Toyota зарегистрировала в России четыре новых товарных знака

Toyota зарегистрировала в России товарные знаки Alphard, Celica, Carina и Vellfire

Tекст: Мария Иванова

Японская корпорация Toyota, несмотря на уход с российского рынка, зарегистрировала четыре новых товарных знака в России, передает ТАСС. Речь идет о марках Alphard, Celica, Carina и Vellfire. Заявки на эти товарные знаки были поданы в Роспатент из Японии в марте 2025 года и ноябре 2024 года.

Все зарегистрированные бренды попали под 12-й класс международной классификации товаров и услуг, куда входят различные виды автомобилей. Срок действия товарных знаков Alphard и Celica истекает 31 марта 2035 года, Carina – 18 марта 2035 года, а Vellfire – 5 ноября 2034 года.

Ранее в декабре Toyota продлила до 31 марта 2035 года регистрацию товарного знака Land Cruiser Prado. С 2022 года компания уже подала в Роспатент 86 заявок на регистрацию своих брендов в России.

Напомним, в сентябре 2022 года Toyota официально прекратила выпуск автомобилей на своем заводе в Петербурге, рассчитанном на производство 100 тыс. единиц в год.

Отметим, что Audi также зарегистрировал свой товарный знак в России после ухода Volkswagen.

Ранее Hyundai также зарегистрировала в России десять новых товарных знаков.