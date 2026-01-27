Алиханов заявил о важности редкоземов для новых технологий

Tекст: Ольга Иванова

Реализация производственных цепочек по выпуску редкоземельных металлов имеет ключевое значение для целого ряда отраслей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА «Новости».

По его словам, эти металлы необходимы в энергетике, транспортном машиностроении и сфере беспилотных технологий. «Мы планируем, что у нас всё-таки закроется эта цепочка по производству лантана, церия, неодима, самария и ряда других редкоземельных металлов. Они крайне важны нам в энергетике, в транспортном машиностроении и на самом деле и в беспилотии. Без этой цепочки серьезное лидерство в этих технологиях вряд ли возможно», – заявил министр.

Алиханов уточнил, что материалы с использованием редкоземельных металлов также необходимы для современного приборостроения, в том числе для космических технологий, спутниковых систем и инфраструктуры сетей 5G и 6G. Он подчеркнул, что без собственной производственной цепочки Россия не сможет претендовать на лидерские позиции в данных сферах.

Министр отметил, что к 2030 году Россия должна запустить 15 новых проектов по освоению редких и редкоземельных металлов. Эти инициативы позволят охватить производство примерно 65 критических продуктов, востребованных в различных отраслях.

По данным, приведённым в презентации главы Минпромторга, в прошлом году доля импорта сырья и материалов из редких и редкоземельных металлов в общем объеме потребления в России составляла 75%. К 2030 году планируется сократить этот показатель на 27 процентных пунктов.

Ранее ЕС и США увеличили импорт российского никеля и алюминия.

В Германии заявили о высокой зависимости от российского никеля, палладия и хрома.