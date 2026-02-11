Песков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин не примет участия в заседании «Совета мира», которое организует бывший президент США Дональд Трамп 19 февраля для обсуждения урегулирования ситуации в секторе Газа, передает «Ведомости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это мероприятие отсутствует в рабочем графике Владимира Путина. Он добавил, что визит не планируется и участие президента России не обсуждается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира».

Александр Лукашенко отказался от участия во встрече в США, а Белоруссию представит министр иностранных дел Максим Рыженков.