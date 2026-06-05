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Путин выразил уверенность в полном освобождении территории ДНР
Российские войска уверенно продвигаются к полному освобождению Донбасса, при этом под контролем киевского режима остается менее 15% территории Донецкой народной республики, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Российский лидер отметил уверенное выполнение задач, передает ТАСС.
«А в Донецкой народной республике под контролем киевских властей осталось меньше 15% территорий. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся», – сказал президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава государства заявил о стопроцентном контроле российских войск над территорией Луганской народной республики.
В середине мая секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу оценил долю оккупированных украинской армией земель ДНР в 15 процентов.
В начале июня подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой народной республике.