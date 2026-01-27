Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.2 комментария
Алиханов заявил о важности редкоземов для новых технологий
Производство лантана, церия и других редкоземельных металлов позволит снизить зависимость от импорта и поддержать развитие энергетики, транспортного машиностроения и беспилотных технологий, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
Реализация производственных цепочек по выпуску редкоземельных металлов имеет ключевое значение для целого ряда отраслей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА «Новости».
По его словам, эти металлы необходимы в энергетике, транспортном машиностроении и сфере беспилотных технологий. «Мы планируем, что у нас всё-таки закроется эта цепочка по производству лантана, церия, неодима, самария и ряда других редкоземельных металлов. Они крайне важны нам в энергетике, в транспортном машиностроении и на самом деле и в беспилотии. Без этой цепочки серьезное лидерство в этих технологиях вряд ли возможно», – заявил министр.
Алиханов уточнил, что материалы с использованием редкоземельных металлов также необходимы для современного приборостроения, в том числе для космических технологий, спутниковых систем и инфраструктуры сетей 5G и 6G. Он подчеркнул, что без собственной производственной цепочки Россия не сможет претендовать на лидерские позиции в данных сферах.
Министр отметил, что к 2030 году Россия должна запустить 15 новых проектов по освоению редких и редкоземельных металлов. Эти инициативы позволят охватить производство примерно 65 критических продуктов, востребованных в различных отраслях.
По данным, приведённым в презентации главы Минпромторга, в прошлом году доля импорта сырья и материалов из редких и редкоземельных металлов в общем объеме потребления в России составляла 75%. К 2030 году планируется сократить этот показатель на 27 процентных пунктов.
Ранее ЕС и США увеличили импорт российского никеля и алюминия.
В Германии заявили о высокой зависимости от российского никеля, палладия и хрома.