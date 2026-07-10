Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.0 комментариев
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до 25 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве выросло до 25 человек
В крупном ДТП с автобусом на Нижегородской улице в Москве травмы получили 25 человек, а водителя пассажирского автобуса зажало в кабине.
На Нижегородской улице в Москве столкнулись пассажирский автобус и автомобиль «Газель», число пострадавших увеличилось до 25 человек, передает ТАСС.
«Предварительно, в результате ДТП пострадали 25 человек. Состояние уточняется», – сообщили в оперативных службах.
После столкновения автобус врезался в рекламный щит, в результате чего его водителя зажало в кабине. По данным оперативных служб, для освобождения водителя спасателям пришлось использовать болгарку и спецтехнику.
Информация о характере травм пострадавших и их состоянии уточняется, данные продолжают поступать в экстренные службы.
Ранее сообщалось, что на Нижегородской улице в Москве при столкновении автобуса с автомобилем «Газель» и ударе о рекламный щит пострадали 14 человек.
Ранее на Каспийской улице в Москве при столкновении двух автобусов девять человек получили травмы, включая двоих детей.