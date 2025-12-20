Путин пообещал продолжить поддержку сторонников традиционных ценностей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Приветствую вас на втором международном Екатерининском форуме... сила и притягательность Русского мира всегда заключались в его открытости, уважении ко всем самобытным традициям и культурам. Сегодня мы видим, что такие подходы разделяют миллионы людей на всех континентах планеты», – отметил президент России, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия и дальше собирается «поддерживать наших соотечественников и иностранных граждан, сохраняющих приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства».

Также глава российского государства напомнил, что в повестке форума обозначен целый спектр тем, связанных с развитием международного гуманитарного сотрудничества, поддержкой иностранцев, желающих переехать в Россию.

Путин отметил, что форум пройдет на достойном уровне, а предложения и инициативы участников будут востребованы.

Екатерининский форум прошел в пятницу в Национальном центре «Россия».

На нем обсуждались актуальные вопросы развития России, привлекательность страны для переезда, и возможностей преодоления имеющихся трудностей.

Ранее в ходе передачи «Итоги года» президент Владимир Путин отметил, что в стране придается особое значение поддержке культур народов и укреплению национального единства в условиях спецоперации.