  • Новость часаАрмия России нанесла удары по военным объектам Украины
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    Пожар на Ильском НПЗ потушили
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    Москва обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы
    Захарова оценила основанную на русофобии дружбу Польши и Украины
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

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    10 июля 2026, 10:15 • Новости дня

    Ученые переписали математические основы термодинамики

    New Scientist: Физики пересмотрели математические основы термодинамики

    Tекст: Мария Иванова

    Для укрепления фундамента классической термодинамики исследователи применили калибровочную теорию, которая позволяет геометрически описать скрытые свойства тепла и энергии.

    Физики решили переосмыслить математический фундамент термодинамики с помощью концепций квантовой теории поля, пишет New Scientist.

    Брайан Робертс из Лондонской школы экономики и политических наук предложил использовать калибровочную теорию, которая обычно применяется для описания ненаблюдаемых свойств объектов.

    Ученый считает, что термодинамика имеет два уровня: доступный, из которого можно извлечь работу, и скрытый, представляющий собой тепло. «Есть как бы два уровня термодинамики. Есть доступный уровень, вещи, из которых можно извлечь работу, потому что вы можете как бы схватиться за них и перемещать – как поршень, который входит и выходит из двигателя», – отметил Робертс. Тепло, по его мнению, является скрытым вкладом в энергию.

    Новый подход позволяет определить температуру и энтропию через геометрические проекции, что упрощает их применение к различным системам, включая черные дыры. Предварительные эксперименты с молекулярными соединениями уже указывают на возможность существования термодинамического аналога эффекта Ааронова-Бома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее физики пересмотрели классические законы протекания тока из-за необычного сопротивления в странных металлах.

    В феврале российские ученые открыли новые обобщенные системы для моделирования сложных динамических эффектов из математической физики.

    В январе математик Иван Ремизов вывел универсальную формулу для аналитического решения нерешаемых почти двести лет дифференциальных уравнений.

    9 июля 2026, 16:32 • Новости дня
    Поддубный: «Единая Россия» выступает за умное применение законов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В партии «Единая Россия» считают, что применение законов должно основываться на здравом смысле и не приводить к необоснованным ограничениям прав граждан. Об этом заявил Герой России, представитель первой пятерки федерального списка кандидатов партии на выборы в Госдуму Евгений Поддубный, комментируя предложения, поступающие при подготовке обновленной народной программы.

    По словам Поддубного, в ходе обсуждения документа в партию поступают обращения, связанные с неоднозначной практикой применения отдельных норм законодательства. Он отметил, что граждане сообщают о случаях, когда меры воздействия оказываются несоразмерными последствиям нарушений, а некоторые инициативы затрагивают вопросы собственности, частной жизни и привычного уклада, сообщает ТАСС.

    «Закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы», – подчеркнул Поддубный.

    В качестве примера он привел обсуждаемую инициативу, предусматривающую возможность размещения объектов связи на частных земельных участках по принципу «молчаливого согласия». По мнению представителя партии, развитие телекоммуникационной инфраструктуры остается важной задачей, однако оно не должно осуществляться за счет ущемления прав владельцев недвижимости. Он подчеркнул, что любые работы на частной территории допустимы только после получения согласия собственника.

    Еще одной темой, на которую обратил внимание Поддубный, стало применение законодательства о запрете пропаганды наркотиков. По его словам, в некоторых случаях исполнение требований приводит к чрезмерным ограничениям, когда изменения затрагивают классические произведения литературы и кинематографа.

    «Борьба с наркотиками должна быть бескомпромиссной. Но под нее не должны попадать добросовестные граждане», – заявил он.

    Поддубный также отметил, что подход партии к правоприменительной практике остается неизменным. По его словам, при реализации законодательства необходимо руководствоваться здравым смыслом, отдавая приоритет разъяснению требований и предупреждению нарушений, а не немедленному применению санкций.

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    9 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    В Краснодаре арестовали агента СБУ по делу о теракте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Агент СБУ, задержанный в Краснодаре, получил арест на два месяца после раскрытия плана убийства высокопоставленного российского военного с помощью дрона.

    Задержанного агента СБУ в Краснодаре заключили под стражу на два месяца по делу о подготовке теракта, передает РИА «Новости».

    «Задержанный заключен под стражу на два месяца», – сообщил собеседник агентства в УФСБ по Краснодарскому краю.

    По данным ФСБ, фигуранта на Украине обучили стрельбе и обращению со взрывчатыми устройствами. В Москве он арендовал квартиру и установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за местом проживания высокопоставленного военного Минобороны России. По замыслу украинских спецслужб, военнослужащего планировали убить ударом дрона с самодельной бомбой в момент входа в дом.

    ФСБ ранее заявила, что была сорвана попытка украинских спецслужб при участии западных кураторов провести масштабные диверсионно-террористические акции с применением беспилотников по военной инфраструктуре, одному из ведущих предприятий ВПК и в отношении российских военнослужащих. В Краснодаре задержали гражданина России, готовившего теракт в Москве по заданию СБУ.

    Установлено, что в 2002 году он был осужден в России за кражу и разбой, отбыл наказание и уехал на Украину. Там его, по данным ФСБ, завербовали под угрозой уголовного преследования супруги, провели стрелковую и взрывную подготовку и направили в Россию через Кишинев и Ереван. На опубликованном ФСБ видео задержанный рассказал, что куратор требовал использовать «дрон, который невозможно заглушить» и обещал дополнительную подготовку с участием иностранных специалистов.

    В отношении фигуранта следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «в» части 3 статьи 205 УК РФ о покушении на террористический акт. Задержанный дает признательные показания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержанный в Краснодаре агент Киева признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке теракта против российского военного.

    Служба безопасности Украины угрозами уголовного преследования жены заставила россиянина пройти подготовку для покушения на военного в Москве.

    Украинская служба безопасности планировала убить российского высокопоставленного военного в Москве с помощью дрона с самодельной бомбой.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    9 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские активисты начали устраивать украинцам проверки «на Бандеру» – первый такой инцидент произошел в Познани.

    Как сообщает польский телеканал TVP World, трое мужчин пришли в офис украинской организации, где стали расспрашивать находившихся там украинцев об их отношении к Степану Бандере и Роману Шухевичу. Кроме того, они обвиняли Украину во враждебности и снимали происходящее на видео.

    После произошедшего польская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о клевете и унижении достоинства.

    Глава МВД Польши заявил, что власти не намерены допускать проявлений ненависти. По его словам, полиция продолжит жестко реагировать на подобные инциденты.

    Ранее украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни расклеили в Польше плакаты с портретами Степана Бандеры. Вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак также  сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал курс Киева на героизацию главы ОУН (организация признана экстремистской и запрещена в России) угрозой для европейских перспектив страны.

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    9 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    @ Natache,URA.Ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела комика Семена Слепакова (признан иноагентом в России).

    «Завершено расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова. Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, артист дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Находясь за рубежом, он продолжал публиковать материалы в социальных сетях без соответствующей маркировки.

    В Следственном комитете добавили, что Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск. Статус иностранного агента был присвоен артисту в апреле 2023 года.

    В апреле правоохранительные органы возбудили против артиста уголовное дело из-за отсутствия специальной маркировки в соцсетях.

    Позже Следственный комитет России попросил суд о заочном аресте фигуранта. Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения.

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    9 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения России планирует закрепить на официальном уровне требование применять анестезию во время болезненных процедур в стоматологических кабинетах.

    Минздрав планирует сделать обезболивание у стоматолога обязательным. Ведомство подготовило соответствующий документ, предусматривающий новые правила оказания медицинской помощи, передает РИА «Новости».

    Согласно инициативе, любые манипуляции, способные вызвать у пациента дискомфорт, должны в обязательном порядке сопровождаться анестезией. Первичная помощь взрослым при заболеваниях полости рта будет оказываться амбулаторно.

    Кроме того, регламент обязывает врачей проявлять онкологическую настороженность. Если во время приема специалист обнаружит подозрительные симптомы, он направит больного на консультацию к профильному онкологу.

    Лечение сочетанных и комбинированных травм челюстно-лицевой области также претерпит изменения. В таких сложных случаях стоматологи станут работать совместно с врачами других специальностей для оказания комплексной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту комы ребенка после стоматологического наркоза.

    Ранее родственник губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа скончался на приеме у дантиста в результате введения препарата. А до этого сотрудники прокуратуры обнаружили просроченные лекарства в красноярской клинике после смерти семилетнего пациента.

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    9 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство систем Patriot

    Песков: США вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий Киеву

    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство систем Patriot
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп объявил об этом шаге в ходе встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Что касается Patriot, то да, это очевидный факт: Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Владимир Путин», – подчеркнул представитель Кремля.

    Накануне Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Месяцем ранее американский лидер пообещал рассмотреть соответствующую просьбу украинских властей.

    В свою очередь Песков напомнил о непрекращающихся поставках американского оружия на Украину.

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    9 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    ВС России ликвидировали командира вторгшихся в Курскую область «Ястребов»

    ВС России уничтожили командира батальона украинских беспилотников «Ястребы»

    ВС России ликвидировали командира вторгшихся в Курскую область «Ястребов»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне спецоперации уничтожены командир батальона украинской бригады беспилотников, а также офицер пограничной комендатуры быстрого реагирования.

    Российские военнослужащие ликвидировали командира батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем, а также офицера пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал», передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «В Запорожской области ликвидирован командир батальона 411 ОБрБпС «Ястребы» майор Томашевский Виктор, уроженец Киева. <…> В Колодезном (Харьковская область) ГВ «Север» ликвидирован начальник связи ПКБР «Шквал» 7-го пограничного отряда (Закарпатская область) старший лейтенант Кулич Михаил Викторович», – рассказал собеседник агентства.

    Представители силовых структур также отметили, что подразделение «Ястребы» участвовало во вторжении в Курскую область и терроризировало мирное население приграничных районов с помощью дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили крупную группу операторов беспилотников бригады ВСУ «Ахилес» в Запорожской области.

    Ранее пленный украинский солдат рассказал о ненависти населения к штурмовому полку «Шквал» из-за высоких потерь. А в феврале удары российских дронов поразили места дислокации операторов БПЛА этого элитного подразделения.

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    10 июля 2026, 07:28 • Новости дня
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракетные системы С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива, сообщила турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Турецкое руководство реализовало зенитные ракетные системы С-400 третьей стороне, передает ТАСС. Покупателем выступило одно из государств Персидского залива – предположительно, Катар или Объединенные Арабские Эмираты.

    Обозреватель газеты Hurriyet Абдюлькадир Сельви отметил скорое завершение сделки. «По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране», – написал журналист. Он уточнил, что официальное заявление ожидается в ближайшее время, а последние технические проблемы устранены накануне.

    Ранее пресса сообщала о попытках Анкары найти юридическую формулу для обхода американских санкций. Это необходимо для возвращения к совместному производству истребителей F-35. Президент Тайип Эрдоган обсуждал данный вопрос с Дональдом Трампом на недавнем саммите НАТО.

    Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов стоимостью 2,5 млрд долларов был подписан в 2017 году. После получения техники Вашингтон исключил турецкую сторону из авиационной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Анкары продать российские зенитные системы третьей стране ради получения истребителей F-35.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую передачу турецкой стороне современных боевых самолетов.

    Накануне источник в правительстве Турции назвал недостоверными сообщения о планах отправки комплексов в государства Персидского залива.

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    9 июля 2026, 15:57 • Новости дня
    Спецслужбы сообщили о судьбе собаки корги агентки СБУ
    Спецслужбы сообщили о судьбе собаки корги агентки СБУ
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рыжая корги, с которой задержали агентку СБУ, не попала в приют и переехала к новым заботливым хозяевам.

    Судьба собаки, оказавшейся в центре громкой спецоперации, прояснилась, пишет «Комсомольская правда». Российские спецслужбы ранее сорвали планы Киева и предотвратили покушение на высокопоставленного военнослужащего Минобороны. Тогда была задержана 25-летняя агент СБУ, несколько месяцев следившая за военным.

    На кадрах задержания рядом с девушкой была рыжая корги, растерянно бегущая рядом и оглядывающаяся на хозяйку и сотрудников спецслужб.

    История собаки вызвала бурную реакцию в соцсетях: пользователи признались, что им жаль пса, и многие выразили готовность приютить корги. После этих обсуждений корреспондент издания обратилась к спецслужбам за разъяснением.

    «Для собачки мы нашли новый дом и надежных хороших хозяев. В приют ее никто сдавать не будет, успокойте читателей», – сообщили сотрудники спецслужбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ сорвала серию терактов киевского режима в России. Задержанная в Москве россиянка по заданию украинских спецслужб арендовала квартиру на Новом Арбате и наблюдала за высокопоставленным офицером Минобороны.

    Другой агент Киева после подготовки на Украине прибыл в Россию и готовил теракт с использованием дрона против российского военного.

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    9 июля 2026, 18:13 • Новости дня
    Набравший 300 баллов школьник раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ без репетиторов
    Набравший 300 баллов школьник раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ без репетиторов
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьник из Санкт-Петербурга Александр Славик сдал ЕГЭ на 100 баллов сразу по трем предметам. При этом готовился к экзаменам он самостоятельно. О том, как сдать ЕГЭ на максимальный балл без репетиторов, выпускник рассказал газете ВЗГЛЯД.

    «В 10-м классе я перевелся в президентский физико-математический лицей № 239, ведь понимал, что там готовят сильных учеников. Обучение было совсем непростым: с нас много требовали, много нагружали, но в конце концов эти усилия оправдали себя», – рассказывает Славик.

    Из непрофильных дисциплин сложнее всего Александру давалась литература. Он объяснил это особенностями обучения в своей школе: наряду с сильной технической подготовкой здесь большое внимание уделяют и гуманитарным предметам. Поэтому литература стала для него второй по сложности дисциплиной после физики.

    Славик набрал 100 баллов на ЕГЭ сразу по трем предметам – русскому языку, математике и физике. «Профильные предметы, особенно, как я уже сказал, физика, давались совсем не просто. Но тот объем знаний, который я получил благодаря мощной программе и усердию учителей, с запасом закрыл все «егэшные» потребности», – делится собеседник.

    Он рассказал, что занимался исключительно самоподготовкой, без репетиторов. Причем решать варианты заданий прошлых лет он начал только непосредственно перед экзаменами: к этому он приступил примерно за неделю до сдачи ЕГЭ, чтобы систематизировать знания, повторить материал и проверить свои силы.

    По его словам, для успешной сдачи Единого государственного экзамена важно иметь прочную теоретическую базу. Однако если выпускник не ставит перед собой цель получить высокие баллы от 90 и выше, то достаточно просто «набить руку», решив большое количество экзаменационных заданий .

    «Сейчас я планирую поступать в МФТИ, надеюсь пройти на ФПМИ (Физтех-школа прикладной математики и информатики) или ВШПИ (Высшая школа программной инженерии). Если не выйдет, то в ВШЭ (Высшую школу экономики) тоже на ИТ-специальность. Свою жизнь очень хотелось бы связать с точными науками, возможно с исследованиями или с информационной разработкой. Точно с профессией я еще не определился», – раскрыл свои планы на ближайшее будущее выпускник.

    Ранее сдавший ЕГЭ по математике на 99 баллов московский школьник Александр Щаницын из школы № 57 решил пойти на пересдачу. Он считает, что готов на 100 баллов и в прошлый раз допустил неточность. В будущем он планирует изучать общую и прикладную физику в МФТИ.

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    9 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot

    TWZ: Украина не сможет быстро наладить производство ракет Patriot

    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Обещанная Вашингтоном лицензия на выпуск зенитных перехватчиков не принесет Киеву быстрой пользы, так как создание одной ракеты занимает больше двух лет, отмечают СМИ.

    Трамп на саммите НАТО в Анкаре предложил Владимиру Зеленскому лицензию на производство ракет Patriot, передает The War Zone. «Это довольно круто. Таким образом, вы не можете жаловаться, что мы не даем их достаточно. Я сказал: «Делайте их сами», – заявил американский лидер.

    Однако издание отмечает, что реализация этого плана займет много месяцев. Производство сталкивается с серьезными ограничениями: для ракеты требуется 24 месяца, а для твердотопливного двигателя – 30 месяцев.

    Основная проблема заключается в нехватке ключевых компонентов, таких как активные радиолокационные головки самонаведения, производимые компанией Boeing.

    Кроме того, Украина должна обеспечить безопасность производственных мощностей, которые могут стать целью российских ударов. По данным украинской разведки, Россия планирует поставить до 700 баллистических ракет «Искандер» в 2026 году.

    Эксперты подчеркивают, что объемы производства ракет в России значительно превышают текущие возможности выпуска высокотехнологичных перехватчиков Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Bloomberg предупредило о необходимости долгих лет для организации выпуска таких перехватчиков.

    Издание Responsible Statecraft назвало подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

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    9 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Мирошник цитатой из «12 стульев» высмеял оружейные подарки Эрдогана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский дипломат Родион Мирошник с иронией отреагировал на необычные подарки турецкого лидера европейским политикам, вспомнив известную фразу из романа «12 стульев».

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил лидерам стран Евросоюза пистолеты.

    «Придется отстреливаться… Я дам вам парабеллум», – написал Мирошник, процитировав знаменитый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

    Дипломат также задался вопросом о скрытом смысле такого жеста. Он иронично предположил, что раздача револьверов лидерам государств НАТО может быть своеобразным способом турецкого лидера завершить глобальные конфликты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил европейским политикам боевые пистолеты после саммита НАТО в Анкаре.

    Перед началом этого мероприятия Кремль пообещал внимательно отслеживать поступающую из Турции информацию.

    В прошлом году премьер-министр Польши Дональд Туск оказался под угрозой тюремного заключения из-за незадекларированного дорогого подарка от турецкого лидера.

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    9 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    Захарова после ареста сотрудника RT призвала Лондон задержать Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила недоумение отсутствием санкций против украинского лидера на фоне задержания британскими властями сотрудника телеканала RT по подозрению в терроризме.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на действия британских властей в личном Telegram-канале. Она обратила внимание на двойные стандарты правосудия.

    «Продюсера RT Джеймса Скотта задержали в Британии по подозрению в терроризме, – написала дипломат. – Что же в Британии Зеленского ни разу не задержали – он и не скрывает, что отдает приказы наносить удары по социальным объектам и людям, а его неонацистские головорезы похищают, пытают и убивают пленных как военных, так и гражданских?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Захарова обвинила Владимира Зеленского в полном равнодушии к собственным гражданам. Несколькими днями ранее дипломат заявила о террористической сущности киевского режима.

    Между тем посол России в Британии Андрей Келин отметил усиление ощущения безнаказанности украинского лидера из-за постоянной поддержки Лондона.

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    9 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что при дальнейшем обострении конфликта спецоперация затянется, а на Украине появится более широкая буферная зона безопасности.

    Он заявил журналистам: «Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени – мы не можем точно сказать в какой – но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону», передают РИА «Новости».

    Отвечая на отдельный вопрос о позиции Вашингтона, Песков затронул заявления представителей США по украинскому направлению. По его словам, в Кремле не считают, что эти заявления означали возвращение США к курсу на эскалацию. Пресс-секретарь подчеркнул, что такой оценки происходящего в Москве сейчас не разделяют.

    Ранее Песков назвал заблуждением ставку США на мир через эскалацию.

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    9 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Россия передала в ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
    Россия передала в ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
    @ Martin Bertrand/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва передала Организации по запрещению химического оружия новые сведения о нарушениях Киевом международных обязательств, включая использование токсичных веществ.

    Российская сторона передала исполнительному совету ОЗХО новую информацию о нарушениях украинскими властями Конвенции о запрещении химического оружия, передает РИА «Новости». Постпред России при организации Владимир Тарабрин отметил, что Москва ждет реакции на эти факты.

    «Накануне текущей сессии Российская Федерация представила Исполнительному совету очередную порцию информации о нарушениях Украиной своих обязательств по КЗХО», – сообщил дипломат в ходе 112-й сессии исполнительного совета ОЗХО, которая проходит в Гааге с 7 по 10 июля.

    Согласно представленным данным, украинские войска 6 января и 17 апреля 2026 года применяли в ДНР боеприпасы с хлорпикрином. Это вещество относится к отравляющим. Также Россия проинформировала о минировании и подрыве украинскими формированиями резервуаров с аммиаком, серной, соляной и азотной кислотами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин предупредил о готовности киевского режима к провокациям с отравляющими веществами.

    Весной спецслужбы обнаружили на освобожденных территориях ДНР тайники с химическим и бактериологическим оружием.

    Москва регулярно фиксирует случаи применения украинской стороной запрещенных токсичных средств.

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