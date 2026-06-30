Суд США приговорил режиссера «47 ронинов» за аферу с Netflix

Суд США дал режиссеру «47 ронинов» Риншу 2,5 года за хищение у Netflix

Tекст: Тимур Шайдуллин

Федеральный суд США приговорил режиссера Карла Ринша к лишению свободы на срок 30 месяцев по делу о мошенничестве с деньгами Netflix, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Variety. Суд указал, что наказание оказалось вдвое мягче запроса обвинения.

При вынесении приговора суд учел данные о психических проблемах Ринша. В материалах фигурировало, в частности, письмо актера Киану Ривза, сыгравшего одну из главных ролей в фильме «47 ронинов».

Присяжные признали режиссера виновным в декабре 2025 года по статьям о мошенничестве и отмывании денег. По версии прокуратуры, он незаконно получил от Netflix около 11 млн долларов на научно-фантастический сериал «Белая лошадь», который так и не был завершен. Следствие установило, что значительная часть средств ушла в криптовалюту и на роскошь, включая автомобили Rolls-Royce.

Как писала газета ВЗГЛЯД, голливудский актер Киану Ривз написал федеральному судье письмо с просьбой о снисхождении к Карлу Риншу, признанному в декабре 2025 года виновным в мошенничестве и отмывании 11 млн долларов, полученных от Netflix.

Ранее Netflix объявил о намерении приобрести киностудию Warner Bros за 82,7 млрд долларов.

В том же году американский онлайн-кинотеатр Netflix вел переговоры о покупке киностудий и стриминговой площадки HBO Max у Warner Bros Discovery.