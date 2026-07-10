Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до 25 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве выросло до 25 человек

Tекст: Мария Иванова

На Нижегородской улице в Москве столкнулись пассажирский автобус и автомобиль «Газель», число пострадавших увеличилось до 25 человек, передает ТАСС.

«Предварительно, в результате ДТП пострадали 25 человек. Состояние уточняется», – сообщили в оперативных службах.

После столкновения автобус врезался в рекламный щит, в результате чего его водителя зажало в кабине. По данным оперативных служб, для освобождения водителя спасателям пришлось использовать болгарку и спецтехнику.

Информация о характере травм пострадавших и их состоянии уточняется, данные продолжают поступать в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на Нижегородской улице в Москве при столкновении автобуса с автомобилем «Газель» и ударе о рекламный щит пострадали 14 человек.

Ранее на Каспийской улице в Москве при столкновении двух автобусов девять человек получили травмы, включая двоих детей.