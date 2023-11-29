ВЦИОМ: Каждый второй россиянин хотел бы чаще заниматься сексом

Tекст: Валерия Городецкая

Большая часть опрошенных (77%) в возрасте от 18 до 45 лет отметили важность наличия секса в их жизни: для 29% этот аспект очень важен, для 48% – скорее важен, передает РИА «Новости».

Для 18% сексуальная жизнь неважна: 14% дали ответ «скорее неважно», 4% – «совсем не важно». Согласно исследованию, 42% воспринимают секс как возможность продолжения рода, 66% расценивают его как возможность получения удовольствия, 61% – как способ выражения любви, 48% считают секс физиологической потребностью, а 9% – супружеским долгом и обязанностью.

Около трети участников (35%) рассказали о начале сексуальной жизни до достижения совершеннолетнего возраста, 27% – в 18-19 лет, а 20% – старше 20 лет.

Порядка половины россиян занимаются сексом раз в неделю и чаще, 24% – один или несколько раз в месяц, 5% – раз в несколько месяцев, 5% – раз в полгода и реже. Больше половины опрошенных (51%) признались, что хотели бы заниматься сексом чаще, 30% не хотели бы изменений в этом вопросе, а 3% заявили, что не хотели бы вообще заниматься сексом.

Около трети россиян (32%) предпочитают не обсуждать свою сексуальную жизнь, 54% разговаривают об этом со своим партнером, а 24% – с друзьями или подругами.

Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проводился с 3 по 6 марта 2023 года среди 1845 россиян в возрасте от 18 до 45 лет: 1240 женщин и 605 мужчин.