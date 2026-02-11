  • Новость часаПесков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    11 февраля 2026, 21:15 • Новости дня

    Песков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не примет участие в заседании «Совета мира», запланированном президентом США Дональдом Трампом на 19 февраля для обсуждения конфликта в секторе Газа.

    Президент России Владимир Путин не примет участия в заседании «Совета мира», которое организует бывший президент США Дональд Трамп 19 февраля для обсуждения урегулирования ситуации в секторе Газа, передает «Ведомости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это мероприятие отсутствует в рабочем графике Владимира Путина. Он добавил, что визит не планируется и участие президента России не обсуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира».

    Александр Лукашенко отказался от участия во встрече в США, а Белоруссию представит министр иностранных дел Максим Рыженков.

    11 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    11 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин наградил Эрнста орденом «За доблестный труд»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор Первого канала Константин Эрнст удостоен ордена «За доблестный труд» за значительный вклад в развитие российских СМИ и многолетнюю работу.

    Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту орден «За доблестный труд», сообщает РИА «Новости». Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте официального опубликования правовой информации.

    В документе отмечается, что награда присуждена Эрнсту «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу». Константин Эрнст возглавляет Первый канал с 1999 года и считается одной из ключевых фигур в российском медиасообществе.


    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    11 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет соответствовать польским национальным интересам.

    Президент Польши Кароль Навроцкий вновь сообщил о готовности сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы Польши, передает ТАСС.

    Он напомнил: «Во время предвыборной кампании меня спросили, сяду ли я за стол переговоров с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду за стол с кем угодно, если этого потребуют интересы Республики Польша». Это заявление прозвучало на заседании Совета национальной безопасности, трансляцию вел телеканал TVP Info.

    Навроцкий отметил, что его позиция связана с возможным участием лидеров России и Белоруссии в создаваемом по инициативе Дональда Трампа Совете мира. При этом президент Польши уточнил, что не спешит к переговорам с Путиным, поскольку находится в розыске МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выразил желание восстановить контакты с Москвой.

    При этом, до этого тот же Навроцкий отменил встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за его визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным.

    А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о фактах участия польских властей в отправке еврейских граждан в концлагеря и связях с Третьим рейхом в свете обвинений Навроцкого в адрес СССР по Холокосту.

    11 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья»
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянная межведомственная рабочая группа займется продвижением традиционных семейных ценностей и формированием семейно ориентированной среды в России, следует из поручения президента России Владимира Путина. Для информирования семей с детьми о доступной государственной поддержке на «Едином портале госуслуг» появится новый раздел «Госуслуги. Семья» и будет создано мобильное приложение.

    Владимир Путин поручил администрации президента создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу. В задачи группы войдет работа по формированию семейно ориентированной среды и популяризации традиционных семейных ценностей в информационном пространстве, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

    Президент также для повышения осведомленности семей с детьми о доступных мерах государственной поддержки поручил обеспечить разработку раздела «Госуслуги. Семья» в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также создание мобильного приложения, предоставляющего доступ к этому разделу, сопровождающего его функционирование и определяющего источники финансирования деятельности оператора.

    Срок выполнения поручения установлен до 1 апреля 2026 года. Рабочая группа должна будет координировать усилия различных ведомств для реализации государственной демографической и семейной политики.

    Правительство России утвердило план по реализации стратегии семейной политики до 2036 года. Документ подразумевает поддержку семей с детьми и повышение рождаемости.

    11 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Песков: Путин не пользуется мессенджерами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин не пользуется мессенджерами, для коммуникации он пользуется спецсвязью, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Президент не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении Telegram. Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать российские законы.

    11 февраля 2026, 19:06 • Новости дня
    Путин утвердил новые положения о Главном штабе войск Росгвардии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах функционирования Главного штаба национальной гвардии, документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о Главном штабе войск национальной гвардии, сообщает ТАСС. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном портале правовой информации. Документ направлен на совершенствование служебно-боевой деятельности Росгвардии.

    В указе подчеркивается, что «в целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии РФ постановляю: утвердить прилагаемое положение о Главном штабе войск национальной гвардии РФ». Новые положения определяют порядок организации и основные задачи Главного штаба Росгвардии.

    11 февраля 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин сообщил о проблеме утечки воды в ЖКХ Северной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на значительные потери воды в системах ЖКХ Северной Осетии в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меняйло.

    Путин подчеркнул, что глава республики сам ранее обращал на это внимание, отметив: «Сергей Иванович, есть одна проблема, вы мне сами об этом говорили – большая утечка воды», передает РИА «Новости».

    В ответ Меняйло сообщил, что по поручению президента в Северной Осетии реализуется пилотный проект по модернизации имущества и инфраструктуры ЖКХ. По его словам, цель программы – устранить потери воды и повысить эффективность работы коммунальных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

    Путин отметил важность сохранения памяти о трагедии в Беслане и других терактах.

    Также президент заявил, что в Северной Осетии сохраняется высокий уровень безработицы, превышающий средний показатель по России.

    11 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    Путин заявил о поддержке бойцов СВО властями Северной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Северной Осетии активно поддерживают бойцов специальной военной операции и их семьи, отметил президент Владимир Путин на встрече с руководителем региона Сергеем Меняйло.

    Президент подчеркнул: «Я знаю, что вы активно работаете по поддержке бойцов наших, семей», передает РИА «Новости».

    В ходе встречи Меняйло доложил, что в республике действует 32 меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Среди них – программа предоставления индивидуального жилья с земельным участком, где фиксированная стоимость составляет 6,5 млн рублей, а первый взнос в размере 30% оплачивает республика.

    Также в Северной Осетии создана образовательная программа для участников спецоперации, по итогам которой герои СВО становятся советниками директоров школ по вопросам военно-патриотического воспитания. Путин поддержал такой подход, отметив его важность для молодежи. По словам Меняйло, к концу года советники по военно-патриотическому воспитанию будут работать во всех школах и средних учебных заведениях республики.

    «Отлично», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

    Путин отметил, что теракты, в том числе трагедия в Беслане 2004 года, остаются болью для всей страны. Президент подчеркнул, что уровень безработицы в Северной Осетии выше среднего по России.

    11 февраля 2026, 13:19 • Новости дня
    Лавров: Визит Путина в Индию обогатил отношения двух стран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Госвизит президента России Владимира Путина в Индию в конце прошлого года сделал богаче стратегическое партнерство двух стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Российская сторона в Евразии занимается «активной дипломатией», в том числе на высшем уровне, сказал Лавров, передает ТАСС.

    «Солидный пакет совместных документов подписан в рамках государственного визита президента Путина в Индию в декабре прошлого года», – указал глава ведомства.

    Он добавил, что этот визит сделал отношения двух стран еще богаче.

    В начале декабря президент России совершил двухдневный государственный визит в Индию. По итогам визита было подписано несколько двусторонних соглашений, охватывающих различные сферы сотрудничества.

    11 февраля 2026, 14:06 • Новости дня
    Путин назвал теракты болью для всех россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранять память о трагедии в Беслане и других терактах, отметив, что это боль всей страны.

    На встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло президент России Владимир Путин напомнил, что террористические атаки, включая трагедию в Беслане 2004 года, являются общественной болью для всей страны, передает ТАСС.

    Меняйло рассказал о ведении работы по созданию музея, посвященного терроризму в Беслане. Глава государства подчеркнул: «Это общероссийская боль».

    Путин отметил необходимость сохранять память о подобных событиях, заявив: «[Необходимо] не забывать об этом. Об этом нельзя забывать никогда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в 2024 году провел встречу с матерями погибших в результате теракта в бесланской школе № 1.

    Политолог Павел Данилин отмечал, что теракт в школе Беслана в сентябре 2004 года сегодня имеет особый символизм, поскольку Россия спустя 20 лет вновь ведет борьбу с преступниками и террористами, которых поддерживает и спонсирует Запад.

    11 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    Путин заявил о высоком уровне безработицы в Северной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Северной Осетии сохраняется высокий уровень безработицы, который значительно превышает средний показатель по России, заявил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меняйло, отметив, что проблемы с занятостью в регионе сохраняются, передает РИА «Новости».

    «У вас уровень безработицы повыше, чем в среднем по стране… В три раза», – заявил Путин во время обсуждения социально-экономической ситуации в регионе.

    В ходе встречи президент также обратил внимание на незначительный спад в строительной отрасли республики.

    Меняйло сообщил, что в строительной сфере действительно был небольшой спад, однако сейчас отмечается прирост объемов работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. На встрече с Меняйло Владимир Путин заявил о необходимости сохранять память о трагедии в Беслане и других терактах.

    11 февраля 2026, 12:31 • Новости дня
    Песков: Путин проведет встречу с главой Северной Осетии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сегодня встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил на брифинге: «В рамках продолжения фактически ежедневной работы с регионами сегодня президент примет главу Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло», передает ТАСС.

    Песков уточнил, что основной темой разговора станут итоги 2025 года.

    В ноябре Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на большое количество дорожных происшествий в регионе.

    11 февраля 2026, 20:22 • Новости дня
    Президент ЦАР запланировал встречу с Путиным в Москве

    Президент ЦАР Туадера объявил о намерении встретиться с Путиным в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера сообщил о планах по визиту в Москву и встрече с российским лидером.

    Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера рассказал о своих намерениях посетить Россию. В ходе интервью RT он отметил, что рассчитывает на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    «Вскоре, возможно, я буду в Москве на встрече с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным», – заявил Туадера в интервью. Другие детали планируемой поездки пока не уточняются.

    Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Фостеном-Арканжем Туадерой и поздравил его с победой на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Туадера 19 января был признан победителем президентских выборов в Центральноафриканской Республике, набрав почти 78% голосов.

    До этого президент ЦАР не исключил приобретения российского вооружения и назвал успешной работу российских инструкторов в стране.


    11 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин поручил продумать введение льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер поддержки.

    В перечне поручений на сайте Кремля говорится о необходимости рассмотреть меры по полному или частичному погашению государством обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу в размере не более 450 тыс. рублей при рождении четвертого и последующих детей.

    Ранее в Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для учителей и медиков под 5-6%.

    Аналитик назвала аренду жилья выгоднее ипотеки во всех регионах.

    11 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин поручил разработать поправки о семейных ценностях в рекламе

    Tекст: Оль

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить изменения в законодательство, которые будут способствовать продвижению традиционных семейных ценностей и позитивного образа многодетной семьи через рекламу.

    Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству разработать к июню законодательные предложения, которые будут способствовать популяризации традиционных семейных ценностей в рекламе, передает ТАСС. Соответствующее поручение дано по итогам заседания совета по реализации демографической и семейной политики, прошедшего в октябре.

    В перечне поручений на сайте Кремля говорится: «Администрации главы государства и кабмину поручено представить предложения по внесению в нормативные правовые акты изменений, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей и позитивного образа многодетной семьи в рекламе».

    Работа по подготовке поправок должна быть завершена к июню 2024 года. Инициатива направлена на укрепление института семьи и формирование позитивного отношения к многодетным семьям среди населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России определило меры по поддержке рождаемости и улучшению условий для многодетных семей до 2036 года.

    Евросоюз испугался критической зависимости от США

    Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от американских платежных систем. Брюссель уже давно мог бы создать собственных конкурентов Visa и Masterсard, действующих по всему миру, ведь евро – резервная валюта. Однако он не сделал это. Почему ЕС бездействовал и оказался так уязвим? Подробности

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Почему Макрон захотел говорить с Россией

    Москва и Париж возобновили контакты на техническом уровне. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, эту же линию должны поддержать другие страны Европы. Тем не менее в экспертном сообществе сомневаются в искренности главы Пятой республики. Почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
