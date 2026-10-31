И.о. главы Конституционного суда Польши назначила общее собрание судей

И.о. главы Конституционного суда Польши назначила собрание судей на 3 ноября

Tекст: Мария Иванова

Суд начал функционировать накануне, а предметом собрания 3 ноября станет план расходов и доходов, передает РИА «Новости».

«Мы работаем над такой организацией, чтобы обеспечить каждому реальный доступ к Конституционному суду. Дела должны рассматриваться прозрачно, эффективно и беспристрастно. Я знаю, как это делать – на протяжении многих лет я руководила судами», – заявила Корвин-Петровская.

Политический кризис вокруг инстанции обострился после попытки властей во главе с премьером Дональдом Туском отстранить председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Министр юстиции Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности.

В пятницу на сайте суда появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского, решение приняла Корвин-Петровская. При этом на странице суда в соцсети X заявили о незаконном захвате сайта и подчеркнули отсутствие у нее соответствующих полномочий.

Протестующие окружили здание суда, полиция провела задержания, а лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее государственным переворотом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса в стране.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нынешний кризис вокруг судебной системы в Польше повторением незаконных методов украинских властей.

Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра страны Дональда Туска.