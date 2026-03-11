  • Новость часаБагиян и Синякин стали двукратными чемпионами Паралимпиады
    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»
    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    Объявлены сроки окончательного перехода школ на единые учебники
    Лыжник Голубков принес России третье золото на Паралимпиаде
    Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию вокруг Ирана
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
    Госдума запретила выдворять служащих в ВС России иностранцев
    «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    Берлин решил использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    11 марта 2026, 16:20 • Новости дня

    В Ульяновске задержали банду черных риэлторов

    В Ульяновске задержали черных риелторов по делу о мошенничестве и попытке убийства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ульяновской области раскрыта преступная группа, члены которой подозреваются в мошенничестве с квартирами и подготовке убийства собственницы недвижимости, сообщает СК России.

    Следственные органы СК России по Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью и приготовлении к убийству. Как сообщает СК РФ, по версии следствия, 45-летняя жительница Ульяновска создала незаконную схему по отъему квартир у одиноких граждан с алкогольной зависимостью, привлекая еще пятерых соучастников. Преступники входили в доверие к жертвам, изолировали их и уговаривали продать жилье по заниженной цене.

    Следователи установили, что организатор группы также планировала убийство одной из потерпевших. Одна из подельниц должна была подмешать потерпевшей сильнодействующее вещество, которое в сочетании с алкоголем могло привести к летальному исходу. Однако сообщница отказалась исполнять преступный план и уведомила правоохранителей о готовящемся преступлении.

    В результате совместных действий сотрудников региональных управлений СК России, МВД и Росгвардии были задержаны все шесть участников преступной группы. В отношении организатора и двух наиболее активных сообщников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гагаринский суд Москвы приговорил к четырем с половиной годам колонии двух мужчин за насильственное склонение соседки к уступке доли в квартире и нападение на журналистов ВГТРК.

    Ранее Самарский областной суд приговорил «черных риэлторов» к длительным срокам лишения свободы за убийства и похищения людей ради квартир.

    10 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук в Москве произошел взрыв, сообщают СМИ.

    Инцидент случился во время проведения научного эксперимента, сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

    По словам источника телеканала, в результате взрыва пострадал один из сотрудников института. Пострадавшего оперативно госпитализировали.

    Ранее в Ленобласти после взрыва обрушилось здание военной полиции.

    10 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации 21-летнего Сергея Ярашева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, передает ТАСС. О его подвиге главе государства сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», – рассказал Песков.

    Песков также сообщил, что указ будет подписан в ближайшее время.

    Напомним, Пушилин в ходе встречи с Путиным во вторник предложил президенту наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 08:52 • Новости дня
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в необходимости сотрудников Секретариата ООН из-за их реакции на удары по Брянску.

    Россия выразила претензии к Секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаки Киева на Брянск, передает радио Sputnik.

    Мария Захарова заявила, что в заявлениях представителей генсека ООН постоянно звучит одна и та же формулировка: «Мы же традиционно или обычно говорим, что против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили».

    Она подчеркнула: «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН».

    Захарова также сообщила о намерении опубликовать данные о посещениях Бучи иностранными должностными лицами. По ее словам, опубликованы будут данные конкретных представителей, еще с датами посещения Бучи.

    Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска.

    Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города.

    В результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    11 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт Кнутов: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев не оставляет попыток рассорить Москву и Вашингтон и вынудить Дональда Трампа изменить курс на поддержку украинской стороны. Для этого противник использует различные провокации, одной из которых стал удар по Брянску, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, ответом на террористические действия ВСУ может стать новый удар «Орешником».

    «Британские специалисты давно приспособили Су-24 для использования ракет Storm Shadow и SCALP-EG. ВС России с тех пор активно работают над тем, чтобы вывести из строя эти бомбардировщики», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что противник смог восстановить часть самолетов, которые были повреждены, а также получил из Британии новую партию оружия.

    «Перед нанесением удара проводилась разведка. По всей видимости, нашли уязвимость в нашей системе ПВО, и это позволило ракетам на предельно малой высоте обойти зоны поражения зенитно-ракетных батарей», – предположил собеседник. По его мнению, цель Украины – создать провокацию, сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. Неслучайно атака была проведена на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Украинское руководство пытается спровоцировать российскую армию на ответный удар, чтобы потом европейские телеканалы носились с камерами и снимали сюжеты о том, как «русские варвары» убивают мирных граждан. Все это затем вынесли бы на обсуждение в Совбез ООН. И наконец, европейцы попытались бы повлиять на Трампа, чтобы тот изменил свое отношение к России», – детализировал Кнутов. Он с сожалением отметил, что такие провокации будут повторяться.

    «В этой связи важно продолжать расширять буферную зону на глубину примерно 100 км. Это позволит обезопасить приграничные регионы. Кроме того, необходимо выявлять места базирования Су-24, а также пункты доставки крылатых ракет. Удары должны наноситься как по непосредственно аэродромам и бомбардировщикам, так и портам, где базируются грузы», – считает аналитик.

    «Предупреждение поставок оружия является наилучшей защитой от ударов по российским городам», – подчеркнул он. Также, продолжил спикер, стоило бы отработать «Кинжалами» по британскому предприятию, расположенному на Украине, для обслуживания и капитального ремонта военной техники.

    Собеседник не исключает и нового удара «Орешником». Кнутов напомнил, что в ноябре 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские войска нанесли удар по «Южмашу» новейшей ракетной системой.

    «Применение сейчас «Орешника» было бы справедливым и оправданным. Но нужно выбрать достойную цель. Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. По его мнению, Киев согласовал удар с Лондоном. «Время удара удивительно совпадает с разговором Путина и Трампа. О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей?» – задается он вопросом.

    «То, как ее поразили, вполне понятно: перегрузка локальной части ПВО с помощью «дроноспама» – за сутки больше 200 БПЛА – и когда все ЗРК стояли уже с опустошенными пусковыми, пустили Storm Shadow, против которых только «Панцири» могли работать», – добавил Васильев. Эксперт напомнил, что Британия сначала не поддержала агрессию США против Ирана.

    «Большинство стран Персидского залива, особенно Катар, – это де-факто колонии Британии и ее финансовые активы. А еще эта война влечет за собой передел на рынке мирового страхования морской торговли. То есть и тут идет скрытый конфликт между США и Британией, и очень вероятно, что удар по Брянску, это отголоски этого конфликта в связи с какими-то решениями Путина в иранском вопросе», – заключил Васильев.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ во вторник ударили по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. По данным СМИ, удар был произведен украинскими бомбардировщиками Су-24 из Одесской области. Официального подтверждения этой информации нет.

    В результате атаки шесть человек погибли, еще 42 пострадали. «29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», – написал Богомаз.

    20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По словам губернатора региона, в 23.39 мск 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

    «В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения», – добавил Богомаз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    По данным следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. «Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – говорится в заявлении Петренко.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по мирному населению был нанесен преднамеренно. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города. Однако в ООН ограничились сухим комментарием.

    «Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Про Бучу Секретариат ООН что только не рассказывал, а остальное не видит», – обратила внимание Захарова.

    Она заявила о вопросах к международной организации. «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», – отметила дипломат в эфире радиостанции «Спутник».

    10 марта 2026, 20:51 • Новости дня
    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров

    Агроном Ганичкина объяснила, почему огородники редко сажают черные и желтые томаты

    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров
    @ IMAGO/O.Behrendt/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Черные и желтые помидоры более сладкие и красиво смотрятся в салатах, однако имеют более тонкую кожуру и мягкую мякоть. Поэтому их тяжелее хранить, перевозить, они не совсем подходят для консервации, рассказала газете ВЗГЛЯД кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина. Она порекомендовала сеять помидоры до 15 марта.

    «Желтые и черные помидоры выращивают в основном любители. Многие огородники их не сажают, хотя они вкусные. Их вообще долго не выводили, потому что огородники и селекционеры в первую очередь ориентировались на красные сорта. Они считались более привычными, урожайными и лучше подходили для хранения и консервирования», – говорит Ганичкина.

    Желтые сорта томатов славятся сладким, медовым вкусом, низкой кислотностью и высоким содержанием бета-каротина, делится собеседница. Среди известных сортов есть крупные «Король Сибири», «Хурма», а есть урожайные черри «Желтая вишня», «Аккордеон». А из темных сортов самые популярные «Черный принц» и «Черный слон», которые относятся к крупным, их размер сравним с розовыми помидорами. Также существует и черри-версия – «Черный шоколад» и «Вишенка черная». Черные томаты отличаются сладким вкусом, высоким содержанием антоцианов и интересно смотрятся в салатах и других блюдах.

    Тем не менее огородники больше одного-двух кустов таких помидоров не сажают, их выращивают только для еды в свежем виде, подчеркивает собеседница. У желтых помидоров, как правило, тонкая кожура и более мягкая мякоть, поэтому их сложнее перевозить и использовать для заготовок. В магазинах практически невозможно увидеть консервированные желтые помидоры. Черные тоже обычно не используют для заготовок по той же причине.

    «Для засолки выращивают специальные сорта с более толстой кожурой и среднего размера, чтобы плоды хорошо просаливались. Желтые и черные чаще бывают крупными. В таком виде они вкуснее, но для консервирования не подходят. Мелкие желтые встречаются только среди томатов черри и обычно они очень сладкие, кислота помидорная практически отсутствует», – отмечает эксперт.

    Поэтому в теплице обычно выращивают в основном красные и розовые помидоры: продолговатые и «мясистые» сорта для засолки и небольшие сладкие для употребления в свежем виде. Черри бывают разных цветов: красные, желтые и черные, но на вкус разницы практически нет – все сладкие.

    «Что касается рассады любых томатов, сеять их лучше до 15 марта. Если посеять слишком рано, рассада может перерасти. Переросшая рассада дает урожай на 30–40% меньше, потому что теряется одна цветочная кисть и почти вторая. А в этом году очень снежно, поэтому в начале мая, вероятнее всего, на участках будет стоять вода, сажать невозможно», – предупреждает Ганичкина.

    Однако, продолжает она, перцы и баклажаны переносят перерастание легче и могут высаживаться даже с цветочной кистью. А вот томаты при недостатке света или избытке влаги сильно вытягиваются, их трудно перевозить и высаживать, и урожай получается ниже. Поэтому лучше сеять томаты в оптимальные сроки.

    Также специалист отмечает, что особого ухода черные и желтые томаты не требуют. Их выращивают так же, как обычные красные и розовые сорта. Важно соблюдать общую агротехнику томатов: обеспечить достаточное освещение, умеренный полив, регулярные подкормки, формирование кустов и проветривание теплицы.

    В беседе с газетой ВЗГЛЯД Ганичкина поделилась информацией и о «пучковых» огурцах. По ее словам, они отлично подходят для выращивания в теплицах, поскольку растут в большом количестве на одном кусте и для них не требуется опыление пчелами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о лунном посевном календаре на март 2026 года. А именно отметила благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты.

    10 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    10 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Одобрен законопроект, предусматривающий применение армии для защиты россиян за границей
    Одобрен законопроект, предусматривающий применение армии для защиты россиян за границей
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который предусматривает защиту граждан России от преследования судами за рубежом, полномочия которых не признаны Россией.

    Согласно тексту законопроекта, российские органы власти смогут защищать граждан, если они арестованы или подверглись уголовному и другому преследованию на основании решений иностранных или международных судов без участия России, передает РИА «Новости».

    Источник агентства заявил, что законопроект уже одобрен комиссией. Предусматривается, что новые полномочия по защите граждан будут реализовываться по решению президента России. Также в документе предлагается дать возможность использовать Вооруженные силы России для защиты россиян за границей.

    Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев уточнил, что законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об обороне». Это позволит экстерриториально использовать формирования Вооруженных сил для защиты граждан России от преследования иностранными и международными судами, действующими без участия России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о разочаровании россиян в зарубежных судах.

    10 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в шести регионах России
    Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в шести регионах России
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост заболеваемости COVID-19 был зафиксирован в шести российских регионах, сообщают СМИ.

    Увеличение числа заразившихся коронавирусом наблюдается в Новгородской, Саратовской, Самарской и Московской областях, а также в Республике Марий Эл и Приморском крае, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Пациенты отмечают, что основные симптомы заболевания включают потерю вкуса и обоняния, слабость, повышение температуры, ломоту в теле. Также часто встречаются отеки слизистой или горла, которые не исчезают после приема обезболивающих и противовирусных препаратов.

    В феврале в России выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом.

    В Роспотребнадзоре сообщали, что в России абсолютное большинство новых случаев COVID-19 связано со штаммом XFG, известным как Стратус, который также лидирует по распространенности в мире.

    10 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан провели второй телефонный разговор за неделю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    В ходе нового разговора основное внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Лидеры продолжили обсуждать последние события, связанные с израильско-американской агрессией против Ирана.

    Предыдущий телефонный разговор Путина и Пезешкиана состоялся 6 марта.

    Ранее Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права Исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    11 марта 2026, 11:32 • Новости дня
    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины

    Посол МИД Мирошник: Виновные за ракетный удар по Брянску понесут заслуженное наказание

    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия вычислит ответственных за удар ВСУ по Брянску. Но Москва не питает иллюзий относительно справедливого судебного разбирательства на международных площадках. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны в рамках российского законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее при атаке ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек.

    «В атаке ВСУ на Брянск есть все основные признаки военного преступления. Произошедшее может квалифицироваться как преднамеренный или непреднамеренный удар по гражданским жителям с использованием средств поражения взрывного действия», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «С моей точки зрения, такие атаки не происходят спонтанно и случайно. Думаю, это был целенаправленный удар. Зеленский понимает, что потеря внимания к украинской проблеме может повлечь ослабление поддержки со стороны Запада. Поэтому Банковая делает все, чтобы ВСУ присутствовали в западном медийном поле, пусть даже и в негативном контексте», – подчеркнул дипломат.

    «Реакция правозащитных структур и международных организаций должна быть однозначной и жесткой. Но к настоящему времени мы так и не услышали ничего подобного на международных площадках и со стороны иностранных исполнительных органов», – посетовал он.

    «Тем не менее, вся необходимая информация по российским дипломатическим каналам будет доведена до Совета безопасности ООН, ОБСЕ и других профильных органов. После этого Москва может потребовать от них соответствующей реакции на действия Киева», – продолжил собеседник.

    «Российским специалистам не составит труда вычислить ответственных за этот удар и другие обстоятельства трагедии. Мы не питаем иллюзий относительно возможности справедливого судебного разбирательства на иностранных или международных площадках. Поэтому Россия сделает все возможное, чтобы виновные понесли заслуженное наказание в рамках нашего законодательства. Пусть они, что называется, ходят и оглядываются», – заключил спикер.

    Ранее в результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Удар был нанесен семью ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 11 марта объявлено в регионе днем траура.

    «Осуждаю очередное подлое преступление нацистского режима – варварские удары по мирному населению Брянска», – заявила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте России. Она призвала мировое сообщество и международные организации к жесткой реакции на произошедшее.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике реакцию секретариата ООН на удары по Брянску. По ее словам, в заявлениях представителей генсека организация всегда звучит одна и та же формулировка: «Мы традиционно выступаем против нанесения ударов по гражданским объектам».

    В этой связи дипломат задалась вопросом о целесообразности самого существования такого секретариата. «Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. А наша страна не является задолжником перед организацией», – пояснила Захарова.

    10 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    Песков заявил о множестве нюансов при урегулировании конфликта на Украине

    Песков: В урегулировании на Украине есть множество нюансов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос – лишь одна из ключевых тем в процессе решения конфликта на Украине.

    Песков опроверг заявления о том, что в украинском урегулировании остается только один нерешенный пункт, связанный с территориями, передает ТАСС. «Нет, не правда», – ответил он на соответствующий вопрос.

    По словам Пескова, территориальный вопрос действительно важен, однако в ходе переговоров предстоит обсудить множество других нюансов.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

    10 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    Багиян завоевала золото Паралимпиады в лыжном спринте

    Российская лыжница Багиян выиграла золото Паралимпиады в спринте

    Багиян завоевала золото Паралимпиады в лыжном спринте
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская лыжница Анастасия Багиян выиграла финальную гонку в классе NS1 на зимних Паралимпийских играх, принеся сборной России вторую золотую медаль.

    Анастасия Багиян принесла России золото в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года, сообщается в Telegram-канале Паралимпийского комитета России.

    В финале, выступая в категории NS1 для спортсменов с нарушением зрения, Багиян финишировала с результатом 3 минуты 16,1 секунды вместе с ведущим Сергеем Синякиным.

    Это уже вторая золотая медаль для сборной России на нынешней Паралимпиаде в Италии. Российские паралимпийцы завоевали четыре награды – две золотые и две бронзовые.

    Впервые с 2014 года российские спортсмены выступают на Паралимпиаде под национальной символикой. Такое возвращение стало возможным после того, как Международный паралимпийский комитет полностью восстановил права Паралимпийского комитета России в сентябре 2025 года. Игры проходят с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где Россию представляют шесть спортсменов.

    Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала для национальной команды первую золотую медаль.

    На церемонии награждения Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх прозвучал национальный гимн России впервые с 2014 года.

    Россиянин Алексей Бугаев занял третье место в скоростном спуске, завершив дистанцию за одну минуту 18,40 секунды и добавил медаль в копилку сборной России на Играх в Италии.

    10 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Средства ПВО России за четыре часа сбили 36 украинских беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 36 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, инциденты произошли 10 марта с 16.00 до 20.00 по московскому времени, передает ТАСС.

    Из общего числа перехваченных аппаратов 12 были уничтожены над Крымом, семь – над Белгородской областью, еще семь – над акваторией Черного моря. Кроме того, шесть беспилотников сбили над Краснодарским краем, два – над Курской областью, по одному аппарату сбили над Брянской и Смоленской областями.

    С 8.00 до 16.00 по московскому времени вторника силы ПВО России уничтожили 35 беспилотников.

    В ночь на вторник над Россией уничтожили 17 украинских дронов.

    11 марта 2026, 09:00 • Новости дня
    Суд вернул Euroclear жалобу на рассмотрение в закрытом режиме иска Банка России

    Tекст: Вера Басилая

    Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу Euroclear Bank на закрытое рассмотрение иска Банка России о взыскании 18,2 трлн рублей.

    Жалоба, поданная бельгийским Euroclear Bank в феврале, была возвращена, так как дело рассматривается в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

    Определение суда о возвращении жалобы не опубликовано по причине конфиденциальности разбирательства.

    Как пояснили представители истца, материалы дела содержат сведения, которые могут быть отнесены к банковской тайне, а также сведения о беспрецедентной сумме иска.

    После оглашения решения суда представитель Euroclear Bank заявил: «Другой стороне не дали контраргументировать ходатайство истца». По его словам, у Euroclear не было возможности выразить свою позицию против перехода к закрытому разбирательству.

    Ранее Еврокомиссия заявила, что приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания российских активов.

    Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск ЦБ к Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей и перешел к обсуждению формата заседания.

    Центробанк позднее объяснил конфиденциальность разбирательства с Euroclear ссылкой на чувствительность информации о суверенных активах регулятора.

    10 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    Для предпринимателей открыли бесплатные курсы и консультации по НДС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Программа налоговой адаптации для предпринимателей стартовала в связи с реформой налогообложения, которая вступает в силу в 2026 году.

    Она реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» под кураторством вице-премьера Александра Новака, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Более 500 тыс. представителей малого и среднего бизнеса ежегодно обращаются в центры «Мой бизнес» за консультациями и поддержкой экспертов по новым правилам расчета и уплаты НДС.

    В центрах «Мой бизнес» предприниматели могут бесплатно повысить квалификацию по НДС, получить экспертные консультации по бухгалтерии, а также подобрать оптимальную систему налогообложения. «Изменения в налоговом законодательстве в 2026 году создают новые вызовы для малого и среднего бизнеса. Задача национального агентства «Мой бизнес» – не просто информировать предпринимателей, а помогать им адаптироваться к новым условиям», –  отметил исполнительный директор Национального агентства «Мой бизнес» Максим Огладков.

    Особое внимание уделяется технологическим стартапам, креативным индустриям и региональным приоритетам. Для получения поддержки нужно записаться на обучение или консультацию в одном из региональных центров. По предложению Минэкономразвития, для бизнеса вводится переходный период: при рассмотрении заявок на господдержку в текущем году не учитывают показатели прошлых лет – этим компаниям дается время адаптироваться к новым требованиям и не потерять право на льготы.

    В Новосибирской области в центрах «Мой бизнес» предпринимателям помогают выбрать налоговый режим, консультируют по бухгалтерии и проводят обучающие семинары. Владелец кофейни Станислав Колмогоров рассказал, что получил индивидуальную консультацию ведущего бухгалтера, который подробно объяснил преимущества разных систем налогообложения и помог выбрать наиболее эффективный вариант.

    В Адыгее предприниматели также могут получить разъяснения по новым налоговым правилам и пройти обучение. Диана Сиюхова, открывшая при поддержке «Моего бизнеса» пекарню, рассказала о регулярном участии в образовательных мероприятиях центра, которые включают семинары по изменению налогового законодательства.

    В Чукотском автономном округе действует упрощенная система налогообложения со сниженной ставкой, а резиденты ТОР, СПВ и АЗРФ получают налоговые льготы, включая освобождение от налога на прибыль и имущество. Предприниматель Татьяна Дворцова отметила, что патентная система, выбранная с помощью специалистов центра, позволила ей избежать сложной отчетности и сэкономить ресурсы, что важно для малого бизнеса в удалённых регионах.

    В целом, программа налоговой адаптации и сопровождения помогает предпринимателям со всех регионов России выбрать оптимальные решения, избежать ошибок при переходе на новые правила и сохранить доступ к мерам государственной поддержки.

