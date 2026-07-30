Туск безосновательно заявил о падении российской ракеты в Польше

Tекст: Вера Басилая

Туск выступил с преждевременными выводами на заседании кризисного штаба в Люблине, передает ТАСС.

«На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой X-101», – отметил Дональд Туск. При этом он признал отсутствие окончательных результатов обследования найденных фрагментов.

Ранее оперативное командование польской армии сообщило об обнаружении неопознанного объекта. Он пересек воздушное пространство республики рано утром 30 июля. Позднее в поле рядом с населенным пунктом Тарнавы-Колония обнаружили обломки и воронку диаметром десять метров.

Ранее польские военные сообщили об обнаружении вероятного места падения неопознанного объекта.

В сентябре прошлого года МВД Польши заявило о найденных на территории страны обломках семи беспилотников и одной ракеты.

На фоне тех инцидентов Дональд Туск обвинил Россию во влиянии на настроения польских граждан.