Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Toyota зарегистрировала в России четыре новых товарных знака
Toyota зарегистрировала в России товарные знаки Alphard, Celica, Carina и Vellfire
Японская компания Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака, среди которых Alphard, Celica, Carina и Vellfire, несмотря на приостановку производства в Петербурге.
Японская корпорация Toyota, несмотря на уход с российского рынка, зарегистрировала четыре новых товарных знака в России, передает ТАСС. Речь идет о марках Alphard, Celica, Carina и Vellfire. Заявки на эти товарные знаки были поданы в Роспатент из Японии в марте 2025 года и ноябре 2024 года.
Все зарегистрированные бренды попали под 12-й класс международной классификации товаров и услуг, куда входят различные виды автомобилей. Срок действия товарных знаков Alphard и Celica истекает 31 марта 2035 года, Carina – 18 марта 2035 года, а Vellfire – 5 ноября 2034 года.
Ранее в декабре Toyota продлила до 31 марта 2035 года регистрацию товарного знака Land Cruiser Prado. С 2022 года компания уже подала в Роспатент 86 заявок на регистрацию своих брендов в России.
Напомним, в сентябре 2022 года Toyota официально прекратила выпуск автомобилей на своем заводе в Петербурге, рассчитанном на производство 100 тыс. единиц в год.
Отметим, что Audi также зарегистрировал свой товарный знак в России после ухода Volkswagen.
Ранее Hyundai также зарегистрировала в России десять новых товарных знаков.