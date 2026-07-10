В ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве пострадали 14 человек

На Нижегородской улице в Москве в ДТП с автобусом пострадали 14 человек

Tекст: Мария Иванова

О росте числа пострадавших в аварии с участием автобуса и автомобиля «Газель» на Нижегородской улице в Москве сообщили оперативные службы, передает ТАСС. По последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 14 человек.

Собеседник агентства уточнил, что среди пострадавших оказался водитель автобуса. «Предварительно, пострадали 14 человек, в том числе водитель автобуса», – сообщил представитель оперативных служб.

По его словам, после столкновения с «Газелью» автобус врезался в рекламный щит. Он добавил, что состояние всех пострадавших в данный момент устанавливается, подробная информация о степени полученных травм пока не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года на Ленинградском шоссе в Москве при столкновении маршрутного такси «Газель» и автобуса пострадали шесть человек.

В феврале 2026 года в Подмосковье при лобовом столкновении грузовика с маршрутным автобусом «Газель» на маршруте Михнево – Малино семь человек получили травмы разной степени тяжести.