом регионов и Черным морем.

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    31 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    В рядах ВСУ выявили воюющих за Украину японских наемников

    Боец спецназа «Ахмат» сообщил о десятках японских наемников в ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил, что на стороне Вооруженных сил Украины воюет множество японских наемников, хотя начиналось все с нескольких десятков добровольцев.

    На стороне украинской армии воюет множество наемников из Японии, рассказал ТАСС военнослужащий спецназа «Ахмат», этнический японец с позывным Даня.

    «Сейчас тоже много, но, когда только началось СВО, 70 человек [воевали на стороне] Украины в добровольцах из Японии», – заявил боец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Генпрокуратура сообщила о заочном приговоре колумбийскому наемнику Франко Эдгару Маурисио Эспинозе к 13,5 года колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

    В четверг российские штурмовики взяли в плен двух иностранных наемников ВСУ в Днепропетровской области.

    При этом боец спецназа «Ахмат» Даня ранее сжег свой японский паспорт.

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    30 октября 2026, 22:26 • Новости дня
    Жители Алешек выстроились в очередь за горячим питанием

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе масштабной гуманитарной операции жители Алешек Херсонской области получили горячее питание, организованное на базе полевой кухни.

    Мирным жителям города была доставлена гуманитарная помощь. На месте работала полевая кухня, к которой выстроилась большая очередь: люди брали по несколько порций обеда и горячий чай, передает РИА «Новости».

    Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл пообщался с жителями и раздал им иконы «Спаса Нерукотворного» с молитвой князю Александру Невскому.

    Для проведения операции армия России с 27 октября прекратила огонь на херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу в Алешки, и 30 октября в город доставили продукты, медикаменты, средства гигиены и топливо. Желающие покинуть город получили такую возможность.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова подтвердила, что режим перемирия был полностью соблюден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

    Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в Алешках.

    Лантратова совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом передала жителям Алешек несколько десятков тонн гуманитарной помощи.

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