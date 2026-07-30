Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Продюсера фильма «Джокер» задержали за создание крупной финансовой пирамиды
В США арестовали продюсера фильма «Джокер» Клота за мошенничество
Голливудский финансист Джейсон Клот оказался под стражей за организацию мошеннической схемы, жертвами которой стали 137 инвесторов, передавших деньги на производство новых фильмов.
Голливудский деятель Джейсон Клот оказался под стражей в Лос-Анджелесе, передает РИА «Новости».
Следствие подозревает создателя популярных картин в организации масштабной мошеннической сети суммой 100 млн долларов. Коллективный иск против него подали 137 пострадавших инвесторов.
«Финансист Джейсон Клот, исполнительный продюсер фильмов «Джокер», «Вавилон» и «Охотники за привидениями: Наследство», обвиняется в Чикаго в организации финансовой пирамиды на 100 миллионов долларов... Клот был задержан во вторник в Лос-Анджелесе», – отмечает издание Variety.
Создателю кинолент предъявили обвинения по семи эпизодам обмана с использованием электронных средств связи. Прокуроры требуют возместить ущерб в размере 12,25 млн долларов. За каждое подобное преступление американское законодательство предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Три года назад компания подозреваемого Creative Wealth Media Finance объявила о банкротстве. Канадская комиссия по ценным бумагам ранее уличила бизнесмена в нецелевом расходовании излишне привлеченных капиталов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня американский суд приговорил режиссера Карла Ринша к тюремному сроку за хищение средств кинокомпании Netflix.