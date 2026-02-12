Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.0 комментариев
Директор школы при нападении в Таиланде закрыла собой учеников
Директор школы при нападении в Таиланде закрыла собой учеников и погибла
Директор школы из провинции Сонгкхла погибла после того, как закрыла собой учеников во время вооруженного нападения, получив смертельные ранения.
Директор средней школы Сасипхат Синсамосон скончалась после нападения, когда она закрыла собой учеников от пуль преступника, сообщает РИА «Новости».
Министр образования Таиланда отметил, что ее подвиг и самопожертвование навсегда останутся в памяти учеников и коллег.
Король Маха Ватчиралонгкон распорядился провести похороны за счет королевской семьи, что является высшей почестью для погибших, отличившихся перед страной.
Похороны включают буддийскую церемонию омовения, ежедневное чтение мантр над гробом монахами с 12 по 17 февраля и кремацию с использованием королевской свечи из дворца в Бангкоке.
Телеканал Третьего национального канала транслировал интервью со свидетелями нападения, где они рассказали, что директор Синсамосон предложила себя в качестве заложницы вместо школьников и затем встала на линию огня, чтобы защитить детей.
В среду в школу города Хатъяй ворвался 19-летний наркоман с украденным у полиции пистолетом-пулеметом SIG MPX, захватил заложников и открыл огонь.
По уточненным данным полиции, кроме погибшей директора были ранены три ученицы и сам нападавший, который после ранения сдался. Уточняется, что преступник ранее проходил лечение от психоза, вызванного употреблением наркотиков, и был выписан из психиатрической больницы в декабре 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в учебном заведении города Хатъяй вооруженный молодой человек ранил несколько человек и удерживает сотни учеников и педагогов. В школе города Хатъяй вооруженный мужчина устроил стрельбу, после чего захватил учеников и учителей в заложники.