Утонувшие в Уссурийске девушки отмечали совершеннолетие

Tекст: Мария Иванова

Две девушки, погибшие в искусственном водоеме парка отдыха в Уссурийске, отмечали день рождения одной из них, передает ТАСС.

«Девушки были на базе, отдыхали, справляли день рождения. Там были две сестры и их подруга. Они отмечали совершеннолетие одной из сестер», – сообщил собеседник агентства.

По данным источника, младшей из погибших исполнялось 18 лет, старшей сестре – 21 год. При этом в соответствии с российским законодательством совершеннолетие наступает не в день праздника, а с первой минуты следующих суток, поэтому официально девушка 2008 года рождения считается несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что 9 июля на территории парка отдыха и спорта «Радужный» в искусственном водоеме обнаружили тела девушек 2008 и 2005 годов рождения с признаками утопления. Девушку 2006 года рождения, которая отдыхала вместе с ними, удалось спасти. По факту гибели возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, накануне спасатели нашли тела пропавших на сплаве в Иркутской области.

В тот же день в Якутии на реке Алдан произошло крушение моторной лодки, в результате которого четверо из пяти находившихся на борту пассажиров пропали без вести.