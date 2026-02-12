Директор школы при нападении в Таиланде закрыла собой учеников и погибла

Tекст: Денис Тельманов

Директор средней школы Сасипхат Синсамосон скончалась после нападения, когда она закрыла собой учеников от пуль преступника, сообщает РИА «Новости».

Министр образования Таиланда отметил, что ее подвиг и самопожертвование навсегда останутся в памяти учеников и коллег.

Король Маха Ватчиралонгкон распорядился провести похороны за счет королевской семьи, что является высшей почестью для погибших, отличившихся перед страной.

Похороны включают буддийскую церемонию омовения, ежедневное чтение мантр над гробом монахами с 12 по 17 февраля и кремацию с использованием королевской свечи из дворца в Бангкоке.

Телеканал Третьего национального канала транслировал интервью со свидетелями нападения, где они рассказали, что директор Синсамосон предложила себя в качестве заложницы вместо школьников и затем встала на линию огня, чтобы защитить детей.

В среду в школу города Хатъяй ворвался 19-летний наркоман с украденным у полиции пистолетом-пулеметом SIG MPX, захватил заложников и открыл огонь.

По уточненным данным полиции, кроме погибшей директора были ранены три ученицы и сам нападавший, который после ранения сдался. Уточняется, что преступник ранее проходил лечение от психоза, вызванного употреблением наркотиков, и был выписан из психиатрической больницы в декабре 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в учебном заведении города Хатъяй вооруженный молодой человек ранил несколько человек и удерживает сотни учеников и педагогов. В школе города Хатъяй вооруженный мужчина устроил стрельбу, после чего захватил учеников и учителей в заложники.