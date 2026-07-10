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    10 июля 2026, 08:40 • Экономика

    Как Россия намерена насытить рынок топливом

    Как Россия намерена насытить рынок топливом
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Ситуация на топливном рынке временная, это очевидно, заявил президент Владимир Путин. Правительство отчиталось о мерах, которые должны улучшить ситуацию. Прозвучала идея создать в стране мини-НПЗ, по которым нанести удар сложнее, чем по крупному заводу. Какие меры будут самыми эффективными и как быстро они сработают?

    Нынешние сложности на топливном рынке носят временный характер – это совершенно очевидные вещи, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент связал происходящее в том числе с попытками сорвать сезон отпусков россиян.

    Какие меры помогут улучшить ситуацию на топливном рынке? Еще с 2 апреля правительство ввело запрет на экспорт бензина, а с 8 июля – и на экспорт дизельного топлива. Кроме того, были введены законодательные изменения, чтобы нефтяные компании были заинтересованы импортировать топливо для внутреннего потребителя без повышения цен внутри страны.

    «Увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива. Сократили сроки текущих ремонтов НПЗ. Плановые ремонты перенесли на более поздний срок, ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина и задействовали потенциал средних, малых нефтеперерабатывающих заводов», – доложил президенту вице-премьер Александр Новак.

    В рамках совещания губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил создать по всей стране широкую сеть небольших нефтеперерабатывающих заводов. Он пояснил, что крупные НПЗ в условиях регулярных ударов становятся слишком уязвимыми, тогда как по мини-заводам попасть сложнее. Президент предложил рассмотреть эту идею привлечения малого и среднего предпринимательства в переработку нефти.

    Все уже принятые меры, конечно, должны постепенно принести пользу. А вот идея строительства мини-НПЗ в стране вызвала дискуссию.

    Главный минус в том, что строительство даже мини-НПЗ требует долгого времени – не менее полутора-двух лет, говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам». Тогда как России нужен бензин прямо сейчас. «Без атак на НПЗ российский топливный рынок абсолютно устойчив. Это значит, что предложение строить мини-НПЗ имеет какой-то смысл только в сценарии наличия угроз для НПЗ на горизонте двух лет и позже», – считает эксперт.

    «За несколько недель и даже пару месяцев большую сеть мини-НПЗ не создашь, так как строительство только одного мини-НПЗ потребует, по нашим предположениям, минимум полгода, и то, если уже есть готовые блочно-модульные проекты, если нет – то примерно год, а большую сеть маленьких НПЗ по всей России с нуля придется создавать в течение минимум трех-пяти лет»,

    – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.

    Проблемой может стать финансирование такого масштабного проекта. «По нашим прогнозам, такая сеть мини-НПЗ мощностью до 1 млн тонн в год в масштабах всей России могла бы стоить не менее 150-300 млрд рублей, исходя из средней стоимости строительства одного такого мини-завода в 3-6 млрд рублей. При том что ключевая ставка ЦБ РФ все еще высокая, а банковские кредиты дорогие, с большой вероятностью основное финансирование придется привлекать самому государству. Не исключен выпуск специального облигационного займа», – рассуждает Мильчакова.

    Однако в целом она приветствует идею построить больше мини-НПЗ. Эксперт опирается на опыт развивающихся стран G7 и G20, которые делают ставку на большое число небольших НПЗ, чтобы своевременно обеспечить нефтепродуктами конкретные города и регионы. «В России с ее огромной территорией наличие мини-НПЗ в каждом регионе или хотя бы по одному НПЗ на несколько расположенных рядом субъектов РФ могло бы решить проблему внутренней логистики, например, «северного завоза», и помочь снизить цены, а также могло бы помочь в демонополизации отдельных региональных рынков», – считает Мильчакова. И большую сеть небольших нефтеперерабатывающих заводов вывести из строя сложнее, чем один огромный завод, добавляет она.

    Запрет на экспорт бензина действует с 2 апреля, а 8 июля был введен запрет и на экспорт дизеля. «По дизелю запрет на экспорт является достаточной мерой для нормализации ситуации, так как даже в текущих условиях РФ производит заметно больше дизеля, чем потребляет. Обратим внимание, что запрет введен только до конца июля. Это значит, что насыщение внутреннего рынка дизелем произойдет в течение нескольких недель», – говорит Кауфман.

    А вот для мирового рынка новости неприятные, так как Россия занимала второе место в мире по экспорту дизельного топлива после США. По данным Vortexa, на ее долю приходилось около 11% мировых поставок. Неудивительно, что эмбарго на экспорт привел к росту мировых цен на дизель до многолетних максимумов.

    «Россия является крупным экспортером дизеля – в нормальной ситуации страна экспортирует порядка 800 тыс. баррелей в сутки, хотя в последнее время этот показатель снизился почти вдвое из-за снижения объемов переработки. Это значительный объем для мирового рынка, уход которого почувствуют все импортеры. При этом больше всего, конечно, пострадают импортеры именно российского дизеля – Бразилия, Турция, ряд африканских стран», – говорит Кауфман.

    С бензином ситуация сложнее, поэтому запрет на его экспорт действует еще с апреля. Однако сейчас производство бензина снизилось больше, чем объемы, которые Россия ранее экспортировала, отмечает эксперт. По его оценке, без учета импорта дефицит составляет 10-25 тыс. тонн в сутки.

    «Улучшение ситуации по бензину будет зависеть от сроков нормализации работы НПЗ. Текущие меры преимущественно являются временными решениями – вряд ли всерьез планируется сделать Россию постоянным импортером нефтепродуктов. Источниками импорта сейчас являются Белоруссия и Индия. Возможно, будут подключаться другие страны бывшего СССР и Китай. При этом мировой рынок бензина еще не восстановился от эффекта конфликта на Ближнем Востоке, что осложняет импорт», – говорит Кауфман.

    Чтобы импорт топлива заработал, пришлось поменять законодательство. Государство распространило на импортный бензин выплаты по демпферу. То есть государство создало для нефтяных компаний такие условия, чтобы им было выгодно импортировать бензин из дальнего зарубежья. Цены на внешних рынках выше, чем в России, поэтому компаниям невыгодно покупать дорого по рыночным ценам бензин в Индии, а внутри России продавать по тем низким ценам, которые хочет видеть государство. Поэтому государство возвращает эту разницу между внешней ценой и внутренней ценой из бюджета», – поясняет Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

    Ранее такой механизм демпфера применялся для НПЗ, чтобы компаниям было все равно куда отправлять произведенный на заводе бензин – на внутренний рынок или на внешний, разницу покрывали из бюджета через возврат налогов.

    «Две меры, которые должны помочь стабилизировать рынок в июле и августе – это импорт топлива из дальнего зарубежья плюс снижение требований к качеству топлива»,

    – считает Юшков. Некоторое облегчение ситуации также может дать снижение спроса в рамках рыночных механизмов – не все покупатели готовы покупать бензин по повышенным ценам или стоять за ним в очереди, добавляет Кауфман.

    «С сентября в России начнется снижение объемов потребления по естественным причинам. Мы всегда зимой потребляем меньше бензина, чем летом. Поэтому осенью можно будет отказаться от ряда мер и даже от импорта топлива. Но когда именно, сказать сложно, потому что мы не знаем какими темпами будет сокращаться объем потребления. Тем не менее осенью ситуация будет, конечно, полегче при условии, что у нас сохранится хотя бы нынешний объем производства топлива. А для этого нужно обеспечить безопасность работающих нефтеперерабатывающих заводов», – заключает Игорь Юшков.

    При условии отсутствия новых атак на НПЗ большинство пострадавших заводов можно отремонтировать в срок от пары недель до пары месяцев, говорит Кауфман.

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    Ситуация на топливном рынке временная, это очевидно, заявил президент Владимир Путин. Правительство отчиталось о мерах, которые должны улучшить ситуацию. Прозвучала идея создать в стране мини-НПЗ, по которым нанести удар сложнее, чем по крупному заводу. Какие меры будут самыми эффективными и как быстро они сработают? Подробности

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