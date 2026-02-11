Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Песков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
Президент России Владимир Путин не примет участие в заседании «Совета мира», запланированном президентом США Дональдом Трампом на 19 февраля для обсуждения конфликта в секторе Газа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это мероприятие отсутствует в рабочем графике Владимира Путина. Он добавил, что визит не планируется и участие президента России не обсуждается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира».
Александр Лукашенко отказался от участия во встрече в США, а Белоруссию представит министр иностранных дел Максим Рыженков.