    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    3 марта 2026, 15:29 • Новости дня

    ЕК заявила о «правомерности» заморозки активов Банка России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕК приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания активов.

    «Мы принимаем к сведению претензию Банка России... Нас это не удивило», – отметил он, отвечая на вопросы журналистов о реакции на судебное разбирательство, передает РИА «Новости».

    Уйвари подчеркнул, что в ЕС полностью уверены в «законности принятого решения и его соответствии международному праву».

    Напомним, Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов.

    В декабре Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к Euroclear Bank почти на 18,2 трлн рублей.

    2 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Блогер показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»

    Блогер Федоров показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новую российскую крылатую ракету воздушного базирования под обозначением «Изделие 30» впервые удалось снять крупным планом, сообщил блогер Кирилл Федоров.

    В своем в Telegram-канале «Война История Оружие» Федоров со ссылкой на украинские СМИ написал, что ракета обладает размахом крыла около трех метров, массой боевой части 800 килограммов и способна поражать цели на расстоянии не менее 1500 километров. В публикации отмечается, что первые применения «Изделия 30» были зафиксированы в конце прошлого года.

    Также автор подчеркивает, что новая ракета выступает более доступной альтернативой крылатой ракете Х-101, которой оснащаются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

    В январе американские СМИ сообщили, что Россия применила новые ракеты против Украины.

    2 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские
    «АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «АвтоВАЗ» изменил названия всех комплектаций своих автомобилей, почти полностью отказавшись от иностранных слов, чтобы соответствовать новому законодательству.

    Теперь, например, версия Life называется «Практик», а Techno – «Техно», передает «Лента.Ру» со ссылкой на Подъем.

    На предприятии пояснили, что полностью выполнили требования закона: все иностранные обозначения, для которых можно подобрать аналог на русском языке, были заменены. Однако некоторые наименования остались прежними, так как не имеют русских аналогов.

    Переименование не коснулось самих моделей – Iskra, Aura, Vesta, а также мультимедийной системы Lada EnjoY. В «АвтоВАЗе» уточнили, что для зарегистрированных товарных знаков, а также брендов без прямого перевода на русский язык, русификация не требуется.

    Напомним, в России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, теперь основная информация должна размещаться только на русском языке кириллицей.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    2 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе

    Захарова обвинила фон дер Ляйен в сатанизме за слова о «новой надежде» для Ирана

    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о появлении «новой надежды» у иранского народа.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила о трагедии в Минабе, где были убиты полторы сотни учениц начальной школы, и выразила возмущение, что на фоне этого говорится о «новой надежде» для народа Ирана.

    «Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у «народа Ирана появилась новая надежда»?», – написала дипломат.

    Дипломат охарактеризовала позицию главы Еврокомиссии как «сатанизм во всей красе». Захарова подчеркнула, что прокляты будут как совершившие преступление, так и те, кто видит в этом «новую надежду».

    Напомним, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стала «определяющим моментом в истории» этой страны, а глава Еврокомиссии фон Дер Ляйен добавила о возможности «новой надежды» для Ирана.

    Ранее не менее пяти человек погибли в результате удара по одной из школ в Иране. Удары Израиля и США по Ирану привели к гибели 35 человек в провинции Фарс.

    3 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судьба европейской экономики зависит от того, удастся ли завершить военное противостояние на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном в течение ближайших четырех недель.

    Ближайший месяц определит, столкнется ли Евросоюз с новым кризисом или лишь с временными трудностями восстановления, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его удары по Ирану, в ходе которых погиб аятолла Али Хаменеи, продлятся именно столько.

    Затяжная кампания грозит подорвать восстановление еврозоны и разогнать инфляцию, с которой борется ЕЦБ. «Если конфликт будет недолгим, а цены на энергоносители вырастут лишь кратковременно, ущерб будет ограничен», – отметили экономисты в материале.

    Аналитики предупредили, что длительная война заставит правительства увеличить расходы для защиты граждан от роста цен. Нефть уже превысила 80 долларов за баррель, а при перекрытии Ормузского пролива котировки могут взлететь до 100 долларов.

    Китай, являясь наряду с Россией ключевым партнером Тегерана, зависит от поставок нефти и попытается не допустить блокировки маршрута. В Европейском центробанке пока считают преждевременным оценивать последствия атак, но готовы пересмотреть прогнозы при ухудшении ситуации.

    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после начала военной операции против Тегерана провел телефонные переговоры с лидерами курдских фракций. Иранские беспилотники в рамках ответных действий нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля на севере Ирака. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне обострения ситуации предрек значительный рост цен на нефть и газ.

    3 марта 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия ударов по иранской территории ощущаются во всем регионе, где фактически развернулись полноценные боевые действия, по сути, война, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток находится в состоянии войны из-за агрессии против Ирана. По его словам, последствия этого конфликта охватили весь регион, включая арабские страны, где уже имеются экономические потери и человеческие жертвы, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны», – заявил глава МИД.

    Лавров отметил, что односторонних санкций против США по поводу ситуации вокруг Ирана со стороны других государств не ожидается. По его словам, никто не станет вводить подобные ограничения в одностороннем порядке, и ждать этого не стоит.

    Лавров также подчеркнул необходимость прекращения любых действий, ведущих к жертвам среди мирного населения на Ближнем Востоке. Он заявил, что для стабилизации ситуации важно сделать все возможное, чтобы не допускать гибели гражданских, будь то в Иране, где жертвами удара по школе стали более 150 девочек, или в других странах региона, где страдает гражданская инфраструктура.

    Число жертв массированных бомбардировок исламской республики со стороны Вашингтона и Тель-Авива достигло 787 человек.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей иранского руководства в ходе спецоперации.

    Напомним, Иран в ответ на агрессию США и Израиля начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4».

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником на Ближнем Востоке, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    3 марта 2026, 08:25 • Новости дня
    Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов
    Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Центробанк направил заявление в общий суд ЕС с требованием отменить регламент о бессрочной блокировке его активов, введенный в декабре 2025 года, следует из сообщения Банка России.

    Банк России 27 февраля 2026 года подал заявление в общий суд Европейского союза в Люксембурге, следует из сообщения в Telegram-канале Центробанка.

    Речь идет об оспаривании Регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года № 2025/2600. Сообщается, что заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза и является частью работы по защите суверенных активов Банка России.

    Указанным регламентом была введена бессрочная блокировка активов Банка России и исключена возможность судебной защиты нарушенных прав, включая невозможность исполнения судебных и арбитражных решений в связи с принятыми мерами. В Банке России отмечают, что подобные действия нарушают базовые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, а также принцип суверенного иммунитета, закрепленные международными договорами и законодательством ЕС.

    Также подчеркивается, что при принятии спорного регламента были допущены процедурные нарушения, так как решение было принято большинством голосов, а не единогласно, как того требует статья 215 Договора о функционировании ЕС. Банк России заявил о сохранении за собой всех прав и средств правовой защиты в отношении любых мер, принятых Евросоюзом и его странами-членами против банка и его активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание суда по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей назначено на 4 марта.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС после выплаты Россией всего причиненного ущерба на Украине.

    В МИД Германии отметили, что вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что европейские страны не откажутся от планов легализации замороженных российских активов.

    3 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию

    Экономист Колташов: Война на Ближнем Востоке вызовет спад промышленности Европы

    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе слепо надеются, что США и Израиль быстро достигнут целей операции против Ирана и наведут в республике «порядок». Если же конфликт затянется, Европе грозит новая волна сокращения промышленного производства. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономист Василий Колташов и политолог Александр Рар. Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало кризис в ЕС.

    «Bloomberg не совсем точен в своих суждениях. Из материала следует, будто сейчас в ЕС все хорошо, но из-за событий на Ближнем Востоке странам-членам объединения грозит кризис. На деле в современной Европе происходит экономическая деградация, и началась она до эскалации в ближневосточном регионе», – отметил экономист Василий Колташов.

    Он напомнил, что в 2022-2023 годах европейцы понесли потери, в частности, в химической промышленности, металлургии. «Сейчас эти процессы будут развиваться более интенсивно. Государства континента ждет новая волна сокращения промышленного производства. «Евростат» же в попытке скрыть кризис трактует его как «нулевой рост», – предположил собеседник.

    Однако реальный спад в экономике отразится на европейских обывателях. «Вряд ли кризис вызовет сильное подорожание продуктов питания, за исключением местного молока и фруктов. В регион поступают дешевые пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечное масло с Украины, другое продовольствие из Латинской Америки. Однако однозначно вырастут цены на бензин и изготовление любых продуктов, произведенных в ЕС», – спрогнозировал экономист.

    «Также вырастет в цене газ, он уже подорожал на 40%, и электроэнергия, стоимость которой определяется биржевым способом. Европейцы будут в шоке от того, какие счета они получат за электричество. Станут дороже медицинские и образовательные услуги», – продолжил Колташов.

    «Еврокомиссия же ничего не сможет с этим сделать и по привычке свалит вину на Москву и Тегеран», – считает он. По его оценкам, даже если в ЕС захотят снова покупать российские нефть и газ, это может не получиться.

    «Сейчас Китай интенсивно покупает у России энергоносители. Если же Иран ощутимо подкосит своими ударами добычу нефти и газа в странах Персидского залива, занимающих 30% мирового рынка, то российские углеводороды уйдут в Юго-Восточную Азию, которая раньше покупала их на Ближнем Востоке, – рассуждает спикер. – Россия в таком случае может нарастить производство газа и нефти и давать 30-процентный дисконт покупателям на фоне повышения мировых цен на энергоносители».

    «Выход у Европы из этой ситуации один – смена властей в странах ЕС на условных «Викторов Орбанов». Но это произойдет только в том случае, если деградация европейской экономики будет слишком болезненно ощущаться населением. Это вызовет электоральную революцию, когда люди будут голосовать за совершенно другие политические силы, и выходить на улицы, чтобы отстоять результаты выборов», – подчеркнул Колташов.

    «Цены на нефть на мировых рынках выросли после начала нового противостояния на Ближнем Востоке, затронувшего страны Персидского залива», – соглашается германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Европа продолжает отказываться по политическим причинам от российских энергоносителей.

    «Естественно, в этих условиях Евросоюз ждет ужесточение энергетического кризиса и общее ухудшение экономики. В Брюсселе это осознают, но слепо надеются, что США и Израиль как можно быстрее решат поставленные цели и наведут в Иране нужные Вашингтону и Тель-Авиву порядки. О том, что будет, если не получится сменить режим в Исламской республике, предпочитают пока вслух не размышлять», – указал собеседник.

    Ранее западные аналитики посчитали, что Евросоюз поразит новый экономический кризис в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. «Зависимость от нефти и газа из региона делает блок наиболее уязвимой из крупных экономик к последствиям иранской политики», – заявил Карстен Бжески из финансовой группы ING.

    Сотрудники Bloomberg Economics Антонио Баррозо и Симона Делле Кьяйе полагают, что если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители вырастут лишь на короткое время, то ущерб окажется ограниченным. Однако затяжная война, которая будет поддерживать высокие цены на нефть и газ, может вынудить правительства тратить больше, чтобы защитить избирателей от растущих расходов, и оказать давление на действующих лидеров, добавили эксперты.

    Отметим, цены на энергоресурсы пошли вверх на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и угроз Тегерана перекрыть Ормузский пролив. В понедельник газовые котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 30% и впервые с 23 января 2023 года превысили 700 долларов.

    По данным на 13.39 мск котировки фьючерсов на сорт Brent на бирже ICE поднялись на 7,23%, до 83,36 долларов за баррель. Эксперт по энергетике Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что котировки на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель.

    Кроме того, растут цены на алюминий. Длительный конфликт может оставить алюминиевые заводы в ОАЭ и Саудовской Аравии без сырья, что приведет к сокращению экспорта металла. На Ближний Восток приходится 9% мирового производства алюминия, и, по расчетам Goldman Sachs Group Inc., месяц простоя может привести к скачку цен до 3600 долларов за тонну. Сейчас алюминий торгуется на уровне 3196 долларов за тонну, после повышения на 1,7% в понедельник, пишет Bloomberg.

    На этом фоне Владимир Зеленский начал переживать, что США и Европа могут вовсе забыть о помощи Киеву и полностью сосредоточиться на Ближнем Востоке. «Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств: возможно, самим американцам оно понадобится, как и в прошлом году», – пожаловался он.

    Примечательно, что страны ЕС не могут решить, как они относятся к операции против Ирана. Издание Politico называет войну на Ближнем Востоке новым испытанием для Евросоюза, в котором ранее уже возник раскол.

    Так, министры иностранных дел стран сообщества не смогли выработать единую позицию по ситуации в ближневосточном регионе. В последние дни члены объединения проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков.

    Лидеры Европы открестились от участия в атаке на Иран. «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая США, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей», – говорится в совместном заявлении Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера.

    Они осудили нанесение Тегераном ответных ударов по объектам в соседних странах. «Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, возможно, путем принятия необходимых и соразмерных оборонительных мер, чтобы лишить Иран возможности запускать ракеты и БПЛА на корню», – отметили лидеры.

    Вместе с тем, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что его страна не планирует вступать в военные действия против Тегарана. В отличие от Британии, которая разрешает США использовать свои базы в регионе для уничтожения иранских пусковых установок, у Германии таких объектов нет. «У нас также нет соответствующих военных средств», – сказал чиновник.

    При этом Стармер тоже пообещал «не присоединяться к наступательным действиям» против Исламской республики. По его словам, Британия извлекла урок из ошибочной военной кампании в Ираке. Дональд Трамп обиделся на британского премьера. «Это не будет иметь значения, но он должен был помочь… он должен был», – сказал президент США в интервью изданию Sun, комментируя позицию Стармера.

    У главы Белого дома есть повод для обид и на Испанию, правительство которой не разрешило использовать свои военные базы американским силам. По данным The New York Times, по меньшей мере 11 американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R в воскресенье вечером покинули военные базы в испанской Роте и Мороне после того, как Мадрид выразил несогласие с операцией.

    Как отмечает Politico, события на Ближнем Востоке вызвали новые разногласия и между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен. Вместо работы над общей позицией сообщества «брюссельские бюрократы сосредоточились на том, кто должен выступать и на каком правовом основании», говорится в материале.

    Председатель Еврокомиссии и глава Европейского совета Антониу Кошта в субботу поспешили выпустить совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта к «максимальной сдержанности». Но их опередила глава внешнеполитического ведомства ЕС, которая за полчаса до этого опубликовала пост, в котором сообщила, что изучает дипломатические решения.

    Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы. «Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.

    Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидер Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности победы в СВО без переговоров

    Медведев: Победа в СВО возможна без переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решающим аспектом для Москвы является победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    Отвечая на вопросы журналистов, Медведев выразил мнение, что к переговорному процессу Россию подталкивают исключительно для того, чтобы Киев получил дополнительное время на перевооружение, как это уже происходило в рамках Минских соглашений, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что не видит смысла делать ставку на переговоры, когда речь идет о выполнении стратегических задач. Он напомнил, что «главное – победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим». Медведев добавил, что такая победа возможна даже без каких-либо переговоров.

    Ранее Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что 2026-й может стать для СВО годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.

    3 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Власти ЕС переругались из-за реакции на удары по Ирану
    Politico: Власти ЕС переругались из-за реакции на удары по Ирану
    @ Wiktor Dabkowski/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разногласия в руководстве Евросоюза обострились на фоне попыток скоординировать единый ответ на недавнюю агрессию Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас вступили в противоборство за право определять реакцию блока на кризис, пишет Politico.

    Фон дер Ляйен планировала выпустить совместное заявление с призывом к сдержанности, но глава дипломатии ЕС опередила ее на полчаса с собственным сообщением.

    Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    «Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.

    Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.

    Напомним, министры иностранных дел стран ЕС не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Урсула фон дер Ляйен выступила за дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Ирана.

    2 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Москва и Баку договорились совместно решать проблемы после катастрофы AZAL

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Азербайджан достигли договоренностей о совместных шагах по разрешению проблем, возникших после крушения самолета AZAL, рассказал вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Об этом Оверчук сообщил после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, передает РИА «Новости».

    «У нас с утра сегодня была встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече мы обсуждали вопросы, связанные с трагедией, которая была 25 декабря 2024 года. Договорились о дальнейших действиях для разрешения всех проблем, которые в этой связи у нас возникли», – заявил он.

    Напомним, утром 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых оказались девять российских граждан.

    В декабре прошлого года Казахстан заявил о завершающей стадии расследования крушения самолета AZAL.

    2 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    Reuters: ЕС оценит риски по газу из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В среду состоится заседание координационной группы Евросоюза по газу, посвященное оценке последствий ситуации на Ближнем Востоке для энергоснабжения Европы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

    Заседание координационной группы по газу пройдет 4 марта, передает ТАСС. Представители Еврокомиссии подчеркнули, что встреча будет посвящена анализу возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке для поставок энергоресурсов в ЕС.

    В группу входят делегаты правительств всех стран – членов Евросоюза. На заседании планируется рассмотреть уровень заполненности газовых хранилищ, оценить безопасность текущих поставок и обсудить возможные меры реагирования на кризисные сценарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что полное перекрытие Ормузского пролива во время американо-израильской операции может вызвать глобальный энергетический шок, а цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель.

    При этом глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль отметил, что глобальные энергетические биржи не испытывают недостатка в углеводородном сырье даже при росте напряженности на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 14:00 • Новости дня
    Цены на газ в Европе резко выросли

    Стоимость газа в Европе впервые с 2023 года превысила 750 долларов

    Цены на газ в Европе резко выросли
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Стоимость тысячи кубометров топлива на лондонской бирже ICE пробила психологическую отметку, передает ТАСС.

    Такая динамика наблюдается после предупреждения элитных частей иранских вооруженных сил о перекрытии Ормузского пролива.

    Апрельские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подорожали до 756 долларов. В пересчете на евро цена составила около 63 евро за мегаватт-час. С начала торговой сессии рост котировок превысил 40%.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр морской безопасности Омана сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе.

    Стоимость апрельских фьючерсов на газ накануне поднялась до 491 доллара за тысячу кубометров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал двукратный рост цен на голубое топливо.

    2 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    ДТП в Кабардино-Балкарии унесло жизни пяти человек

    Коков: ДТП в Кабардино-Балкарии унесло жизни пяти человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Кабардино-Балкарии пять человек погибли, сообщил глава региона Казбек Коков.

    По информации из Telegram-канала Кокова, ДТП произошло в Прохладненском районе республики.

    Региональное МВД в своем Telegram-канале уточнило, что вечером на автодороге «Баксан-Карагач» столкнулись автомобили «Лада Приора» и «ВАЗ 2114». Пять человек погибли, один пострадал и был госпитализирован.

    На месте ДТП работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Прохладненский», добавили в ведомстве.

    Ранее в результате ДТП в Амурской области погибли четыре человека. До этого четыре человека погибли в ДТП на трассе в Оренбуржье. В начале февраля ДТП на трассе в Рязанской области унесло жизни четырех человек.

    2 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Для выезда из Ирана в Азербайджан зарегистрировались более 500 россиян

    Оверчук: Для выезда из Ирана в Азербайджан зарегистрировались более 500 россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 500 россиян подали заявки на выезд из Ирана в Азербайджан, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    По словам Оверчука, первые группы граждан России уже начали переходить границу между Ираном и Азербайджаном, передает ТАСС.

    «Первые группы российских граждан начали переходить азербайджано-иранскую границу вчера. К настоящему моменту порядка 50 граждан России уже находится на территории Азербайджана. Всего более 500 граждан зарегистрировались для выезда в Азербайджан», – уточнил он.

    В понедельник первая группа граждан России отправляется в Москву одним рейсом вместе с правительственной делегацией, заявил Оверчук. «Первая группа российских граждан летит с нами одним бортом, 32 человека. Это наши нефтяники, которые успели вчера выехать (из Ирана) и сегодня уже добрались до Баку. Мы их забираем с собой домой в Москву», – отметил он.

    Ранее российский союз туриндустрии рекомендовал россиянам аннулировать туры с перелетами через Ближний Восток.

    2 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Первый за трое суток рейс в Москву вылетел из Дубая

    Tекст: Вера Басилая

    Пассажирский самолет Boeing-737 Max 8 отправился из Дубая в Москву после длительной приостановки рейсов, продолжавшейся почти три дня.

    Рейс в Москву был отправлен из международного аэропорта Дубая впервые за почти трое суток. По словам собеседника агентства, вылет осуществляет авиакомпания Flydubai на борту Boeing-737 Max 8, который должен прибыть в московский аэропорт Внуково, передает ТАСС.

    Источник в авиадиспетчерских кругах ранее уточнял, что это первый пассажирский рейс, отправленный из Дубая с начала текущих суток. Управление по связям с общественностью эмирата предупреждало, что воздушные гавани могут работать в ограниченном режиме и рекомендовало пассажирам ожидать подтверждения времени вылета от авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорты.

    В пресс-службе отмечали, что ограничения затрагивают не только международный аэропорт Дубая, но и аэропорт Аль-Мактум. Кроме того, несколько часов назад из Абу-Даби в Москву также вылетел первый за более чем двое суток пассажирский рейс, который направляется в аэропорт Шереметьево.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Ранее сообщалось, что путешественникам из России в эмиратском аэропорту вручили ваучеры на одну тыс. дирхамов как извинение за долгое ожидание вылета домой.

    Гостиницы Дубая получили поручение не выселять постояльцев в связи с массовой отменой рейсов.

    Пассажирский рейс EY67 отправился из аэропорта Абу-Даби в столицу Британии в 14:40 по местному времени.

    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ – Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия – чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом

    «Сколько раз так уже бывало в новейшей истории Латвии – сначала с помпой объявляют какой-нибудь громкий проект, а потом он по факту оборачивается пшиком». Такими словами эксперты комментируют очередной скандал: выяснилось, что широко разрекламированный Латвийский центр искусственного интеллекта оказался пустышкой. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

