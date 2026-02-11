Радиостанция «Судного дня» передала 23 сообщения

Tекст: Елизавета Шишкова

В среду, с 9.05 до 16.34 мск, на волне радиостанции УВБ-76 прозвучали двадцать три новых сообщения, передает РИА «Новости».

Канал в Telegram «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанции, сообщил о появлении за этот период необычных сигналов с названиями, среди которых были «Акрокрен», «Рыболовный», «Хлевотюк», «Блицосидр», «Вихлянье», «Баранка», «Пpидиpчивый», «Caмoлeтoбoй», «Покладистый Росчерк», «СССР», «Голубей», «Кобочелн» и другие.

Сигнал с кодовым названием «Caмoлeтoбoй» был вскоре удален, и вместо него восьмым по счету появилось сообщение «Укосопаб». Большинство сообщений состояло из бессмысленных на первый взгляд слов, что соответствует привычной практике вещания станции.

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня» и «Жужжалка», начала работу еще в 1970-х годах и считается военным объектом. Основное эфирное время занимает короткий жужжащий сигнал, который иногда перемежается голосовыми сообщениями с различными кодами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, радиостанция УВБ-76 передала с начала суток два эфирных сообщения. В одном из предыдущих сообщений радиостанция передала слово «нищенка».