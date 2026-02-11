Неизвестный открыл огонь и взял заложников в школе Таиланда

Tекст: Денис Тельманов

Об этом передает Khaosod. Инцидент произошел в учебном заведении города Хатъяй провинции Сонгкхла на юге Таиланда. Неизвестный проник на территорию школы ближе к окончанию занятий и открыл огонь по присутствующим.

В результате нападения несколько человек получили ранения, однако точное количество пострадавших пока не установлено. Нападавший, согласно предварительным данным, после стрельбы удерживает в здании заложников. В числе заложников оказались как ученики, так и преподаватели школы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Периметр школы оцеплен, ведутся переговоры с нападавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в школе муниципалитета Тумблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба, в результате которой шесть человек были найдены мертвыми. Позднее стало известно, что число погибших возросло до десяти вместе с предполагаемым стрелком. В ходе инцидента 25 человек получили ранения и были доставлены в больницы.

В одной из словацких школ ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета, ранения получили два человека.

В учебном заведении города Роквилл в американском штате Мэриленд произошел вооруженный инцидент, один из учащихся получил огнестрельное ранение.