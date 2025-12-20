Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.2 комментария
Путин пообещал продолжить поддержку сторонников традиционных ценностей
Президент Владимир Путин, приветствуя участников второго Екатерининского форума в Москве, заявил, что в России продолжат поддерживать россиян и иностранцев, приверженных традиционным ценностям.
«Приветствую вас на втором международном Екатерининском форуме... сила и притягательность Русского мира всегда заключались в его открытости, уважении ко всем самобытным традициям и культурам. Сегодня мы видим, что такие подходы разделяют миллионы людей на всех континентах планеты», – отметил президент России, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия и дальше собирается «поддерживать наших соотечественников и иностранных граждан, сохраняющих приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства».
Также глава российского государства напомнил, что в повестке форума обозначен целый спектр тем, связанных с развитием международного гуманитарного сотрудничества, поддержкой иностранцев, желающих переехать в Россию.
Путин отметил, что форум пройдет на достойном уровне, а предложения и инициативы участников будут востребованы.
Екатерининский форум прошел в пятницу в Национальном центре «Россия».
На нем обсуждались актуальные вопросы развития России, привлекательность страны для переезда, и возможностей преодоления имеющихся трудностей.
Ранее в ходе передачи «Итоги года» президент Владимир Путин отметил, что в стране придается особое значение поддержке культур народов и укреплению национального единства в условиях спецоперации.