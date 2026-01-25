Очередное предательство США. Теперь курды

Ирина Алкснис
Русские возвращаются сами к себе
На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.
Игорь Караулов
Почему Запад лишился объединяющих ценностей
Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.
Денис Миролюбов
США никогда не нападут на Гренландию
История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.