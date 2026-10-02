Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Япония задумалась о введении новых санкций против России
«Иомиури»: Япония изучает возможность введения новых санкций против России
Власти Японии рассматривают возможность введения очередного пакета санкций в отношении России, пишет газета «Иомиури».
Ожидается, что новые санкции могут стать реакцией на недавнюю поездку президента России Владимира Путина на Итуруп. Также рассматривается возможность ужесточения экспортного контроля и расширения экспортных ограничений, пишет «Иомиури».
В последний раз Япония вводила санкции против России в сентябре 2025 года при администрации премьер-министра Сигэру Исибы. При нынешнем премьере Санаэ Такаити такие меры не принимались, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России совершил рабочую поездку на Курильские острова.
Такаити осудила визит российского лидера на Итуруп.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Токио абсолютно недопустимой.