Российский ученый вывел формулу для нерешаемых 190 лет уравнений математики

Российский ученый Ремизов вывел формулу для нерешеных 190 лет уравнений

Tекст: Вера Басилая

Российский математик Иван Ремизов вывел универсальную формулу для аналитического решения дифференциальных уравнений, передает ТАСС.

Эти задачи считались нерешаемыми с 1834 года, когда Жозеф Лиувилль доказал невозможность выразить их решения через коэффициенты и элементарные функции.

По словам Ремизова, его теорема позволяет разбить сложный процесс на множество маленьких простых кадров, что дает возможность описывать поведение системы пошагово.

«Проще говоря, вместо того, чтобы гадать, как выглядит картина, теорема позволяет восстановить облик, быстро прокручивая «киноленту ее создания», – заявил ученый.

Метод заключается в построении приближенных решений для каждого шага процесса и дальнейшем соединении этих шагов в единый точный график. При применении преобразования Лапласа уравнение переводится на язык обычных алгебраических вычислений, что существенно ускоряет получение результата.

Открытие может преобразить вычисления в фундаментальной физике, экономике и других областях, где используются сложные дифференциальные уравнения, а также откроет новые возможности для поиска и изучения неизвестных функций.

