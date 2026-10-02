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    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    Япония ввела санкции против российских компаний и 35 судов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    2 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 16:10 • Новости дня

    США решили разместить ракетный комплекс рядом с Тайванем

    Bloomberg: США запланировали перебросить противокорабельные ракеты к Тайваню

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты решили перебросить противокорабельный ракетный комплекс NMESIS на японский остров Йонагуни недалеко от Тайваня в рамках военных учений, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, американские военные намерены разместить ракетный комплекс на острове Йонагуни, который находится в 110 км от Тайваня, в ходе совместных учений «Острый меч» с 19 по 29 октября. Японские силы также могут развернуть на острове собственные зенитные и противокорабельные комплексы, а также системы радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    Дальность действия NMESIS составляет около 185 км, что позволяет поражать цели в районе Тайваня. В прошлом году США уже отрабатывали на Йонагуни переброску снабжения для имитации создания передовой базы на случай регионального кризиса.

    Представители МИД Китая ранее предупреждали, что планы Токио по постоянному размещению зенитных ракет на острове с 2030 года спровоцируют военную конфронтацию и усилят напряженность в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство обороны Китая осудило совместные военные учения Японии, США и Австралии.

    Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония начали морские маневры Freedom Edge.

    Летом Тайвань впервые вывел на учения американские танки Abrams.

    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году

    Путин объяснил опасность ИИ в армии на примере ложной ракетной тревоги 1983 года

    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Советский подполковник Станислав Петров в сентябре 1983 года распознал ложный сигнал о ракетном нападении и предотвратил ответный удар. Эту историю президент России Владимир Путин привел на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», говоря о рисках применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.

    Глава государства рассказал, как подполковник Петров получил ложный сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. Техника зафиксировала пуск пяти американских баллистических ракет, однако опытный офицер усомнился в ее показаниях и не стал запускать процедуру ответного удара, сообщает сайт президента России.

    «Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы. И оказался прав», – рассказал Путин.

    Президент предложил задуматься о том, какими могли быть последствия, если бы решение в такой ситуации принимала машина. «Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Это, по-моему, очень убедительный пример», – подчеркнул он.

    Путин отметил, что ИИ повышает эффективность средств ведения боевых действий, одновременно увеличивая разрушительность конфликтов. «Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за искусственного интеллекта. Он сравнил ядерное оружие с ружьем на стене. В понедельник профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ.

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    2 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Япония ввела санкции против российских компаний и 35 судов

    Tекст: Вера Басилая

    Япония ввела новый пакет санкций в отношении 33 компаний, девяти физических лиц из России, а также впервые – против 35 судов, которые могут быть связаны с Россией.

    Ограничительные меры затрагивают гендиректора «ВНИИР-Прогресс» Владислава Костина, замглавы Ростеха Дмитрия Леликова, топ-менеджера Ростеха Василия Бровко и еще шестерых человек. Среди компаний под санкции попали «Военторг», «ВНИИР-Прогресс», «Алабуга Девелопмент», «Алабуга Машинери», «Уралвагонзавод» и еще 28 организаций. Кроме того, в список включены четыре компании из Турции и ОАЭ, передает ТАСС.

    Впервые Токио ввел санкции против 35 судов, которые японские власти считают связанными с Россией.

    В сопроводительных документах указано, что меры приняты в связи с ситуацией на Украине. Газета «Иомиури» ранее связывала эти шаги с визитом президента Владимира Путина на Итуруп. Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал реакцию Японии необоснованным демаршем, подчеркнув, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России.

    Несмотря на позицию властей, опросы крупнейших японских СМИ показывают, что большинство японцев предпочитают диалог с Москвой, а не ужесточение санкций.

    Это первый пакет санкций, принятый при кабинете нынешнего премьер-министра Санаэ Такаити. Предыдущие меры вводились 12 сентября 2025 года при Сигэру Исибе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японская пресса сообщила о возможных новых санкциях против России.

    В сентябре Япония получила возможность обойти американские санкции в газовой сфере.

    Летом японский депутат Мунэо Судзуки намерен был призвать премьера Санаэ Такаити отменить антироссийские ограничения.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 04:11 • Новости дня
    Япония задумалась о введении новых санкций против России

    «Иомиури»: Япония изучает возможность введения новых санкций против России

    Япония задумалась о введении новых санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Японии рассматривают возможность введения очередного пакета санкций в отношении России, пишет газета «Иомиури».

    Ожидается, что новые санкции могут стать реакцией на недавнюю поездку президента России Владимира Путина на Итуруп. Также рассматривается возможность ужесточения экспортного контроля и расширения экспортных ограничений, пишет «Иомиури».

    В последний раз Япония вводила санкции против России в сентябре 2025 года при администрации премьер-министра Сигэру Исибы. При нынешнем премьере Санаэ Такаити такие меры не принимались, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России совершил рабочую поездку на Курильские острова.

    Такаити осудила визит российского лидера на Итуруп.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Токио абсолютно недопустимой.

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    2 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Доля бензиновых автомобилей на мировом рынке впервые упала ниже 50%

    Nikkei: Мировые продажи автомобилей на бензине сократились до 49%

    Доля бензиновых автомобилей на мировом рынке впервые упала ниже 50%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Японская деловая газета Nikkei сообщила, что в первой половине этого года продажи автомобилей с бензиновым двигателем составили менее половины от общего объема реализованных в мире машин.

    Снижение доли машин с двигателем внутреннего сгорания связано с резким подорожанием топлива на фоне кризиса в зоне Персидского залива, а также с ростом спроса на электромобили. За первые шесть месяцев было продано 20,25 млн автомобилей на бензине, что на 10% меньше показателей прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на статистику издания.

    Доля машин с бензиновым двигателем в общем объеме продаж сократилась на 4 процентных пункта и достигла 49%. Для сравнения, еще в 2021 году этот показатель находился на уровне 73%.

    При этом реализация электромобилей в мире за полгода увеличилась на 12% и составила почти 6,9 млн единиц. Наиболее быстрый отказ от бензиновых моделей зафиксирован в Китае, на который сейчас приходится половина мировых продаж электрокаров. Автомобили с гибридными установками также сохраняют прочные позиции на рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минпромторг сообщил о взрывном росте продаж электромобилей в России.

    В прошлом году корпорация Ford не исключила сокращения американского рынка электрокаров вдвое.

    В начале прошлого года продажи электромобилей Tesla в Европе резко упали.

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    1 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие

    Песков: У России нет планов применять ядерное оружие

    Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России нет планов по применению ядерного оружия, и призвал европейцев обуздать эмоции.

    Отвечая на вопрос зарубежных СМИ о том, думает ли Россия о применении ядерного оружия, представитель Кремля дал отрицательный ответ, передает ТАСС. «Это европейцы думают о применении Россией ядерного оружия», – подчеркнул Песков, добавив, что таким образом в Европе разгоняют истерию.

    Он также призвал европейские страны «обуздать эмоции и смотреть на вещи объективно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитрий Песков призвал европейских политиков обуздать антироссийскую истерику.

    В среду он напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда.

    Во вторник представитель Кремля заявил, что Россия не хотела бы выхода Ирана из ДНЯО.

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    1 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене
    Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в НЦ «Россия» предупредил об опасности применения ядерного оружия, процитировав известное высказывание о ружье на стене.

    Эскалация боевых действий и санкции применялись во многих конфликтах, но этот процесс никогда не бывает односторонним, заявил Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». Он предупредил, что на провоцирующие шаги одних следует ответ других, спираль закручивается, а разрушительные последствия растут.

    По словам президента, в основе эскалации лежат высокомерие и самоуверенность, которые ведут к краю пропасти. Это особенно опасно сегодня, когда ведущие державы обладают оружием, способным уничтожить все живое или довести Землю до катастрофического состояния.

    Путин задался вопросом, можно ли быть уверенным, что такое оружие никогда не будет применено, и дал отрицательный ответ. «Мы же знаем с вами известное высказывание: если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил, что технологии вывели на новый уровень угрозу всеобщего уничтожения.

    Глава государства назвал минимизацию рисков основной задачей на пути к многополярности.

    Он рассказал о влиянии технологий на биологическую сущность человека.

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    1 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в Ираке

    Tекст: Ольга Иванова

    Нидерланды вывели войска из Ирака после 12 лет участия в международной антитеррористической коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

    Нидерланды завершили участие в международной операции Inherent Resolve против террористической группировки «Исламское государство» в Ираке, передает ТАСС. Министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус сообщила, что миссия подошла к концу.

    «Операция Inherent Resolve в Ираке завершена. Более 6,3 тыс. нидерландских военнослужащих на протяжении последних 12 лет совместно с международными партнерами участвовали в вытеснении террористов ИГ в Ираке, зачастую в сложных условиях», – написала она в соцсетях.

    Страна присоединилась к антитеррористической кампании под руководством США в октябре 2014 года. Операция в Ираке прекращена, однако миссия продолжает свою деятельность в Сирии. Королевство также участвует в отдельной миссии НАТО по подготовке и консультированию иракских сил безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции.

    Американские военные завершили вывод войск с авиабазы в Эрбиле.

    Италия прекратила свое 12-летнее военное присутствие в этой стране.

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    1 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин заявил о соблюдении гуманитарных норм российскими военными

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные всегда соблюдают гуманитарные нормы и никогда первыми не атакуют гражданские объекты, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Профессионализм в военной сфере – это и соблюдение гуманитарных норм. Российские военные, например, всегда руководствовались незыблемостью этих норм. И, я хочу это подчеркнуть, никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что страну сознательно подвели к украинскому конфликту, и призвал международное сообщество совместно искать выход из сложившейся ситуации.

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    1 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Подлодка «Великие Луки» провела стрельбы в Балтийском море

    Экипаж подлодки «Великие Луки» провел торпедную стрельбу в Балтийском море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки» выполнил учебную торпедную стрельбу из подводного положения в рамках боевой подготовки в акватории Балтийского моря, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

    Субмарина совершила переход в морской полигон и после выполнения комплекса подготовительных упражнений погрузилась на заданную глубину, пишет РИА «Новости». Огонь велся по морским целям, имитирующим на безопасной дистанции боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота.

    Подводники также отработали тактику подводного маневрирования, уклонение от атак условного противника и плавание в различных режимах.

    Подводные лодки проекта 677 «Лада» предназначены для поражения кораблей противника, а также защиты военно-морских баз и побережья. Эти субмарины оснащаются крылатыми ракетами «Калибр», отличаются низким уровнем шума, развивают скорость более 20 узлов и могут погружаться на глубину свыше 300 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году подлодка «Великие Луки» помогла созданию атомных субмарин нового поколения.

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    1 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин выразил надежду на конструктивные отношения с Японией

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин выразил надежду на возобладание в Японии настроя на конструктивные взаимоотношения с Москвой в интересах обеих стран.

    «Надеемся, что и со стороны японского правящего класса, со стороны Японии будет такой же настрой на взаимную совместную работу в интересах обеих стран», – сказал глава государства на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    При этом Москва обеспокоена планами Токио по милитаризации. Российский лидер подчеркнул, что создание военно-политических блоков в регионе вызывает тревогу. Он добавил, что подходы России к Японии за последние два с половиной года остались неизменными, тогда как позиция Токио поменялась.

    Несмотря на трудности политического характера и недружественные шаги японского правительства, ряд крупных японских компаний продолжают работать в России. Власти поддерживают таких партнеров наравне со всеми, кто сохраняет сотрудничество с Россией, добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об изменении позиции Японии по мирному договору.

    Глава государства подчеркнул отсутствие военных угроз и претензий к Токио.

    В августе текущего года российский лидер впервые посетил курильский остров Итуруп.

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    1 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность Москвы к работе по ядерной программе Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы участвовать в решении проблемы иранской ядерной программы ради снижения напряженности.

    Россия готова к работе по иранскому ядерному вопросу, если это будет способствовать разрядке обстановки. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    «Что касается ядерной программы Ирана, то наша позиция тоже хорошо известна, здесь ничего секретного нет… Россия готова к работе по иранскому ядерному вопросу, если это будет разряжать обстановку», – заявил Путин.

    Глава государства отметил существенный вклад России в разрешение предыдущего кризиса и создание Совместного всеобъемлющего плана действий. Он напомнил о предложении Москвы вывезти обогащенный уран из Ирана на фоне обострения ситуации в начале года.

    По словам президента, первоначально это предложение поддержали Иран, США и Израиль. Однако позже Вашингтон ужесточил свою позицию.

    «Наше предложение, пожалуйста, до сих пор на столе. Если все-таки все участники этого процесса придут к выводу, что это хоть как-то будет разряжать обстановку, пожалуйста, мы готовы к этой работе», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подтвердил наличие постоянных контактов с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом по вопросу обогащенного урана.

    Днем ранее Путин предложил разбавлять этот материал для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ. В мае власти Ирана намеревались обсудить передачу своих запасов Москве после достижения прогресса в переговорах с США.

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    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин: Ядерные силы России на 98% являются современными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил техническое оснащение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), отметив их уникальное положение среди всех ядерных держав.

    «У нас Ракетные войска стратегического назначения чуть ли не 98% являются современными. Такого уровня современности (РВСН) ни у одной ядерной державы нет», – сказал президент в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России заявил о достижении доли современных вооружений в РВСН уровня 92%.

    Ранее подразделения РВСН и экипажи атомных подлодок выполнили задачи по подготовке к применению баллистического и гиперзвукового оружия.

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    2 октября 2026, 07:16 • Новости дня
    Мобильный комплекс охраны «Сигнал» 2.0 применили на запорожском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Модернизированный мобильный комплекс «Сигнал» 2.0 для оперативного развертывания систем охраны применяется на запорожском и волчанском направлениях спецоперации на Украине, заявил представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

    Комплекс оптимизирован для работы в полевых условиях и на объектах с повышенными требованиями к скрытности. Комплекс поставляется и для промышленных нужд, где требуется быстро установить контроль периметра территории, пишет ТАСС.

    По словам представителя предприятия, система использует пассивные инфракрасные извещатели. Нарушение фиксируется по температурному контрасту между человеком и фоном среды. Базовая дистанция обнаружения составляет два километра, а с дополнительной антенной она увеличивается до 10 км от контролируемой зоны.

    Комплекс разработали в 2023 году по запросу бойцов на запорожском направлении из-за активности диверсионно-разведывательных групп противника. За это время система прошла модернизацию: блок дежурного стал карманным, сохранив изначальный функционал и получив отключаемое звуковое, световое и вибрационное оповещение.

    Ранее в зоне спецоперации на Украине появились новые навигационные системы для беспилотников.

    Также несколько зарубежных стран заинтересовались новейшим российским беспилотником-разведчиком Supercam S180.

    Кроме того, в России начались испытания новых модульных FPV-дронов.

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    2 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Российский костюм «Древоч» получил защиту от тепловизоров

    Маскировочный костюм «Древоч» модернизировали для снижения заметности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская компания модернизировала маскировочный костюм «Древоч» на основе опыта применения в рамках СВО, усилив возможности снижения заметности в тепловизионном диапазоне, сообщили в компании Zavoz.pro.

    Российская компания Zavoz.pro усовершенствовала маскировочный костюм «Древоч», усилив его защиту от тепловизоров, передает ТАСС.

    «Древоч» появился около года назад как маскировочный костюм для подразделений, которым важно сохранять мобильность. В отличие от накидок и пончо, костюм состоит из куртки и брюк и рассчитан на активное передвижение. Его конструкция позволяет перемещаться по пересеченной местности и растительности, при этом мелкая ячейка сетки-основы снижает вероятность зацепов за снаряжение. Изделие было улучшено по итогам эксплуатации в спецоперации на основе многочисленных отзывов российских военнослужащих», – рассказали в организации.

    Одним из ключевых обновлений стало добавление экранирующего слоя из металлизированной ткани. Это решение упростит использование экипировки при низких температурах.

    Костюм и ранее сочетал несколько маскировочных свойств: 3D-текстура и камуфляж скрывают силуэт, а специальный материал снижает заметность для приборов ночного видения. За первый год разработчики поставили более тысячи экземпляров, а за последние три месяца – около 500 обновленных комплектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Zavoz.pro передала в зону спецоперации более 50 тыс. защищающих от тепловизоров пончо «Нафаня». Украинские операторы дронов ночью безуспешно искали российских солдат в подобной маскировочной экипировке. Форма отечественных военнослужащих постоянно модернизируется для выполнения специфических боевых задач.

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    2 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Роботов задействовали на учениях ОДКБ «Эшелон-2026»

    Робототехнические комплексы применили в ходе учений ОДКБ «Эшелон-2026»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения в ходе учений ОДКБ «Эшелон-2026» активно применяют наземные робототехнические комплексы (НРТК), сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

    Подразделения активно применяют наземные робототехнические комплексы (НРТК) в ходе учений ОДКБ «Эшелон-2026», передает РИА «Новости». Особое внимание уделяется организации эвакуации и ремонта поврежденной техники в условиях угрозы воздействия беспилотников противника.

    «Подразделения отрабатывают задачи по доставке материальных средств на линию боевого соприкосновения с использованием современных средств наземных робототехнических комплексов и БПЛА, эвакуацию раненых и поврежденной техники», – сообщили в объединенном пресс-центре учений.

    В одном из районов военнослужащие использовали НРТК «Богомол-7» для доставки грузов и эвакуации мотовездеходной техники. С учетом опыта спецоперации развертывание постов восстановления и ремонта осуществляется в заглубленных фортификационных сооружениях.

    На посту сварочных работ БМП-2 оборудуют дополнительной защитой от дронов. Также организовано восстановление орудий Д-30, ремонт мотоциклов, квадроциклов и обслуживание робототехнических комплексов, включая изготовление запчастей на 3D-принтерах. Защита района от беспилотников обеспечивается постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября на Чебаркульском полигоне стартовали масштабные маневры стран ОДКБ. Российские военнослужащие продемонстрировали коллегам по альянсу организацию тылового обеспечения с учетом опыта спецоперации. Штурмовые отряды союзных сил провели тренировку по нейтрализации вражеских группировок.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Школьники устроили хаос по всей Франции

    Не иначе как «мятежом» уже называют протесты, которые устроили по всей Франции школьники и студенты. Задержаны тысячи человек, от рук школьников пострадали сотни избитых и покалеченных полицейских. Чем так недовольны французские подростки и почему их действия фактически поставили в тупик руководство Франции? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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