Суд в Москве вынес приговор напавшим на журналистов черным риелторам

Tекст: Ольга Иванова

Из материалов дела следует, что Артур Ануфриев и Дмитрий Булыгин для того, чтобы их соседка уступила долю в квартире, создали потерпевшей невыносимые условия проживания, умышленно повредили имущество и угрожали ей, передает ТАСС.

Насильно заставить соседку уступить долю они пытались с 2016 по 2021 год. Мужчины оказывали на нее психологическое давление под угрозой применения насилия в отношении женщины и ее близких. Также они подселяли в квартиру третьих лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.

Осужденные требовали от собственницы совершить сделку купли-продажи принадлежащего ей жилья на заведомо невыгодных для нее условиях.

Женщина обратилась к журналистам с просьбой осветить инцидент. В июне 2021 года съемочная группа ВГТРК прибыла для съемок сюжета. Обвиняемые напали на них и избили.