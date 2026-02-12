  • Новость часаГород Ухта в Коми атаковали украинские беспилотники
    Турцию должен возглавить другой Эрдоган
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52
    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
    Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    12 февраля 2026, 13:05 • Новости дня

    Среди шести убитых во Флориде оказались выходцы из России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    В американском штате Флорида в городах Сарасота и Форт-Лодердейл были убиты шесть человек, среди которых есть выходцы из России и с Украины, сообщили СМИ.

    Как передает канал CBS, серийное убийство совершил 51-летний Рассел Кот, который покончил с собой вскоре после преступления. Полиция заявляет, что все жертвы были убиты в среду утром одним и тем же подозреваемым, передает РИА «Новости».

    В Форт-Лодердейле погибли 46-летняя Лариса Блюдая и 18-летний Бен Азизов. По словам представителей шерифа округа Сарасота, Кот ранее состоял в романтических отношениях с одной из жертв в этом городе, а между жертвами Форт-Лодердейла и Сарасоты прослеживается связь. Мотивы расправы в Сарасоте пока остаются неясными.

    В Сарасоте жертвами преступника стали Ольга Грейнерт, Флорита Столяр, Анатолий Йоффе и Ярослав Блюдой.

    Как отмечает РИА «Новости со ссылкой на соцсети, Флорита Столяр родилась в Днепропетровске, а Анатолий Йоффе – в Петербурге, при этом Йоффе владел местной клиникой и был мужем Столяр.

    Тело Кота обнаружили на месте убийства последних четырех жертв с ранениями, которые, по данным полиции, он нанес себе сам.

    Ранее сообщалось, что трое сотрудников правоохранительных органов были убиты и двое ранены в результате стрельбы в Пенсильвании, открывший стрельбу злоумышленник также мертв.

    11 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Политолог Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На саммите ЕС в Брюсселе развернется ожесточенный спор о том, станет ли союз блоком «общих долгов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он предрек раздел Евросоюза на «коренную Европу» и некий «вторичный» союз стран. Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. На этом фоне в МИД Эстонии призвали перестать ныть и жаловаться.

    «Хотя саммит в Брюсселе пройдет за закрытыми дверьми, можно прогнозировать серьезные споры между участниками. Но по итогам мероприятия все страны предъявят хорошую мину при плохой игре», – считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, главной задачей членов ЕС будет не только найти компромисс между разными мнениями, но и согласовать общую будущую стратегию для всей Европы в условиях, когда Евросоюз раскалывается по линии север-юг.

    «Север ориентируется на Германию, и у него деньги. Берлин заручился поддержкой Лондона, без которого милитаризировать «старый континент» будет невозможно. Лидером юга Европы становится Франция. Странам этого региона для успешного развития нужны финансовые ресурсы севера. В этой связи спор будет строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим», – пояснил собеседник.

    Среди других вопросов, которые вызовут баталии, эксперт назвал автономию Европы в отношении США, переговоры по украинскому кризису с Владимиром Путиным, вооружение Украины, усиление механизмов принятия решений внутри брюссельской бюрократии.

    «Картина представляется следующей: на горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что накануне неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США. Как сообщает Politico, разногласия особенно заметны между Францией и Германией.

    По информации издания, Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, французский лидер пригрозил приостановить совместную с ФРГ программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя.

    Германия и Италия выступают против инициатив Парижа и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Берлин и Рим предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала. «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины», – заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

    Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подчеркнул, что европейцам нужно сплотиться и действовать сообща. «У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет твердая позиция», – сказал он.

    Накануне Макрон заявил, что Европа имеет дело с администрацией Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». «Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал «моментом Гренландия». Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует», – сказал политик, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.

    На этом фоне Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». Президент Франции также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    12 февраля 2026, 01:18 • Новости дня
    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти

    Бессент: При урегулировании на Украине США могут снять санкции с России

    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отмена ограничений на российскую нефть возможна после достижения мирного соглашения по украинскому кризису, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Бессент не исключил снижения мировых цен на энергоносители. «Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент заявил, что введение дополнительных санкций против России будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине. Он также добавил, что санкции США в октябре 2025 года против «Роснефти» и «Лукойла» якобы помогли России сесть за стол переговоров.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    11 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    12 февраля 2026, 01:50 • Новости дня
    Россия пригрозила контрсиловым потенциалом в случае размещения ракет США в ФРГ

    Грушко: При размещении США ракет в ФРГ Россия создаст контрсиловой потенциал

    Tекст: Антон Антонов

    Россия создаст еще более эффективный контрсиловой потенциал в случае размещения американских дальнобойных ракет в ФРГ, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул, что Москва всегда была открыта для обсуждения этого вопроса и сразу после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности объявила о моратории на размещение подобных систем, пишут «Известия».

    По словам Грушко, Россия заявила, что не будет размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские ракеты не появятся в Европе.

    «Заявили о том, что мы не будем размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские системы не будут размещаться в Европе. Все. Что еще надо? Надо было сказать «да, мы будем действовать таким образом», если бы это были ответственные политики, которые реально заботятся об интересах безопасности своих стран», – сказал он.

    Дипломат добавил, что данная позиция была неоднократно доведена до сведения американской стороны и хорошо известна европейским странам. Он подчеркнул, что сейчас в Европе преобладают милитаристские настроения, и текущая политика направлена на выстраивание безопасности против России.

    Грушко назвал такую стратегию «абсолютно тупиковой», указав, что безопасность должна строиться на принципе неделимости и не может усиливаться одной стороной за счет другой.

    «Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал. И вместо баланса военной сдержанности, разумного, учитывающего национальные интересы и безопасность всех сторон, будет баланс угроз и контругроз», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Германия договорились о размещении с 2026 года новых средств поражения большей дальности на территории Германии. Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что Германия и Европа должны отказаться от планов размещения американских ракет средней дальности. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon, пригодные для использования ракет средней и меньшей дальности.

    11 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории

    Историк Мягков: В учебниках истории может появиться раздел о попытках США получить Гренландию

    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новые попытки США установить контроль над Гренландией будут, вероятно, отражены в российских учебниках по истории. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков. По его словам, в учебные пособия также включат ключевые события СВО и геостратегические успехи российской армии. В среду в Москве анонсировали планы Российского военно-исторического общества по работе в 2026 году.

    При обновлении учебников, вероятно, будут учтены недавние перипетии вокруг Гренландии, сообщил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО). «Мы тщательно изучили историю острова и неоднократные попытки США его приобрести», – пояснил историк.

    Также, по его словам, в новой итерации учебников по истории найдут отражение новейшие события российской внутренней и внешней политики, уже ставшие историческими: «Например, в книгах расскажут о саммите в Анкоридже и переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом»,

    «Кроме того, в учебниках отразятся ключевые события СВО, подвиги героев и геостратегические успехи российской армии», – добавил собеседник. Мягков подчеркнул, что эта работа особенно важна для жителей исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    «Специалисты РВИО постоянно проводят встречи с местными учителями и учащимися. Мы видим, как там развиваются просвещение и образование. На наших глазах отношение части населения к возвращению в Россию меняется со скепсиса на оптимизм», – признался он.

    «Еще пару лет назад среди местных жителей иногда встречались опасения о своем будущем. Теперь же они все больше убеждаются: Донбасс и Новороссия с Россией навсегда. Через учебники истории мы доносим до них правду о причинах начала СВО, ее ходе, переговорах о мирном урегулировании и внешнеполитической повестке в целом», – резюмировал историк.

    Напомним, в среду в Москве руководство Российского военно-исторического общества рассказало о планах по реализации проектов в 2026 году. В частности, планируется работа над второй очередью мемориального комплекса боевой славы на реке Миус в ЛНР – речь идет о реконструкции здания музея и благоустройстве прилегающей территории.

    «Музей удалось сохранить силами энтузиастов и жителей Красного Луча. Они очень дорожат этим местом. Это сакральное место для всех луганчан», – пояснил Николай Овсиенко, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере.

    Еще один значимый проект в Новороссии – мемориал «Освободителям Донбасса – участникам Специальной военной операции» в Мариуполе. Его планируют открыть ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 2026 года. Продолжаются работы и на «Шурфе шахты 4/4 бис» в Донецке. В 1941-1943 годах в шахту было сброшено более 75 тыс. человек, убитых гитлеровцами. Вторая очередь предполагает создание музейно-научной экспозиции, часовни и сквера.

    Продолжится реализация программы по увековечиванию памяти руководителей отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох. Проект реализуется РИВО совместно с МИД по поручению президента Владимира Путина РВИО. В 2025 году были открыты три мемориала: памятник Ивану Остерману в Москве, памятник-бюст Артамону Матвееву в Курске, памятник-надгробие Андрею Будбергу в Санкт-Петербурге.

    Помимо этого, в РВИО рассказали о предстоящей премии им. Тарле в области исторического просвещения и популяризации истории России. В 2026 году награда присуждается в двух номинациях: «За выдающийся вклад в историческое просвещение и популяризацию истории Отечества» и «Премия Тарле. Учитель».

    Кроме того, были представлены новые инструменты для учителей на главном историческом портале страны «История.РФ» в разделе «Учителю и ученику». Совместно с историками из МГУ подготовлены презентации к каждому параграфу из единой государственной линейки учебников по истории с 5 по 11 классы.

    Также была проанонсирована новая «Черная книга» РВИО, посвященная истории русофобии и распространению неонацизма в современной Прибалтике.  Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла важность исторического просвещения.

    11 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»

    Лавров: Европейцы пытаются отравить «дух Анкориджа»

    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны пытаются подорвать атмосферу российско-американских договоренностей, достигнутых в Анкоридже, однако эти попытки обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

    Министр подчеркнул, что разговоры о разрушении так называемого духа Анкориджа стали особенно популярны в последнее время, передает ТАСС. По словам Лаврова, «дух разрушить нельзя», его можно лишь ослабить или попытаться «отравить вредными химическими газами», что, по его оценке, и пытается делать Европа.

    Тем не менее глава МИД уверен, что европейским странам не удастся добиться своей цели.

    Ранее Лавров заявил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже.

    11 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Лавров заявил о применении США доктрины Донро против России и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    США придерживаются доктрины Донро, запрещая России, Китаю и Ирану участвовать в нефтяном секторе Венесуэлы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании в Госдуме.

    По его словам, американская доктрина Донро является обновленной версией доктрины Монро и подразумевает, что в Западном полушарии Вашингтон предпочитает не допускать других игроков, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что запрет был оформлен прямым решением министра финансов США, который запретил России, Китаю и Ирану любые операции, связанные с добычей и продажей нефти в Венесуэле. Он также отметил, что после событий вокруг Венесуэлы США начали снимать барьеры для работы венесуэльской нефтяной отрасли, однако ограничения для иностранных игроков остались.

    Ранее Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы.

    США в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы запретили транзакции с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет.

    11 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Лавров призвал США не вмешиваться в отдаленные регионы мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в ходе контактов с представителями США подчеркивает важность уважительного подхода к международным вопросам.

    Министр отметил, что российская сторона предлагает Вашингтону не вмешиваться в дела регионов, находящихся далеко от Америки и не затрагивающих ее безопасность, передает ТАСС.

    «И в наших контактах с американскими коллегами мы все-таки пытаемся продвигать мысль о том, что необходимо как-то взаимоуважительно работать и не покушаться на те части мира, которые далеко от Соединенных Штатов, которые никоим образом не влияют на безопасность США», – заявил Лавров во время выступления в Госдуме.

    В январе издание The War Zone сообщало, что американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.

    11 февраля 2026, 14:10 • Новости дня
    Лавров заявил о восприятии России администрацией Трампа как партнера

    Лавров: Администрация Трампа видит в России потенциального партнера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Россию как потенциального партнера.

    По его словам, новая стратегия национальной безопасности США, сформулированная при Трампе, существенно отличается от политики администрации Джо Байдена: Россия не называется противником, а воспринимается как попутчик в определенной степени, передает ТАСС.

    «Я думаю, так можно охарактеризовать заинтересованность администрации Трампа в работе с нами. И это уже само по себе неплохо, потому что лучше быть готовым взаимодействовать на тех направлениях, которые отражают совпадение интересов России и США, нежели вообще не разговаривать, как это было при Байдене», – подчеркнул он.

    Министр также отметил, что стратегический диалог между Москвой и Вашингтоном пока не начался, однако российская сторона готова к его запуску и ожидает аналогичной готовности от США. Лавров добавил, что Москва всегда открыта для такого диалога и считает его назревшим.

    Ранее Лавров назвал текущую политику США в отношении России «байденовщиной».

    12 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    Генконсул в Нью-Йорке Марков: Подвижек по возвращению дипсобственности в США нет

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос возвращения российской дипломатической собственности в США продолжает оставаться без продвижения, сообщил генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков.

    Марков подчеркнул, что без решения этого принципиального вопроса говорить о настоящем восстановлении нормальных отношений между Россией и США невозможно, передает РИА «Новости».

    «Так как по этой ключевой для нас теме никаких подвижек нет, то не удается сделать серьезный прорыв и размотать клубок проблем по всем накопленным «раздражителям» в двусторонней повестке дня», – сказал Марков.

    По словам Маркова, российская сторона сохраняет надежду на положительные изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти до сих пор удерживают незаконно конфискованные здания российских дипмиссий.

    12 февраля 2026, 06:14 • Новости дня
    Песков не исключил приглашения Трампа на празднование 9 мая

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона допускает возможность приглашения президента США Дональда Трампа на празднование 9 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос, направят ли Трампу приглашение на парад Победы. «Трампа – посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет», – приводит ответ Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Трамп заявил, что 9 мая является слишком ранней датой для его визита в Москву. Он выразил желание посетить Россию «в подходящее время».

    12 февраля 2026, 09:33 • Новости дня
    В МИД усомнились в искренности действий США по российскому рынку

    МИД: Действия США заставляют усомниться в искренности подходов к сотрудничеству

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что США осознают привлекательность российского рынка, однако действия Вашингтона вызывают сомнения в их искренности.

    По словам дипломата, переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американским бизнесом свидетельствуют о заинтересованности США в сотрудничестве с Россией.

    Биричевский подчеркнул: «Мы видим, что американцы понимают привлекательность российского рынка. И то, что есть трек переговоров (главы РФПИ) Кирилла Дмитриева с американским в том числе бизнесом, это говорит о многом. О том, что они понимают ценность такого взаимодействия», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что угрозы Вашингтона в адрес третьих стран, выражающиеся в возможном введении пошлин и других ограничений за сотрудничество с Россией, негативно влияют на деловой климат и общий диалог. Дипломат добавил, что такие меры лишь уводят обсуждение в другую плоскость и усиливают сомнения в искренности подходов западных партнёров, в том числе США.

    Накануне в МИД сообщили, что ушедшие с российского рынка западные компании смогут вернуться, но российский бизнес получит преференции и будет в приоритете в экономике страны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американские компании проявляют интерес к возвращению на российский рынок. Он подчеркнул, что Россия готова к возвращению европейских компаний при условии сохранения приоритетов для отечественных производителей и надежных партнеров.

    12 февраля 2026, 13:29 • Новости дня
    Рябков: Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова продолжать диалог с США только на равных условиях, а при необходимости в «режиме жесткого торга», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая на международном научно-экспертном форуме «Жириновские чтения».

    По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске позволила достичь принципиальных договоренностей по путям урегулирования, а продолжающийся с того момента переговорный процесс, по мнению Москвы, должен привести к результатам, соответствующим договоренностям, достигнутым в Анкоридже, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что это сложный путь, но единственно верный для достижения целей спецоперации политико-дипломатическими методами, а также для нормализации отношений между Россией и США. «Но иллюзий мы не питаем. И настроены на дальнейший диалог с американцами строго на равных, если потребуется, в режиме жесткого торга», – заявил он.

    Замминистра добавил, что переговоры осложняются позицией Европы, которая, по его словам, стала «главным спонсором киевского режима» и системным противником России. Рябков отметил, что страны Европы взяли курс на милитаризацию и подготовку к возможному военному столкновению с Россией, что также влияет на ход переговоров.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о наличии определенного понимания по проведению нового раунда переговоров с США и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил сохранение актуальности договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    12 февраля 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков: У Кремля есть понимание о новом раунде переговоров с США и Украиной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о наличии определенного понимания по проведению нового раунда переговоров с США и Украиной.

    Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в ближайшее время, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: «Определенное понимание есть. Мы будем вас информировать».

    Он подчеркнул, что стороны рассчитывают на скорое проведение следующей встречи, а место переговоров будет объявлено дополнительно. Конкретные сроки и детали предстоящих контактов пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил сохранение актуальности договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе прошлого года.

    Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине. В Кремле выразили надежду на скорое возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине, но даты нового раунда пока не определены.

    12 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков сообщил о надежде на диалог с США по Кубе

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассчитывает на урегулирование всех проблем вокруг блокады Кубы путем конструктивного диалога с США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия надеется, что вопросы, связанные с блокадой Кубы, удастся урегулировать через конструктивный диалог с Соединёнными Штатами, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул: «Мы бы рассчитывали все-таки на конструктивный диалог и решение существующих проблем посредством диалога».

    Кроме того, Песков выразил позицию России относительно возможного введения американских пошлин в ответ на оказание помощи Кубе. По его словам, Москва не заинтересована в эскалации ситуации, но напомнил, что сейчас торговля между Россией и США фактически отсутствует.

    Песков добавил, что в текущих условиях говорить об увеличении товарооборота между странами не приходится. Кремль продолжает следить за развитием ситуации вокруг Кубы и рассчитывает на дипломатические методы разрешения любых вопросов.

    Ранее Россия  подтвердила передачу Кубе партии углеводородов и продуктов переработки для поддержки стратегического союзника.

    На западе Москвы сгорел автомобиль
    В Индии начались протесты фермеров против торгового соглашения с США
    Трамп обязал армию США перейти на угольную генерацию
    В Швейцарии решили провести референдум о потолке численности населения
    Установлены мигранты, изжившие строителей Стоунхенджа
    Среди шести убитых во Флориде оказались выходцы из России и Украины
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинец снялся в российском фильме

    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов

    Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома. Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского

    Еще год назад эксперты в России и на Западе полагали, что Европа не сумеет восполнить вакуум в украинском бюджете после отказа США от финансовой поддержки Киева. Тем не менее свежее исследование Кильского института мировой экономики говорит об обратном: благодаря помощи Европы Украина якобы не ощутила сокращения поддержки со стороны США. Насколько корректны эти данные? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации