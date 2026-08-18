18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Путин отметил роль буддистов в укреплении дружбы и доверия в Евразии
Наращивание контактов и укрепление партнерства между буддистами России и зарубежных стран станет основой для укрепления дружбы и доверия в Евразии, заявил президент Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Международного буддийского форума, передает РИА «Новости». Мероприятие посвящено теме диалога культур и будущему человечества.
«Являясь важной, неотъемлемой частью международного буддийского сообщества, российская сангха вносит весомый вклад в поддержание межнационального согласия, продвижение идеалов добра и справедливости», – говорится в послании главы государства.
Текст приветствия зачитал заместитель полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергей Грызыхин.
Российский лидер отметил активное развитие сотрудничества отечественной буддийской общины с зарубежными единоверцами. По словам президента, взаимодействие охватывает широкий спектр гуманистических и общечеловеческих вопросов, а также включает контакты с религиозными организациями и научными школами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также направил приветствие участникам проходящего в Туве Международного буддийского форума, передает ТАСС.
В своем обращении дипломат подчеркнул значимость этого события для развития гуманитарного диалога между странами.
«Отрадно, что на этот раз мероприятие проходит в Республике Тыва, самобытном российском регионе, в котором буддийская религия является не только неотъемлемой частью духовного и культурного наследия, но и глубоко вплетена в повседневную жизнь», – заявил глава ведомства.
Текст обращения зачитал специальный представитель министерства Михаил Мелех. Руководитель внешнеполитического ведомства выразил уверенность в конструктивном характере предстоящих дискуссий. Он также добавил, что проведение подобных встреч подтверждает уникальное культурное и религиозное многообразие страны.
Президент России Владимир Путин пообещал продолжить поддержку сторонников традиционных духовно-нравственных ценностей.